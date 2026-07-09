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В Севастополе отменили заезд третьей смены в детские лагеря - РИА Новости Крым, 09.07.2026
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В Севастополе отменили заезд третьей смены в детские лагеря
В Севастополе отменили заезд третьей смены в детские лагеря - РИА Новости Крым, 09.07.2026
В Севастополе отменили заезд третьей смены в детские лагеря
Завоза детей на третью смену в детские лагеря Севастополя не будет. Такое решение губернатор Севастополя Михаил Развожаев озвучил на заседании правительства в... РИА Новости Крым, 09.07.2026
2026-07-09T14:42
2026-07-09T14:54
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл - РИА Новости Крым. Завоза детей на третью смену в детские лагеря Севастополя не будет. Такое решение губернатор Севастополя Михаил Развожаев озвучил на заседании правительства в четверг.Михаил Развожаев уточнил, что причинами отмены смены являются риски отключения электроэнергии и возможные атаки врага на полуостров.Глава региона отметил, что решение об отдыхе детей в лагерях в августе будет принято с учетом дальнейших обстоятельств.22 июня в связи с временной приостановкой детского отдыха в Крыму был организован плановый вывоз детей из МДЦ "Артек". Согласно указу главы РК Сергея Аксенова, бронирование мест, прием и размещение детей и групп детей приостановлены до 1 сентября 2026 года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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севастополь, новости севастополя, михаил развожаев, детский отдых, дети, безопасность республики крым и севастополя
В Севастополе отменили заезд третьей смены в детские лагеря

В Севастополе отменили заезд третьей смены в детские лагеря из соображений безопасности

14:42 09.07.2026 (обновлено: 14:54 09.07.2026)
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкДетский оздоровительный лагерь "Бригантина" в Крыму
Детский оздоровительный лагерь Бригантина в Крыму - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл - РИА Новости Крым. Завоза детей на третью смену в детские лагеря Севастополя не будет. Такое решение губернатор Севастополя Михаил Развожаев озвучил на заседании правительства в четверг.
"С учетом неопределенности, связанной с атаками врага, с коллегами приняли решение, что на следующую смену детей не завозим", - сказал губернатор.
Михаил Развожаев уточнил, что причинами отмены смены являются риски отключения электроэнергии и возможные атаки врага на полуостров.
Глава региона отметил, что решение об отдыхе детей в лагерях в августе будет принято с учетом дальнейших обстоятельств.
22 июня в связи с временной приостановкой детского отдыха в Крыму был организован плановый вывоз детей из МДЦ "Артек". Согласно указу главы РК Сергея Аксенова, бронирование мест, прием и размещение детей и групп детей приостановлены до 1 сентября 2026 года.
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СевастопольНовости СевастополяМихаил РазвожаевДетский отдыхдетиБезопасность Республики Крым и Севастополя
 
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