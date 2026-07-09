https://crimea.ria.ru/20260709/v-sevastopole-organizator-sim-boksov-dlya-moshennikov-poluchil-srok-1157501994.html

В Севастополе организатор сим-боксов для мошенников получил срок

В Севастополе организатор сим-боксов для мошенников получил срок - РИА Новости Крым, 09.07.2026

В Севастополе организатор сим-боксов для мошенников получил срок

38-летний житель Тольятти установил в Севастополе установил и обслуживал оборудование для обеспечения мошеннических звонков в разные регионы России и получил за РИА Новости Крым, 09.07.2026

2026-07-09T14:02

2026-07-09T14:02

2026-07-09T14:02

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прокуратура города севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл – РИА Новости Крым. 38-летний житель Тольятти установил в Севастополе установил и обслуживал оборудование для обеспечения мошеннических звонков в разные регионы России и получил за это срок, информирует в четверг пресс-служба прокуратуры Севастополя.Полиция региона в марте сообщала о завершении расследования уголовного дела в отношении фигуранта. Являясь участником организованной группы, он организовал и обслуживал сим-боксы для мошеннических звонков в арендованных квартирах в Севастополе. Злоумышленникам удалось обмануть четверых жителей Москвы, Санкт-Петербурга и Челябинска. Им причинен ущерб на общую сумму свыше 53 миллионов рублей.Осужденный взят под стражу в зале суда. Мобильный телефон и оборудование, которое использовалось для совершения преступления, конфисковано. Материалы в отношении соучастников выделены в отдельное производство.Только за минувшую неделю кибермошенники выманили у крымских граждан более 33 миллионов рублей, сообщили ранее в полиции Крыма. Основные схемы кибераферистов, на которые попались крымчане на этой неделе: декларация денежных средств, дополнительный заработок, займ денежных средств, "Ваш родственник попал в ДТП"Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, , ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Работали на мошенников с Украины: в Крыму задержаны члены ОПГВ правительстве РФ создали оперштаб по борьбе с кибермошенничествомСхема "Второй руки": как Центробанк защищает граждан от мошенников

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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