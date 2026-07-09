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В Севастополе до позднего вечера будут слышны взрывы и стрельба - РИА Новости Крым, 09.07.2026
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В Севастополе до позднего вечера будут слышны взрывы и стрельба
В Севастополе до позднего вечера будут слышны взрывы и стрельба - РИА Новости Крым, 09.07.2026
В Севастополе до позднего вечера будут слышны взрывы и стрельба
В Севастополе в четверг Черноморский флот проводит учения. До позднего вечера будут слышны громкие звуки. Об этом предупредил губернатор региона Михаил... РИА Новости Крым, 09.07.2026
2026-07-09T14:51
2026-07-09T14:51
севастополь
новости севастополя
учения
чф рф (черноморский флот российской федерации)
михаил развожаев
безопасность республики крым и севастополя
армия и флот
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл - РИА Новости Крым. В Севастополе в четверг Черноморский флот проводит учения. До позднего вечера будут слышны громкие звуки. Об этом предупредил губернатор региона Михаил Развожаев.По информации губернатора, запланированы стрельбы из различных видов оружия, гранатометание и реактивное бомбометание.В Крыму и Севастополе регулярно проводятся военные учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Местные власти заблаговременно информируют об этом население. В обоих регионах действует желтый уровень террористической опасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе отразили четыре воздушные атаки ВСУПВО сбила 903 дрона и восемь управляемых авиабомбБолее 450 беспилотников атаковали Крым и другие регионы России
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севастополь, новости севастополя, учения, чф рф (черноморский флот российской федерации), михаил развожаев, безопасность республики крым и севастополя, армия и флот
В Севастополе до позднего вечера будут слышны взрывы и стрельба

В Севастополе вдоль побережья военные проводят учения

14:51 09.07.2026
 
© Пресс-служба Минобороны РФУчения сил Балтийского и Северного флотов
Учения сил Балтийского и Северного флотов
© Пресс-служба Минобороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл - РИА Новости Крым. В Севастополе в четверг Черноморский флот проводит учения. До позднего вечера будут слышны громкие звуки. Об этом предупредил губернатор региона Михаил Развожаев.
"Ориентировочно до 23:00 в районе Северного и Южного молов, Стрелецкой, Камышовой, Карантинной, Инкерманской и Казачьей бухт, парка Победы, мыса Херсонес, Балаклавы, Ласпи, мыса Сарыч, мыса Лукулл, Качи флот будет проводить профилактические мероприятия по борьбе с ПДСС (подводными диверсионными силами и средствами - ред.)", - говорится в сообщении.
По информации губернатора, запланированы стрельбы из различных видов оружия, гранатометание и реактивное бомбометание.
В Крыму и Севастополе регулярно проводятся военные учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Местные власти заблаговременно информируют об этом население. В обоих регионах действует желтый уровень террористической опасности.
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СевастопольНовости СевастополяУченияЧФ РФ (Черноморский флот Российской Федерации)Михаил РазвожаевБезопасность Республики Крым и СевастополяАрмия и флот
 
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