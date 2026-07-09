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В Севастополе будут судить членов ОПГ за организацию незаконной миграции

В Севастополе будут судить членов ОПГ за организацию незаконной миграции - РИА Новости Крым, 09.07.2026

В Севастополе будут судить членов ОПГ за организацию незаконной миграции

В Севастополе перед судом предстанут пятеро членов преступной группы, которые организовали незаконную выдачу иностранцам фиктивных документов для... РИА Новости Крым, 09.07.2026

2026-07-09T18:34

2026-07-09T18:34

2026-07-09T18:34

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе перед судом предстанут пятеро членов преступной группы, которые организовали незаконную выдачу иностранцам фиктивных документов для трудоустройства в городе. Об этом сообщают главное следственное управление Следкома РФ по Крыму и Севастополю и прокуратура города.По данным ведомств, гендиректор одной из севастопольских фирм решил привлечь иностранцев для возведения капитального объекта. За помощью он обратился к знакомым бригадирам, которые в свою очередь привлекли к преступной схеме юриста, водителя и сотрудницу отдела по вопросам миграции территориального органа внутренних дел.В период с марта по июль 2024 года злоумышленники поставили на миграционный учет по недостоверным документам ряд иностранцев-нелегалов, которые незаконно получили документы на осуществление трудовой деятельности в Севастополе.Преступную схему выявили сотрудники Управления ФСБ по Крыму и Севастополю. Прокуратура направила уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в Нахимовский районный суд для рассмотрения по существу.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтактеи MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Полиция Крыма напомнила о введении новых пошлин для иностранцев с 27 июляГосдума ужесточила правила пребывания мигрантов в РоссииЧетверых иностранцев выдворят из РФ за оскорбление военных в Крыму

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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