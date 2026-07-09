https://crimea.ria.ru/20260709/v-sevastopole-razrabotayut-programmu-detsentralizatsiya-energosnabzheniya-1157508769.html

В Севастополе разработают программу децентрализации энергоснабжения

В Севастополе разработают программу децентрализации энергоснабжения - РИА Новости Крым, 09.07.2026

В Севастополе разработают программу децентрализации энергоснабжения

В Севастополе разработают программу децентрализация энергоснабжения, в рамках которой домохозяйства смогут закупить и использовать устройства с солнечными... РИА Новости Крым, 09.07.2026

2026-07-09T16:12

2026-07-09T16:12

2026-07-09T16:16

севастополь

правительство севастополя

энергосистема крыма

энергоресурсы

севастопольэнерго

новости крыма

крым

михаил развожаев

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/13/1149551602_0:2:1280:722_1920x0_80_0_0_bf685caccfc5c39b4e36de7495d6c7ee.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл - РИА Новости Крым. В Севастополе разработают программу децентрализация энергоснабжения, в рамках которой домохозяйства смогут закупить и использовать устройства с солнечными батареями для обеспечения себя электричеством. Об этом заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев на заседании правительства в четверг, 9 июля.По его информации, предварительно принято решение, что приобретение этих установок будет дотироваться из государственных средств - частично из федерального, частично из регионального бюджетов."Принцип возмещения расходов понятен – такое мы уже делали по газовому оборудованию в рамках программы социальной газификации. Сейчас будем делать такую программу по децентрализации электроснабжения… Чтобы когда на федеральном уровне решение примут, у нас программа уже была", - отметил губернатор Севастополя.Он добавил, программу распространят как на частные, так и на многоквартирные дома."Президент подписал указ, разрешающий использовать альтернативные источники энергетики для многоквартирных домов. Если управляющая компания или товарищество собственников жилья захотят такую установку приобрести за счет своих ресурсов, нужно предусмотреть возможность компенсации расходов", - пояснил Развожаев.Ранее сообщалось, что основные решения по стабилизации ситуации с топливом и энергообеспечением в Крыму и Севастополе найдены. Сейчас речь идет о сроках и деталях реализации, отметил глава РК Сергей Аксенов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram , ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов рассказал о ситуации с топливом и энергоснабжением в КрымуКрым в условиях ЧС: кто и как помогает людямСитуация с бензином в России: что делают власти

https://crimea.ria.ru/20260709/situatsiya-v-gorode-saki-gde-mozhno-zaryadit-telefony-i-kupit-lekarstva-1157502634.html

севастополь

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, правительство севастополя, энергосистема крыма, энергоресурсы, севастопольэнерго, новости крыма, крым, михаил развожаев