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В Севастополе дежурный режим работы детских садов продлится до осени

В Севастополе дежурный режим работы детских садов продлится до осени - РИА Новости Крым, 10.07.2026

В Севастополе дежурный режим работы детских садов продлится до осени

Дежурный режим работы детских садов в Севастополе продлится до 1 сентября в связи с тем, что городу в летний период приходится жить в режиме жесткой экономии... РИА Новости Крым, 10.07.2026

2026-07-09T23:20

2026-07-09T23:20

2026-07-10T00:22

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл – РИА Новости Крым. Дежурный режим работы детских садов в Севастополе продлится до 1 сентября в связи с тем, что городу в летний период приходится жить в режиме жесткой экономии электроэнергии. Об этом в прямом эфире на проправительственном телеканале сообщил губернатор Михаил Развожаев, отвечая на соответствующий вопрос одной из жительниц города.Местная жительница Ирина пожаловалась главе города на то, что из-за необходимости возить ребенка в дежурный детский сад "через весь район" ей приходится сталкиваться не только с трудностями в части логистики, но и с недоброжелательным отношением персонала дошкольного учреждения, чужих воспитателей, которые не дают маленьким гостям играть в игрушки в группе, боясь, что те их сломают.Комментируя это обращение, Развожаев сказал, что жалоб по этому вопросу от севастопольцев поступает сейчас действительно немало. Люди пишут, что добираться с детьми неудобно из-за транспортных и прочих сложностей. Однако пока ситуация с энергоснабжением не изменится, принятые меры будут действовать, сказал губернатор.Сейчас количество детей в детсадах сократилось почти вдвое, что связано и с самим сезоном, и с тем, что многие родители переведены на удаленку, добавил он.По словам Развожаева, многие работодатели идут на такие меры в связи с необходимостью экономить топливо для служебных машин и трудностями переезда на общественном транспорте из удаленных районов, таким образом дети могут оставаться дома под присмотром.По поводу запрета на использование игрушек в дежурных детсадах он также дал однозначный ответ."Что касается не трогать игрушки, ну это, конечно, для меня дико слышать. Игрушки покупаются для детей, и нет каких-то эксклюзивных детей... Вся инфраструктура сделана для детей за государственный счет и все одинаково ею должны пользоваться... И если такие факты есть, обязательно о них сообщайте в департамент образования. Этого допускать нельзя. И в этом смысле жестко объясним администрации садика", – заключил глава города.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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