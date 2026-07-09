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"Взять под Державу Нашу": как крымская знать присягала на верность России - РИА Новости Крым, 09.07.2026
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Ливадийский дворец. Карта Крыма. - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
Инфографика
https://crimea.ria.ru/20260709/vzyat-pod-derzhavu-nashu-kak-krymskaya-znat-prisyagala-na-vernost-rossii-1147818193.html
"Взять под Державу Нашу": как крымская знать присягала на верность России
"Взять под Державу Нашу": как крымская знать присягала на верность России - РИА Новости Крым, 09.07.2026
"Взять под Державу Нашу": как крымская знать присягала на верность России
9 июля 1783 года, 243 года назад, представители крымской знати, духовные лица и простое население присягнули на верность Российскому государству. Торжества... РИА Новости Крым, 09.07.2026
2026-07-09T09:18
2026-07-09T09:18
инфографика
история
екатерина великая
крым
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл – РИА Новости Крым. 9 июля 1783 года, 243 года назад, представители крымской знати, духовные лица и простое население присягнули на верность Российскому государству. Торжества сопровождались угощениями, играми, скачками и пушечным салютом.Присягу на вершине скалы Ак-Кая под Карасубазаром (ныне Белогорск) принял князь Григорий Потемкин. Он же и зачитал манифест Екатерины II, изданный несколькими месяцами ранее, в апреле, о "…взятии под Державу Нашу полуостров Крымский, остров Тамань и Всю Кубанскую сторону".В своем манифесте императрица заверяла новых поданных: "… обещаем свято и непоколебимо за себя и приемников престола нашего содержать их вравне с природными нашими подданными, охранять и защищать их лица, имущество, храмы и природную их веру, коей свободное отправление со всеми законными обрядами пребудет неприкосновенно; и дозволить напоследок каждому из них состояния все те правости и преимущества, каковыми таковые в России пользуются…"10 июля Потемкин из лагеря при Карасубазаре отправил императрице послание с известием об окончательном разрешении крымской проблемы: "Вам еще то приятнее и славнее, что все прибегли под державу Вашу с радостию".Свое обещание государыня сдержала. Высшему сословию Крыма были предоставлены все права и льготы российского дворянства. Севастополь, Феодосия и Херсон были объявлены открытыми городами для всех народов, дружественных Российской империи. Иностранцы могли свободно приезжать и жить в этих городах, принимать российское гражданство. В Крыму не вводилось крепостное право, татары были объявлены казенными крестьянами. Отношения между крымской знатью и зависимым от них населением не были изменены. Земли и доходы, принадлежавшие крымскому хану, перешли к русской казне. Все пленные-подданные России были освобождены.Как крымская знать присягала на верность России – в инфографике РИА Новости Крым.
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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история, инфографика, екатерина великая, крым, россия
"Взять под Державу Нашу": как крымская знать присягала на верность России

9 июля 1783 года крымская знать присягнула на верность России

09:18 09.07.2026
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл – РИА Новости Крым. 9 июля 1783 года, 243 года назад, представители крымской знати, духовные лица и простое население присягнули на верность Российскому государству. Торжества сопровождались угощениями, играми, скачками и пушечным салютом.
Присягу на вершине скалы Ак-Кая под Карасубазаром (ныне Белогорск) принял князь Григорий Потемкин. Он же и зачитал манифест Екатерины II, изданный несколькими месяцами ранее, в апреле, о "…взятии под Державу Нашу полуостров Крымский, остров Тамань и Всю Кубанскую сторону".
В своем манифесте императрица заверяла новых поданных: "… обещаем свято и непоколебимо за себя и приемников престола нашего содержать их вравне с природными нашими подданными, охранять и защищать их лица, имущество, храмы и природную их веру, коей свободное отправление со всеми законными обрядами пребудет неприкосновенно; и дозволить напоследок каждому из них состояния все те правости и преимущества, каковыми таковые в России пользуются…"
10 июля Потемкин из лагеря при Карасубазаре отправил императрице послание с известием об окончательном разрешении крымской проблемы: "Вам еще то приятнее и славнее, что все прибегли под державу Вашу с радостию".
Свое обещание государыня сдержала. Высшему сословию Крыма были предоставлены все права и льготы российского дворянства. Севастополь, Феодосия и Херсон были объявлены открытыми городами для всех народов, дружественных Российской империи. Иностранцы могли свободно приезжать и жить в этих городах, принимать российское гражданство. В Крыму не вводилось крепостное право, татары были объявлены казенными крестьянами. Отношения между крымской знатью и зависимым от них населением не были изменены. Земли и доходы, принадлежавшие крымскому хану, перешли к русской казне. Все пленные-подданные России были освобождены.
Как крымская знать присягала на верность России – в инфографике РИА Новости Крым.
Присяга на верность России 9 июля 1783 годаПрисяга на верность России 9 июля 1783 года
 
ИнфографикаИсторияЕкатерина ВеликаяКрымРоссия
 
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