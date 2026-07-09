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В России проанализируют соответствие заданиям ЕГЭ учебников по русскому - РИА Новости Крым, 09.07.2026
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В России проанализируют соответствие заданиям ЕГЭ учебников по русскому
В России проанализируют соответствие заданиям ЕГЭ учебников по русскому - РИА Новости Крым, 09.07.2026
В России проанализируют соответствие заданиям ЕГЭ учебников по русскому
Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам заседания Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и РИА Новости Крым, 09.07.2026
2026-07-09T13:55
2026-07-09T13:55
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам заседания Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов РФ. В частности, глава государства поручил включить курс "Русский язык как государственный" в программу вузов и проанализировать учебники по русскому на соответствие заданиям ЕГЭ. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.2 июня в преддверии Пушкинского дня России – Дня русского языка – Владимир Путин в режиме видеосвязи провел заседание Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов Российской Федерации.Также Рособрнадзор должен проанализировать единую государственную линейку школьных учебников по русскому языку и литературе на соответствие заданиям Единого государственного экзамена.Президент также поручил правительству подготовить проект указа президента об установлении Дня детской книги, принять дополнительные меры по поддержке развития русского жестового языка.Кроме того, правительству РФ поручено подготовить проект президентского указа о создании общероссийской общественно-государственной организации "Российское Пушкинское общество". А Минкульту РФ совместно с правительством Санкт-Петербурга поручено содействовать проведению мероприятий по празднованию 100-летия с основания Мемориального музея-квартиры Александра Пушкина. Также государственный институт русского языка имени А. С. Пушкина определят единым научно-методическим центром, который будет проводить экспертизу учебных материалов по русскому языку как иностранному, разработанных для иностранных обучающихся.Вместе с тем, Кабмину РФ поручено представить предложения о дополнительном регулировании в сфере обязательного использования государственного языка в рекламе.Ранее президент России Владимир Путин по итогам совещания 18 февраля с членами правительства утвердил перечень поручений по актуальным направлениям развития системы здравоохранения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Поддержка семей с бизнесом и ЖКХ - главное из поручений ПутинаПутин утвердил перечень поручений по итогам годовой пресс-конференцииМногодетные семьи в России защитят от изъятия участков и авто
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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60
новости
В России проанализируют соответствие заданиям ЕГЭ учебников по русскому

Путин поручил включить курс "Русский язык как государственный" в программу вузов

13:55 09.07.2026
 
© РИА Новости . Андрей Иглов / Перейти в фотобанкПоследняя партия из 567 тысяч учебников для крымских школ прибыла в Симферополь
Последняя партия из 567 тысяч учебников для крымских школ прибыла в Симферополь - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© РИА Новости . Андрей Иглов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам заседания Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов РФ. В частности, глава государства поручил включить курс "Русский язык как государственный" в программу вузов и проанализировать учебники по русскому на соответствие заданиям ЕГЭ. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
2 июня в преддверии Пушкинского дня России – Дня русского языка – Владимир Путин в режиме видеосвязи провел заседание Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов Российской Федерации.
"Минобрнауки России с учетом ранее данных поручений обеспечить включение дисциплины (модуля) "Русский язык как государственный" в обновленные федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования", - говорится в сообщении.
Также Рособрнадзор должен проанализировать единую государственную линейку школьных учебников по русскому языку и литературе на соответствие заданиям Единого государственного экзамена.
Президент также поручил правительству подготовить проект указа президента об установлении Дня детской книги, принять дополнительные меры по поддержке развития русского жестового языка.
Кроме того, правительству РФ поручено подготовить проект президентского указа о создании общероссийской общественно-государственной организации "Российское Пушкинское общество". А Минкульту РФ совместно с правительством Санкт-Петербурга поручено содействовать проведению мероприятий по празднованию 100-летия с основания Мемориального музея-квартиры Александра Пушкина. Также государственный институт русского языка имени А. С. Пушкина определят единым научно-методическим центром, который будет проводить экспертизу учебных материалов по русскому языку как иностранному, разработанных для иностранных обучающихся.
Вместе с тем, Кабмину РФ поручено представить предложения о дополнительном регулировании в сфере обязательного использования государственного языка в рекламе.
Ранее президент России Владимир Путин по итогам совещания 18 февраля с членами правительства утвердил перечень поручений по актуальным направлениям развития системы здравоохранения.
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