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В Севастополе разработают программу децентрализации энергоснабжения - РИА Новости Крым, 09.07.2026
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В Севастополе разработают программу децентрализации энергоснабжения
В Севастополе разработают программу децентрализации энергоснабжения - РИА Новости Крым, 09.07.2026
В Севастополе разработают программу децентрализации энергоснабжения
В Севастополе разработают программу децентрализация энергоснабжения, в рамках которой домохозяйства смогут закупить и использовать устройства с солнечными... РИА Новости Крым, 09.07.2026
2026-07-09T16:12
2026-07-09T16:16
севастополь
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энергосистема крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл - РИА Новости Крым. В Севастополе разработают программу децентрализация энергоснабжения, в рамках которой домохозяйства смогут закупить и использовать устройства с солнечными батареями для обеспечения себя электричеством. Об этом заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев на заседании правительства в четверг, 9 июля.По его информации, предварительно принято решение, что приобретение этих установок будет дотироваться из государственных средств - частично из федерального, частично из регионального бюджетов."Принцип возмещения расходов понятен – такое мы уже делали по газовому оборудованию в рамках программы социальной газификации. Сейчас будем делать такую программу по децентрализации электроснабжения… Чтобы когда на федеральном уровне решение примут, у нас программа уже была", - отметил губернатор Севастополя.Он добавил, программу распространят как на частные, так и на многоквартирные дома."Президент подписал указ, разрешающий использовать альтернативные источники энергетики для многоквартирных домов. Если управляющая компания или товарищество собственников жилья захотят такую установку приобрести за счет своих ресурсов, нужно предусмотреть возможность компенсации расходов", - пояснил Развожаев.Ранее сообщалось, что основные решения по стабилизации ситуации с топливом и энергообеспечением в Крыму и Севастополе найдены. Сейчас речь идет о сроках и деталях реализации, отметил глава РК Сергей Аксенов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram , ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов рассказал о ситуации с топливом и энергоснабжением в КрымуКрым в условиях ЧС: кто и как помогает людямСитуация с бензином в России: что делают власти
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севастополь, правительство севастополя, энергосистема крыма, энергоресурсы, севастопольэнерго, новости крыма, крым, михаил развожаев
В Севастополе разработают программу децентрализации энергоснабжения

Децентрализация энергоснабжения - в Севастополе готовят программу для поддержки людей

16:12 09.07.2026 (обновлено: 16:16 09.07.2026)
 
© Правительство СевастополяСевастополь. Города России
Севастополь. Города России
© Правительство Севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл - РИА Новости Крым. В Севастополе разработают программу децентрализация энергоснабжения, в рамках которой домохозяйства смогут закупить и использовать устройства с солнечными батареями для обеспечения себя электричеством. Об этом заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев на заседании правительства в четверг, 9 июля.
"Будет готовиться большая программа при государственной поддержке по обеспечению возможности для домохозяйств пользоваться альтернативными источниками электроэнергии. Сейчас есть достаточно эффективные устройства, связанные с солнечными батареями, накопителями до 5 кВт. Такая установка может обеспечивать домохозяйство", - рассказал Развожаев.
По его информации, предварительно принято решение, что приобретение этих установок будет дотироваться из государственных средств - частично из федерального, частично из регионального бюджетов.
"Принцип возмещения расходов понятен – такое мы уже делали по газовому оборудованию в рамках программы социальной газификации. Сейчас будем делать такую программу по децентрализации электроснабжения… Чтобы когда на федеральном уровне решение примут, у нас программа уже была", - отметил губернатор Севастополя.
Он добавил, программу распространят как на частные, так и на многоквартирные дома.
"Президент подписал указ, разрешающий использовать альтернативные источники энергетики для многоквартирных домов. Если управляющая компания или товарищество собственников жилья захотят такую установку приобрести за счет своих ресурсов, нужно предусмотреть возможность компенсации расходов", - пояснил Развожаев.
Ранее сообщалось, что основные решения по стабилизации ситуации с топливом и энергообеспечением в Крыму и Севастополе найдены. Сейчас речь идет о сроках и деталях реализации, отметил глава РК Сергей Аксенов.
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