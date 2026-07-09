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В Севастополе организатор сим-боксов для мошенников получил срок - РИА Новости Крым, 09.07.2026
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В Севастополе организатор сим-боксов для мошенников получил срок
В Севастополе организатор сим-боксов для мошенников получил срок - РИА Новости Крым, 09.07.2026
В Севастополе организатор сим-боксов для мошенников получил срок
38-летний житель Тольятти установил в Севастополе установил и обслуживал оборудование для обеспечения мошеннических звонков в разные регионы России и получил за РИА Новости Крым, 09.07.2026
2026-07-09T14:02
2026-07-09T14:02
севастополь
новости севастополя
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прокуратура города севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл – РИА Новости Крым. 38-летний житель Тольятти установил в Севастополе установил и обслуживал оборудование для обеспечения мошеннических звонков в разные регионы России и получил за это срок, информирует в четверг пресс-служба прокуратуры Севастополя.Полиция региона в марте сообщала о завершении расследования уголовного дела в отношении фигуранта. Являясь участником организованной группы, он организовал и обслуживал сим-боксы для мошеннических звонков в арендованных квартирах в Севастополе. Злоумышленникам удалось обмануть четверых жителей Москвы, Санкт-Петербурга и Челябинска. Им причинен ущерб на общую сумму свыше 53 миллионов рублей.Осужденный взят под стражу в зале суда. Мобильный телефон и оборудование, которое использовалось для совершения преступления, конфисковано. Материалы в отношении соучастников выделены в отдельное производство.Только за минувшую неделю кибермошенники выманили у крымских граждан более 33 миллионов рублей, сообщили ранее в полиции Крыма. Основные схемы кибераферистов, на которые попались крымчане на этой неделе: декларация денежных средств, дополнительный заработок, займ денежных средств, "Ваш родственник попал в ДТП"Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, , ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Работали на мошенников с Украины: в Крыму задержаны члены ОПГВ правительстве РФ создали оперштаб по борьбе с кибермошенничествомСхема "Второй руки": как Центробанк защищает граждан от мошенников
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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севастополь, новости севастополя, происшествия, приговор, прокуратура города севастополя, фото
В Севастополе организатор сим-боксов для мошенников получил срок

Житель Тольятти получил срок за установку мошеннического оборудования в Севастополе

14:02 09.07.2026
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл – РИА Новости Крым. 38-летний житель Тольятти установил в Севастополе установил и обслуживал оборудование для обеспечения мошеннических звонков в разные регионы России и получил за это срок, информирует в четверг пресс-служба прокуратуры Севастополя.
Полиция региона в марте сообщала о завершении расследования уголовного дела в отношении фигуранта. Являясь участником организованной группы, он организовал и обслуживал сим-боксы для мошеннических звонков в арендованных квартирах в Севастополе. Злоумышленникам удалось обмануть четверых жителей Москвы, Санкт-Петербурга и Челябинска. Им причинен ущерб на общую сумму свыше 53 миллионов рублей.
"Гагаринский районный суд Севастополя с учетом мнения государственного обвинителя назначил виновному 3 года лишения свободы в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 1 млн рублей", – проинформировали в четверг в прокуратуре города.
Осужденный взят под стражу в зале суда. Мобильный телефон и оборудование, которое использовалось для совершения преступления, конфисковано. Материалы в отношении соучастников выделены в отдельное производство.
© Прокуратура СевастополяСим-боксы для совершения дистанционного мошенничества
Сим-боксы для совершения дистанционного мошенничества
1 из 4
Сим-боксы для совершения дистанционного мошенничества
© Прокуратура Севастополя
© Прокуратура СевастополяСим-боксы для совершения дистанционного мошенничества
Сим-боксы для совершения дистанционного мошенничества
2 из 4
Сим-боксы для совершения дистанционного мошенничества
© Прокуратура Севастополя
© Прокуратура СевастополяСим-боксы для совершения дистанционного мошенничества
Сим-боксы для совершения дистанционного мошенничества
3 из 4
Сим-боксы для совершения дистанционного мошенничества
© Прокуратура Севастополя
© Прокуратура СевастополяСим-боксы для совершения дистанционного мошенничества
Сим-боксы для совершения дистанционного мошенничества
4 из 4
Сим-боксы для совершения дистанционного мошенничества
© Прокуратура Севастополя
Только за минувшую неделю кибермошенники выманили у крымских граждан более 33 миллионов рублей, сообщили ранее в полиции Крыма. Основные схемы кибераферистов, на которые попались крымчане на этой неделе: декларация денежных средств, дополнительный заработок, займ денежных средств, "Ваш родственник попал в ДТП"
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