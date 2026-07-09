Рейтинг@Mail.ru
В Запорожской области ударами БПЛА уничтожено почти 1,5 тысячи га урожая - РИА Новости Крым, 09.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260709/v-zaporozhskoy-oblasti-udarami-bpla-unichtozheno-pochti-15-tysyachi-ga-urozhaya-1157514798.html
В Запорожской области ударами БПЛА уничтожено почти 1,5 тысячи га урожая
В Запорожской области ударами БПЛА уничтожено почти 1,5 тысячи га урожая - РИА Новости Крым, 09.07.2026
В Запорожской области ударами БПЛА уничтожено почти 1,5 тысячи га урожая
За месяц из-за пожаров после массовых атак ВСУ на Запорожскую область уничтожено почти 1,5 тысячи гектаров посевов озимой пшеницы. Об этом сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 09.07.2026
2026-07-09T18:27
2026-07-09T18:27
евгений балицкий
урожай
атаки всу
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
беспилотник (бпла, дрон)
пожар
новости
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/10/1147982609_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_b105a74b98741898229c578914ca6297.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл - РИА Новости Крым. За месяц из-за пожаров после массовых атак ВСУ на Запорожскую область уничтожено почти 1,5 тысячи гектаров посевов озимой пшеницы. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.По его информации, наибольший ущерб - в Каменско-Днепровском, Васильевском, Приморском, Бердянском, Мелитопольском муниципальных округах и в Мелитополе."Поручил продолжить работу по фиксации гибели сельскохозяйственных культур вследствие пожаров на территории муниципальных образований, определению площади повреждения с предоставлением подтверждающей документации в Министерство агропромышленного комплекса и продовольственной политики Запорожской области", - рассказал Балицкий.Ранее он заявил, что в Запорожской области принято решение о введении режима чрезвычайной ситуации техногенного характера регионального уровня.26 июня в Республике Крым и городе Севастополе был введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Решение приняли совместно власти двух регионов, направлено оно в первую очередь на урегулирование вопросов экономического характера.Как сообщал 25 июня глава Крыма Сергей Аксенов, от вражеских атак пострадала энергетическая инфраструктура полуострова, в связи с чем по всей территории республики (и в Севастополе) производится временное отключение энергоснабжения. По словам главы РК, на данном этапе точные графики отключения электроэнергии могут не соблюдаться, что связано с оперативной обстановкой, которая постоянно меняется. Отключения проводятся точечно и по необходимости.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ сожгли 45 гектаров полей в Запорожской областиВ Крыму стартовала уборочная кампания: каковы ожиданияЧто будет с ценами на продовольствие из-за войны в Иране
https://crimea.ria.ru/20260707/rezhim-tekhnogennoy-chs-vveden-na-territorii-khersonskoy-oblasti-1157438381.html
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/10/1147982609_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_2b195271da10571afd2a323cc0b0349d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
евгений балицкий, урожай, атаки всу, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), беспилотник (бпла, дрон), пожар, новости
В Запорожской области ударами БПЛА уничтожено почти 1,5 тысячи га урожая

1,5 тысячи гектаров урожая уничтожено в Запорожской области за месяц из-за атак ВСУ

18:27 09.07.2026
 
© МЧС Республики КрымПожар в поле. Архивное фото
Пожар в поле. Архивное фото
© МЧС Республики Крым
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл - РИА Новости Крым. За месяц из-за пожаров после массовых атак ВСУ на Запорожскую область уничтожено почти 1,5 тысячи гектаров посевов озимой пшеницы. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
"С начала июня по 1 июля 2026 года на территории области произошли массовые атаки БПЛА противника, в результате которых зафиксированы многочисленные пожары на полях с урожаем. Общая площадь уничтоженных посевов озимой пшеницы составляет 1479 гектаров", - сообщил глава региона.
По его информации, наибольший ущерб - в Каменско-Днепровском, Васильевском, Приморском, Бердянском, Мелитопольском муниципальных округах и в Мелитополе.
"Поручил продолжить работу по фиксации гибели сельскохозяйственных культур вследствие пожаров на территории муниципальных образований, определению площади повреждения с предоставлением подтверждающей документации в Министерство агропромышленного комплекса и продовольственной политики Запорожской области", - рассказал Балицкий.
Ранее он заявил, что в Запорожской области принято решение о введении режима чрезвычайной ситуации техногенного характера регионального уровня.
Владимир Сальдо, губернатор Херсонской области - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
7 июля, 11:18
Режим техногенной ЧС введен на территории Херсонской области
26 июня в Республике Крым и городе Севастополе был введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Решение приняли совместно власти двух регионов, направлено оно в первую очередь на урегулирование вопросов экономического характера.
Как сообщал 25 июня глава Крыма Сергей Аксенов, от вражеских атак пострадала энергетическая инфраструктура полуострова, в связи с чем по всей территории республики (и в Севастополе) производится временное отключение энергоснабжения. По словам главы РК, на данном этапе точные графики отключения электроэнергии могут не соблюдаться, что связано с оперативной обстановкой, которая постоянно меняется. Отключения проводятся точечно и по необходимости.
Читайте также на РИА Новости Крым:
ВСУ сожгли 45 гектаров полей в Запорожской области
В Крыму стартовала уборочная кампания: каковы ожидания
Что будет с ценами на продовольствие из-за войны в Иране
 
Евгений БалицкийУрожайАтаки ВСУОбстрелы ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)Беспилотник (БПЛА, дрон)ПожарНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:34Без QR ежедневно: в Севастополе опробуют новую систему выдачи топлива
19:31Помощь Ленинскому району Крыма: вода, банкоматы, лекарства
19:19В Симферополе отремонтируют памятник "Комсомольцам всех поколений"
19:16Жизнеобеспечение Красноперекопска - как снять наличные и купить лекарства
19:00"Вдруг промахнутся": для чего Эрдоган подарил пистолеты лидерам ЕС
18:56Впервые в истории: армрестлеру из Крыма присвоили звание "Почетный мастер спорта России"
18:34В Севастополе будут судить членов ОПГ за организацию незаконной миграции
18:27В Запорожской области ударами БПЛА уничтожено почти 1,5 тысячи га урожая
18:03Режим ЧС техногенного характера вводят в Запорожской области
17:51В Крыму на социально-культурную сферу потратили более 58 млрд рублей
17:41Лицензия на Patriot для Украины: что стоит за словами Трампа
17:31Слепакова* объявили в розыск
17:16Предотвращено массовое убийство в культовом сооружении в Подмосковье - СК
17:05Пойдут до конца: что показал саммит НАТО в Анкаре
16:54Дом-корабль и комнаты-каюты: музей Грина в Феодосии отмечает день рождения
16:4512 школ и 10 детсадов закрыли в одном из районов Астраханской области
16:42Выборы в Госдуму: в наблюдатели пригласили иностранных депутатов
16:38Атаки на ЛНР: при тушении пожара повторным ударом ВСУ ранен сотрудник МЧС
16:33Помощь жителям Армянска: где купить продукты и снять наличные
16:21Гаражную амнистию в РФ продлят еще на пять лет
Лента новостейМолния