В Севастополе организатор сим-боксов для мошенников получил срок
Житель Тольятти получил срок за установку мошеннического оборудования в Севастополе
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл – РИА Новости Крым. 38-летний житель Тольятти установил в Севастополе установил и обслуживал оборудование для обеспечения мошеннических звонков в разные регионы России и получил за это срок, информирует в четверг пресс-служба прокуратуры Севастополя.
Полиция региона в марте сообщала о завершении расследования уголовного дела в отношении фигуранта. Являясь участником организованной группы, он организовал и обслуживал сим-боксы для мошеннических звонков в арендованных квартирах в Севастополе. Злоумышленникам удалось обмануть четверых жителей Москвы, Санкт-Петербурга и Челябинска. Им причинен ущерб на общую сумму свыше 53 миллионов рублей.
"Гагаринский районный суд Севастополя с учетом мнения государственного обвинителя назначил виновному 3 года лишения свободы в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 1 млн рублей", – проинформировали в четверг в прокуратуре города.
Осужденный взят под стражу в зале суда. Мобильный телефон и оборудование, которое использовалось для совершения преступления, конфисковано. Материалы в отношении соучастников выделены в отдельное производство.
© Прокуратура СевастополяСим-боксы для совершения дистанционного мошенничества
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Сим-боксы для совершения дистанционного мошенничества
© Прокуратура Севастополя
© Прокуратура СевастополяСим-боксы для совершения дистанционного мошенничества
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Сим-боксы для совершения дистанционного мошенничества
© Прокуратура Севастополя
© Прокуратура СевастополяСим-боксы для совершения дистанционного мошенничества
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Сим-боксы для совершения дистанционного мошенничества
© Прокуратура Севастополя
© Прокуратура СевастополяСим-боксы для совершения дистанционного мошенничества
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Сим-боксы для совершения дистанционного мошенничества
© Прокуратура Севастополя
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