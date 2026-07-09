https://crimea.ria.ru/20260709/vdrug-promakhnutsya-dlya-chego-erdogan-podaril-pistolety-lideram-es-1157507822.html
"Вдруг промахнутся": для чего Эрдоган подарил пистолеты лидерам ЕС
"Вдруг промахнутся": для чего Эрдоган подарил пистолеты лидерам ЕС - РИА Новости Крым, 09.07.2026
"Вдруг промахнутся": для чего Эрдоган подарил пистолеты лидерам ЕС
Револьверы с боевыми патронами, подаренные лидерам Еврокомиссии и стран ЕС президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, являются политическим сигналом,... РИА Новости Крым, 09.07.2026
2026-07-09T19:00
2026-07-09T19:00
2026-07-09T19:00
дональд трамп
реджеп тайип эрдоган
европейский союз (ес)
нато
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мнения
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл – РИА Новости Крым. Револьверы с боевыми патронами, подаренные лидерам Еврокомиссии и стран ЕС президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, являются политическим сигналом, который турецкий лидер сделал в духе давних традиций Османской империи. Такое мнение высказал военный аналитик Алексей Леонков.Ранее СМИ сообщили, что Эрдоган по завершении саммита НАТО в Анкаре вручил председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, главе Евросовета Антониу Коште и лидерам стран ЕС пистолеты с именной гравировкой и комплектом из шести боевых патронов в качестве памятного подарка.Комментируя информацию о преподнесенных Эрдоганом подарках, эксперт рассказал, что еще во времена Османской империи ее правители "оригинальным способом проводили чистку кадров". Процедура называлась "милость султана".В частности, в 1711 году турецкий султан Ахмет III отправил шелковый шнурок своему великому визирю (премьер-министру) Балтаджи Мехмет-паше в ответ на жалобу шведского короля Карла XII на действия Мехмет-паши в сражении с русскими войсками у реки Прут в Молдавии.Как пояснил Леонков, вручение шелкового шнурка означало, что султан приказывает своему провинившемуся слуге совершить самоубийство. В противном случае его ждала насильственная смерть, что в конечном итоге и произошло с Мехмет-пашой на острове Лемнос.При этом аналитик усомнился в том, что лидеры ЕС поняли суть подарка турецкого лидера, поскольку "их прогрессирующее слабоумие на это не способно".Саммит НАТО состоялся 7-8 июля в Анкаре. На полях мероприятия президент США Дональд Трамп провел встречу с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. В ходе разговора глава Белого дома в очередной раз подверг критике европейских союзников по НАТО. Трамп заявил о своем "сильном разочаровании" в альянсе и добавил, что Штаты не обязаны тратить деньги на обеспечение безопасности в Европе и могут вывести оттуда все свои войска.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтактеи MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Не вводим ограничения против друзей": США снимут санкции с Турции"Никакой выгоды": Трамп вновь жестко высказался о НАТОШаги Европы по украинскому вопросу ведут к третьей мировой – Симоньян
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дональд трамп, реджеп тайип эрдоган, европейский союз (ес), нато, алексей леонков, мнения, политика
"Вдруг промахнутся": для чего Эрдоган подарил пистолеты лидерам ЕС
Подаренные Эрдоганом пистолеты являются четким политическим сигналом лидерам ЕС – эксперт
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл – РИА Новости Крым. Револьверы с боевыми патронами, подаренные лидерам Еврокомиссии и стран ЕС президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, являются политическим сигналом, который турецкий лидер сделал в духе давних традиций Османской империи. Такое мнение высказал военный аналитик Алексей Леонков.
Ранее СМИ сообщили, что Эрдоган по завершении саммита НАТО в Анкаре вручил председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, главе Евросовета Антониу Коште и лидерам стран ЕС пистолеты с именной гравировкой и комплектом из шести боевых патронов в качестве памятного подарка.
Комментируя информацию о преподнесенных Эрдоганом подарках, эксперт рассказал, что еще во времена Османской империи ее правители "оригинальным способом проводили чистку кадров". Процедура называлась "милость султана".
В частности, в 1711 году турецкий султан Ахмет III отправил шелковый шнурок своему великому визирю (премьер-министру) Балтаджи Мехмет-паше в ответ на жалобу шведского короля Карла XII на действия Мехмет-паши в сражении с русскими войсками у реки Прут в Молдавии.
Как пояснил Леонков, вручение шелкового шнурка означало, что султан приказывает своему провинившемуся слуге совершить самоубийство. В противном случае его ждала насильственная смерть, что в конечном итоге и произошло с Мехмет-пашой на острове Лемнос.
"История получила продолжение сейчас... На саммите НАТО в Анкаре Дональд Трамп при встрече с Эрдоганом много ругал лидеров ЕС за их предательство и несговорчивость. Эрдоган все понял буквально и, чтобы угодить патрону, передал лидерам ЕС подарок. Да, это не шнурок, мы же живем в XXI веке", - написал Леонков в своем Telegram-канале.
При этом аналитик усомнился в том, что лидеры ЕС поняли суть подарка турецкого лидера, поскольку "их прогрессирующее слабоумие на это не способно".
"Слабоумие – как диагноз, милость султана – как решение. Почему же 6 патронов? А вдруг промахнутся!", - заключил эксперт.
Саммит НАТО состоялся 7-8 июля в Анкаре. На полях мероприятия президент США Дональд Трамп провел встречу с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. В ходе разговора глава Белого дома в очередной раз подверг критике европейских союзников по НАТО. Трамп заявил о своем "сильном разочаровании" в альянсе и добавил, что Штаты не обязаны тратить деньги на обеспечение безопасности в Европе и могут вывести оттуда все свои войска. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтактеи MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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