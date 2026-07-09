В Запорожской области ударами БПЛА уничтожено почти 1,5 тысячи га урожая
1,5 тысячи гектаров урожая уничтожено в Запорожской области за месяц из-за атак ВСУ
© МЧС Республики КрымПожар в поле. Архивное фото
© МЧС Республики Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл - РИА Новости Крым. За месяц из-за пожаров после массовых атак ВСУ на Запорожскую область уничтожено почти 1,5 тысячи гектаров посевов озимой пшеницы. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
"С начала июня по 1 июля 2026 года на территории области произошли массовые атаки БПЛА противника, в результате которых зафиксированы многочисленные пожары на полях с урожаем. Общая площадь уничтоженных посевов озимой пшеницы составляет 1479 гектаров", - сообщил глава региона.
По его информации, наибольший ущерб - в Каменско-Днепровском, Васильевском, Приморском, Бердянском, Мелитопольском муниципальных округах и в Мелитополе.
"Поручил продолжить работу по фиксации гибели сельскохозяйственных культур вследствие пожаров на территории муниципальных образований, определению площади повреждения с предоставлением подтверждающей документации в Министерство агропромышленного комплекса и продовольственной политики Запорожской области", - рассказал Балицкий.
Ранее он заявил, что в Запорожской области принято решение о введении режима чрезвычайной ситуации техногенного характера регионального уровня.
26 июня в Республике Крым и городе Севастополе был введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Решение приняли совместно власти двух регионов, направлено оно в первую очередь на урегулирование вопросов экономического характера.
Как сообщал 25 июня глава Крыма Сергей Аксенов, от вражеских атак пострадала энергетическая инфраструктура полуострова, в связи с чем по всей территории республики (и в Севастополе) производится временное отключение энергоснабжения. По словам главы РК, на данном этапе точные графики отключения электроэнергии могут не соблюдаться, что связано с оперативной обстановкой, которая постоянно меняется. Отключения проводятся точечно и по необходимости.
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