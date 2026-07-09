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Выборы в Госдуму: в наблюдатели пригласили иностранных депутатов
Выборы в Госдуму: в наблюдатели пригласили иностранных депутатов - РИА Новости Крым, 09.07.2026
Выборы в Госдуму: в наблюдатели пригласили иностранных депутатов
Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин пригласил зарубежных парламентариев и международные структуры принять участие в наблюдении за выборами... РИА Новости Крым, 09.07.2026
2026-07-09T16:42
2026-07-09T16:42
2026-07-09T16:42
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл - РИА Новости Крым. Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин пригласил зарубежных парламентариев и международные структуры принять участие в наблюдении за выборами депутатов Госдумы IX созыва, которые пройдут в России 18-20 сентября текущего года. Об этом сообщается на сайте Госдумы."Письма адресованы в том числе Межпарламентской Ассамблее государств-участников СНГ, Панафриканскому парламенту и Африканскому парламентскому союзу, Центральноамериканскому парламенту, Латиноамерикано-Карибскому парламенту, Межпарламентской ассамблее Ассоциации государств Юго-Восточной Азии", - указано в документе.Приглашения также направлены парламентариям из стран-партнеров по СНГ, ОДКБ, БРИКС и национальных парламентов других дружественных государств.Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении выборов депутатов Государственной Думы на 20 сентября. До этого президент заявил, что осенние выборы в Госдуму пройдут в непростых условиях, а противники России будут пытаться дестабилизировать общество.В Крыму создана группа, которая занимается вопросами, связанными с обеспечением безопасности на выборах депутатов Госдумы 18-20 сентября, сообщал ранее председатель Избирательной комиссии Республики Крым Михаил Малышев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, , ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Выборы-2026: в какие сроки пройдет дистанционное голосованиеВыборы в Крыму: как обеспечат безопасность на избирательных участкахФормы голосования и сроки для заявлений: как пройдут выборы в Крыму
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
выборы, государственная дума рф, политика, организация договора о коллективной безопасности (одкб), снг, новости, брикс
Выборы в Госдуму: в наблюдатели пригласили иностранных депутатов
Володин пригласил зарубежных парламентариев стать наблюдателями на выборах в Госдуму