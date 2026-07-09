https://crimea.ria.ru/20260709/vdrug-promakhnutsya-dlya-chego-erdogan-podaril-pistolety-lideram-es-1157507822.html

"Вдруг промахнутся": для чего Эрдоган подарил пистолеты лидерам ЕС

"Вдруг промахнутся": для чего Эрдоган подарил пистолеты лидерам ЕС - РИА Новости Крым, 09.07.2026

"Вдруг промахнутся": для чего Эрдоган подарил пистолеты лидерам ЕС

Револьверы с боевыми патронами, подаренные лидерам Еврокомиссии и стран ЕС президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, являются политическим сигналом,... РИА Новости Крым, 09.07.2026

2026-07-09T19:00

2026-07-09T19:00

2026-07-09T19:00

дональд трамп

реджеп тайип эрдоган

европейский союз (ес)

нато

алексей леонков

мнения

политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл – РИА Новости Крым. Револьверы с боевыми патронами, подаренные лидерам Еврокомиссии и стран ЕС президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, являются политическим сигналом, который турецкий лидер сделал в духе давних традиций Османской империи. Такое мнение высказал военный аналитик Алексей Леонков.Ранее СМИ сообщили, что Эрдоган по завершении саммита НАТО в Анкаре вручил председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, главе Евросовета Антониу Коште и лидерам стран ЕС пистолеты с именной гравировкой и комплектом из шести боевых патронов в качестве памятного подарка.Комментируя информацию о преподнесенных Эрдоганом подарках, эксперт рассказал, что еще во времена Османской империи ее правители "оригинальным способом проводили чистку кадров". Процедура называлась "милость султана".В частности, в 1711 году турецкий султан Ахмет III отправил шелковый шнурок своему великому визирю (премьер-министру) Балтаджи Мехмет-паше в ответ на жалобу шведского короля Карла XII на действия Мехмет-паши в сражении с русскими войсками у реки Прут в Молдавии.Как пояснил Леонков, вручение шелкового шнурка означало, что султан приказывает своему провинившемуся слуге совершить самоубийство. В противном случае его ждала насильственная смерть, что в конечном итоге и произошло с Мехмет-пашой на острове Лемнос.При этом аналитик усомнился в том, что лидеры ЕС поняли суть подарка турецкого лидера, поскольку "их прогрессирующее слабоумие на это не способно".Саммит НАТО состоялся 7-8 июля в Анкаре. На полях мероприятия президент США Дональд Трамп провел встречу с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. В ходе разговора глава Белого дома в очередной раз подверг критике европейских союзников по НАТО. Трамп заявил о своем "сильном разочаровании" в альянсе и добавил, что Штаты не обязаны тратить деньги на обеспечение безопасности в Европе и могут вывести оттуда все свои войска.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтактеи MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Не вводим ограничения против друзей": США снимут санкции с Турции"Никакой выгоды": Трамп вновь жестко высказался о НАТОШаги Европы по украинскому вопросу ведут к третьей мировой – Симоньян

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, реджеп тайип эрдоган, европейский союз (ес), нато, алексей леонков, мнения, политика