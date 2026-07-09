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В Севастополе отменили заезд третьей смены в детские лагеря

В Севастополе отменили заезд третьей смены в детские лагеря - РИА Новости Крым, 09.07.2026

В Севастополе отменили заезд третьей смены в детские лагеря

Завоза детей на третью смену в детские лагеря Севастополя не будет. Такое решение губернатор Севастополя Михаил Развожаев озвучил на заседании правительства в... РИА Новости Крым, 09.07.2026

2026-07-09T14:42

2026-07-09T14:42

2026-07-09T14:54

севастополь

новости севастополя

михаил развожаев

детский отдых

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безопасность республики крым и севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл - РИА Новости Крым. Завоза детей на третью смену в детские лагеря Севастополя не будет. Такое решение губернатор Севастополя Михаил Развожаев озвучил на заседании правительства в четверг.Михаил Развожаев уточнил, что причинами отмены смены являются риски отключения электроэнергии и возможные атаки врага на полуостров.Глава региона отметил, что решение об отдыхе детей в лагерях в августе будет принято с учетом дальнейших обстоятельств.22 июня в связи с временной приостановкой детского отдыха в Крыму был организован плановый вывоз детей из МДЦ "Артек". Согласно указу главы РК Сергея Аксенова, бронирование мест, прием и размещение детей и групп детей приостановлены до 1 сентября 2026 года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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