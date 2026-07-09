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Выплата пострадавшим от ЧС в Крыму: подать заявление можно через "Госуслуги" - РИА Новости Крым, 09.07.2026
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Выплата пострадавшим от ЧС в Крыму: подать заявление можно через "Госуслуги"
Выплата пострадавшим от ЧС в Крыму: подать заявление можно через "Госуслуги" - РИА Новости Крым, 09.07.2026
Выплата пострадавшим от ЧС в Крыму: подать заявление можно через "Госуслуги"
Жители Крыма могут подать заявление на оформление выплаты пострадавшим от ЧС через портал "Госуслуги". Об этом сообщили в Минтруда Крыма. РИА Новости Крым, 09.07.2026
2026-07-09T15:36
2026-07-09T15:36
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл - РИА Новости Крым. Жители Крыма могут подать заявление на оформление выплаты пострадавшим от ЧС через портал "Госуслуги". Об этом сообщили в Минтруда Крыма.Условия выплаты: нарушение жизнедеятельности из-за отсутствия в течение более 48 часов непрерывно электричества или воды (если не было подвоза), а также факт проживания в жилом помещении во время ЧС.В настоящее время доступ к формам заявлений на "Госуслугах" открыт для жителей городов Армянск, Белогорск, Джанкой и Красноперекопск, Джанскойского, Красноперекопского, Первомайского и Раздольненского районов, а также сел Белогорского района (Красная Слобода, Поворотное, Черемисовка, Горлинка, Криничное, Кирпичное, Карасевка, Головановка, Красноселовка, Алексеевка, Лечебное, Яблочное, Мичуринское, Вишенное, Мироновка, Белая Скала, Ульяновка, Кизиловка, Дозорное, Чернополье, Мельники).Ранее сообщалось, что крымчане, пострадавшие в результате ЧС, могут получить единовременную денежную выплату 15 тысяч рублей на каждого члена семьи.26 июня в Республике Крым и городе Севастополе был введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Решение приняли совместно власти двух регионов, направлено оно в первую очередь на урегулирование вопросов экономического характера.Как сообщал 25 июня глава Крыма Сергей Аксенов, от вражеских атак пострадала энергетическая инфраструктура полуострова, в связи с чем по всей территории республики (и в Севастополе) производится временное отключение энергоснабжения. По словам главы РК, на данном этапе точные графики отключения электроэнергии могут не соблюдаться, что связано с оперативной обстановкой, которая постоянно меняется. Отключения проводятся точечно и по необходимости.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму разработали меры поддержки предпринимателей в условиях ЧСКрым в условиях ЧС: кто и как помогает людямВыплаты во время ЧС в Крыму: пошаговый алгоритм получения
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режим чс, госуслуги, общество, крым, новости крыма, новости
Выплата пострадавшим от ЧС в Крыму: подать заявление можно через "Госуслуги"

Крымчане могут подать заявление на выплату пострадавшим от ЧС через "Госуслуги"

15:36 09.07.2026
 
© РИА Новости . Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкСправочно-информационный интернет-портал Госуслуги.
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги. - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл - РИА Новости Крым. Жители Крыма могут подать заявление на оформление выплаты пострадавшим от ЧС через портал "Госуслуги". Об этом сообщили в Минтруда Крыма.
"Крымчане, пострадавшие в результате чрезвычайной ситуации, режим которой был введен 26 июня указом главы Республики Крым, могут подать заявление на получение единовременной денежной выплаты онлайн через портал "Госуслуги", - говорится в сообщении.
Условия выплаты: нарушение жизнедеятельности из-за отсутствия в течение более 48 часов непрерывно электричества или воды (если не было подвоза), а также факт проживания в жилом помещении во время ЧС.
В настоящее время доступ к формам заявлений на "Госуслугах" открыт для жителей городов Армянск, Белогорск, Джанкой и Красноперекопск, Джанскойского, Красноперекопского, Первомайского и Раздольненского районов, а также сел Белогорского района (Красная Слобода, Поворотное, Черемисовка, Горлинка, Криничное, Кирпичное, Карасевка, Головановка, Красноселовка, Алексеевка, Лечебное, Яблочное, Мичуринское, Вишенное, Мироновка, Белая Скала, Ульяновка, Кизиловка, Дозорное, Чернополье, Мельники).
"Жители муниципалитетов, где отсутствует электроснабжение, и нет возможности воспользоваться интернетом, могут подать заявление во время выхода по месту их жительства комиссий для оформлении заключений о нарушении условий жизнедеятельности. Помощь в подаче заявлений гражданам также оказывают сотрудники территориальных отделений Центра занятости населения и Центров социального обслуживания граждан", - добавили в Минтруда Крыма.
Ранее сообщалось, что крымчане, пострадавшие в результате ЧС, могут получить единовременную денежную выплату 15 тысяч рублей на каждого члена семьи.
26 июня в Республике Крым и городе Севастополе был введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Решение приняли совместно власти двух регионов, направлено оно в первую очередь на урегулирование вопросов экономического характера.
Как сообщал 25 июня глава Крыма Сергей Аксенов, от вражеских атак пострадала энергетическая инфраструктура полуострова, в связи с чем по всей территории республики (и в Севастополе) производится временное отключение энергоснабжения. По словам главы РК, на данном этапе точные графики отключения электроэнергии могут не соблюдаться, что связано с оперативной обстановкой, которая постоянно меняется. Отключения проводятся точечно и по необходимости.
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