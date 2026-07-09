Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе будут судить членов ОПГ за организацию незаконной миграции - РИА Новости Крым, 09.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260709/v-sevastopole-budut-sudit-chlenov-opg-za-organizatsiyu-nezakonnoy-migratsii-1157507232.html
В Севастополе будут судить членов ОПГ за организацию незаконной миграции
В Севастополе будут судить членов ОПГ за организацию незаконной миграции - РИА Новости Крым, 09.07.2026
В Севастополе будут судить членов ОПГ за организацию незаконной миграции
В Севастополе перед судом предстанут пятеро членов преступной группы, которые организовали незаконную выдачу иностранцам фиктивных документов для... РИА Новости Крым, 09.07.2026
2026-07-09T18:34
2026-07-09T18:34
новости
новости севастополя
трудовые мигранты
нелегальные мигранты
мигранты
прокуратура города севастополя
гсу ск россии по крыму и севастополю
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/1e/1149084327_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_0c4cfc3cfbfcf31a44268a358c4d4764.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе перед судом предстанут пятеро членов преступной группы, которые организовали незаконную выдачу иностранцам фиктивных документов для трудоустройства в городе. Об этом сообщают главное следственное управление Следкома РФ по Крыму и Севастополю и прокуратура города.По данным ведомств, гендиректор одной из севастопольских фирм решил привлечь иностранцев для возведения капитального объекта. За помощью он обратился к знакомым бригадирам, которые в свою очередь привлекли к преступной схеме юриста, водителя и сотрудницу отдела по вопросам миграции территориального органа внутренних дел.В период с марта по июль 2024 года злоумышленники поставили на миграционный учет по недостоверным документам ряд иностранцев-нелегалов, которые незаконно получили документы на осуществление трудовой деятельности в Севастополе.Преступную схему выявили сотрудники Управления ФСБ по Крыму и Севастополю. Прокуратура направила уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в Нахимовский районный суд для рассмотрения по существу.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтактеи MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Полиция Крыма напомнила о введении новых пошлин для иностранцев с 27 июляГосдума ужесточила правила пребывания мигрантов в РоссииЧетверых иностранцев выдворят из РФ за оскорбление военных в Крыму
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/1e/1149084327_0:0:1138:853_1920x0_80_0_0_4d76da321d7885fc3fab1b76add04f2a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, новости севастополя, трудовые мигранты, нелегальные мигранты, мигранты, прокуратура города севастополя, гсу ск россии по крыму и севастополю
В Севастополе будут судить членов ОПГ за организацию незаконной миграции

В Севастополе пятеро членов ОПГ ответят перед судом за организацию незаконной миграции

18:34 09.07.2026
 
© ТГ-канал Сергея АксеноваФемида
Фемида
© ТГ-канал Сергея Аксенова
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе перед судом предстанут пятеро членов преступной группы, которые организовали незаконную выдачу иностранцам фиктивных документов для трудоустройства в городе. Об этом сообщают главное следственное управление Следкома РФ по Крыму и Севастополю и прокуратура города.
По данным ведомств, гендиректор одной из севастопольских фирм решил привлечь иностранцев для возведения капитального объекта. За помощью он обратился к знакомым бригадирам, которые в свою очередь привлекли к преступной схеме юриста, водителя и сотрудницу отдела по вопросам миграции территориального органа внутренних дел.
В период с марта по июль 2024 года злоумышленники поставили на миграционный учет по недостоверным документам ряд иностранцев-нелегалов, которые незаконно получили документы на осуществление трудовой деятельности в Севастополе.
Преступную схему выявили сотрудники Управления ФСБ по Крыму и Севастополю. Прокуратура направила уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в Нахимовский районный суд для рассмотрения по существу.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтактеи MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Полиция Крыма напомнила о введении новых пошлин для иностранцев с 27 июля
Госдума ужесточила правила пребывания мигрантов в России
Четверых иностранцев выдворят из РФ за оскорбление военных в Крыму
 
НовостиНовости СевастополяТрудовые мигрантыНелегальные мигрантыМигрантыПрокуратура города СевастополяГСУ СК России по Крыму и Севастополю
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:34Без QR ежедневно: в Севастополе опробуют новую систему выдачи топлива
19:31Помощь Ленинскому району Крыма: вода, банкоматы, лекарства
19:19В Симферополе отремонтируют памятник "Комсомольцам всех поколений"
19:16Жизнеобеспечение Красноперекопска - как снять наличные и купить лекарства
19:00"Вдруг промахнутся": для чего Эрдоган подарил пистолеты лидерам ЕС
18:56Впервые в истории: армрестлеру из Крыма присвоили звание "Почетный мастер спорта России"
18:34В Севастополе будут судить членов ОПГ за организацию незаконной миграции
18:27В Запорожской области ударами БПЛА уничтожено почти 1,5 тысячи га урожая
18:03Режим ЧС техногенного характера вводят в Запорожской области
17:51В Крыму на социально-культурную сферу потратили более 58 млрд рублей
17:41Лицензия на Patriot для Украины: что стоит за словами Трампа
17:31Слепакова* объявили в розыск
17:16Предотвращено массовое убийство в культовом сооружении в Подмосковье - СК
17:05Пойдут до конца: что показал саммит НАТО в Анкаре
16:54Дом-корабль и комнаты-каюты: музей Грина в Феодосии отмечает день рождения
16:4512 школ и 10 детсадов закрыли в одном из районов Астраханской области
16:42Выборы в Госдуму: в наблюдатели пригласили иностранных депутатов
16:38Атаки на ЛНР: при тушении пожара повторным ударом ВСУ ранен сотрудник МЧС
16:33Помощь жителям Армянска: где купить продукты и снять наличные
16:21Гаражную амнистию в РФ продлят еще на пять лет
Лента новостейМолния