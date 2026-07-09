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В Запорожской области ударами БПЛА уничтожено почти 1,5 тысячи га урожая

В Запорожской области ударами БПЛА уничтожено почти 1,5 тысячи га урожая - РИА Новости Крым, 09.07.2026

В Запорожской области ударами БПЛА уничтожено почти 1,5 тысячи га урожая

За месяц из-за пожаров после массовых атак ВСУ на Запорожскую область уничтожено почти 1,5 тысячи гектаров посевов озимой пшеницы. Об этом сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 09.07.2026

2026-07-09T18:27

2026-07-09T18:27

2026-07-09T18:27

евгений балицкий

урожай

атаки всу

обстрелы всу

всу (вооруженные силы украины)

беспилотник (бпла, дрон)

пожар

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл - РИА Новости Крым. За месяц из-за пожаров после массовых атак ВСУ на Запорожскую область уничтожено почти 1,5 тысячи гектаров посевов озимой пшеницы. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.По его информации, наибольший ущерб - в Каменско-Днепровском, Васильевском, Приморском, Бердянском, Мелитопольском муниципальных округах и в Мелитополе."Поручил продолжить работу по фиксации гибели сельскохозяйственных культур вследствие пожаров на территории муниципальных образований, определению площади повреждения с предоставлением подтверждающей документации в Министерство агропромышленного комплекса и продовольственной политики Запорожской области", - рассказал Балицкий.Ранее он заявил, что в Запорожской области принято решение о введении режима чрезвычайной ситуации техногенного характера регионального уровня.26 июня в Республике Крым и городе Севастополе был введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Решение приняли совместно власти двух регионов, направлено оно в первую очередь на урегулирование вопросов экономического характера.Как сообщал 25 июня глава Крыма Сергей Аксенов, от вражеских атак пострадала энергетическая инфраструктура полуострова, в связи с чем по всей территории республики (и в Севастополе) производится временное отключение энергоснабжения. По словам главы РК, на данном этапе точные графики отключения электроэнергии могут не соблюдаться, что связано с оперативной обстановкой, которая постоянно меняется. Отключения проводятся точечно и по необходимости.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ сожгли 45 гектаров полей в Запорожской областиВ Крыму стартовала уборочная кампания: каковы ожиданияЧто будет с ценами на продовольствие из-за войны в Иране

https://crimea.ria.ru/20260707/rezhim-tekhnogennoy-chs-vveden-na-territorii-khersonskoy-oblasti-1157438381.html

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евгений балицкий, урожай, атаки всу, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), беспилотник (бпла, дрон), пожар, новости