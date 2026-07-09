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Впервые в истории: армрестлеру из Крыма присвоили звание "Почетный мастер спорта России"
Впервые в истории: армрестлеру из Крыма присвоили звание "Почетный мастер спорта России" - РИА Новости Крым, 09.07.2026
Впервые в истории: армрестлеру из Крыма присвоили звание "Почетный мастер спорта России"
Крымский спортсмен Аметхан Абдураманов стал почетным мастером спорта России. Впервые обладателем этого звания стал представитель армрестлинга, сообщили в... РИА Новости Крым, 09.07.2026
2026-07-09T18:56
2026-07-09T18:56
2026-07-09T18:56
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл - РИА Новости Крым. Крымский спортсмен Аметхан Абдураманов стал почетным мастером спорта России. Впервые обладателем этого звания стал представитель армрестлинга, сообщили в министерстве спорта Крыма.Абдураманов является мастером спорта международного класса России и Узбекистана, семикратным чемпионом России по пара-армрестлингу и серебряным призером чемпионата мира 2025 года. Федерация армрестлинга России четырежды признавала его лучшим пара-армрестлером страны — в 2021 и 2023-2025 годах.Ранее сообщалось, что Абдураманов одержал седьмую подряд победу на Чемпионате России по пара-армрестлингу.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, , ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанка завоевала "серебро" первенства России по борьбеСпортсменка из Севастополя выиграла чемпионат РФ по спорториентированию
https://crimea.ria.ru/20260618/sila-ruk-i-dukha-v-krymu-boytsy-svo-zanimayutsya-armsportom-s-chempionom-rossii-1156982500.html
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спорт, минспорта крыма, новости крыма, общество, ветераны сво, пара-армрестлинг
Впервые в истории: армрестлеру из Крыма присвоили звание "Почетный мастер спорта России"
Крымчанин стал первым почетным мастером спорта России среди представителей армрестлинга