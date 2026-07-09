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В Симферополе отремонтируют памятник "Комсомольцам всех поколений"
В Симферополе отремонтируют памятник "Комсомольцам всех поколений" - РИА Новости Крым, 09.07.2026
В Симферополе отремонтируют памятник "Комсомольцам всех поколений"
В Детском парке Симферополя начался ремонт памятника "Комсомольцам всех поколений". Об этом сообщили в администрации крымской столицы. РИА Новости Крым, 09.07.2026
2026-07-09T19:19
2026-07-09T19:19
2026-07-09T19:19
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл - РИА Новости Крым. В Детском парке Симферополя начался ремонт памятника "Комсомольцам всех поколений". Об этом сообщили в администрации крымской столицы.По данным городской администрации, запланированы грунтовка, покраска, солевая очистка, расшивка швов плитки, а также реставрация надписей и табличек.Авторы памятника - скульптор В. Гордеев и архитектор В. Шалфеев. Работы проводятся по инициативе и на благотворительные взносы Союза ветеранов комсомола Крыма.Ранее сообщалось, что в Симферополе на пересечении улиц Пушкина и Гоголя установили бронзовый памятник русскому классику Николаю Гоголю. Все работы по созданию и установке памятника выполнены за счет Симферопольской и Крымской епархии. Высота памятника с постаментом - около 7,5 метра, вес - около 6 тонн.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, , ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Алуште открыли памятник героям СВОЗатопленные под Севастополем имперские подлодки станут памятникамиВ Крыму ищут инвесторов для особняка со 120-летней историей
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крым, новости крыма, симферополь, детский парк, памятники крыма
В Симферополе отремонтируют памятник "Комсомольцам всех поколений"
В Детском парке Симферополя приведут в порядок памятник "Комсомольцам всех поколений"