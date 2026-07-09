https://crimea.ria.ru/20260709/v-rossii-130-tpp-obedinyayut-57-tysyach-organizatsiy-katyrin-na-vstreche-s-putinym-1157503859.html

В России 130 ТПП объединяют 57 тысяч организаций: Катырин на встрече с Путиным

В России 130 ТПП объединяют 57 тысяч организаций: Катырин на встрече с Путиным - РИА Новости Крым, 09.07.2026

В России 130 ТПП объединяют 57 тысяч организаций: Катырин на встрече с Путиным

Президент России Владимир Путин принял в Кремле президента Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергея Катырина. В частности, главе государства представлен... РИА Новости Крым, 09.07.2026

2026-07-09T14:33

2026-07-09T14:33

2026-07-09T14:33

владимир путин (политик)

торгово-промышленная палата (тпп) крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин принял в Кремле президента Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергея Катырина. В частности, главе государства представлен доклад о поддержке детских домов, борьбе с коррупцией и предложениях по улучшению условий для развития бизнеса и семейного предпринимательства. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.Глава ТПП проинформировал Владимира Путина о проекте "Бизнес-Барометр коррупции".Катырин сообщил также о развитии системы филиалов ТПП в регионах (130 палат объединяют примерно 57 тысяч организаций) и поддержке детских домов и детских учреждений через Фонд имени Е.Примакова – особое внимание уделялось Белгородской, Брянской областям.В своем докладе президент ТПП проинформировал Владимира Путина сопровождении законопроектов с учетом интересов бизнеса, работе Международного коммерческого арбитражного суда и Морской арбитражной комиссии и международных отношениях.Также на встрече обсуждалась выдача сертификатов происхождения, развитие семейного предпринимательства - в 24 субъектах РФ приняты соответствующие нормативные акты, более 800 детей из семейных компаний прошли обучение основам бизнеса в рамках проекта "Надежда бизнеса".Ранее сообщалось, что в Крыму заключения о форс-мажоре выдает Торгово-промышленная палата РК. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются чрезвычайные, непредвиденные и непредотвратимые обстоятельства, возникшие в процессе исполнения договорных обязательств.Также сообщалось, что Торгово-промышленная палата Крыма инициирует строительство большого экспокомплекса с современными выставочными залами и сопутствующей инфраструктурой.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

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владимир путин (политик), торгово-промышленная палата (тпп) крыма, россия, новости, общество, экономика