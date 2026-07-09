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В России 130 ТПП объединяют 57 тысяч организаций: Катырин на встрече с Путиным
В России 130 ТПП объединяют 57 тысяч организаций: Катырин на встрече с Путиным - РИА Новости Крым, 09.07.2026
В России 130 ТПП объединяют 57 тысяч организаций: Катырин на встрече с Путиным
Президент России Владимир Путин принял в Кремле президента Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергея Катырина. В частности, главе государства представлен... РИА Новости Крым, 09.07.2026
2026-07-09T14:33
2026-07-09T14:33
2026-07-09T14:33
владимир путин (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин принял в Кремле президента Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергея Катырина. В частности, главе государства представлен доклад о поддержке детских домов, борьбе с коррупцией и предложениях по улучшению условий для развития бизнеса и семейного предпринимательства. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.Глава ТПП проинформировал Владимира Путина о проекте "Бизнес-Барометр коррупции".Катырин сообщил также о развитии системы филиалов ТПП в регионах (130 палат объединяют примерно 57 тысяч организаций) и поддержке детских домов и детских учреждений через Фонд имени Е.Примакова – особое внимание уделялось Белгородской, Брянской областям.В своем докладе президент ТПП проинформировал Владимира Путина сопровождении законопроектов с учетом интересов бизнеса, работе Международного коммерческого арбитражного суда и Морской арбитражной комиссии и международных отношениях.Также на встрече обсуждалась выдача сертификатов происхождения, развитие семейного предпринимательства - в 24 субъектах РФ приняты соответствующие нормативные акты, более 800 детей из семейных компаний прошли обучение основам бизнеса в рамках проекта "Надежда бизнеса".Ранее сообщалось, что в Крыму заключения о форс-мажоре выдает Торгово-промышленная палата РК. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются чрезвычайные, непредвиденные и непредотвратимые обстоятельства, возникшие в процессе исполнения договорных обязательств.Также сообщалось, что Торгово-промышленная палата Крыма инициирует строительство большого экспокомплекса с современными выставочными залами и сопутствующей инфраструктурой.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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владимир путин (политик), торгово-промышленная палата (тпп) крыма, россия, новости, общество, экономика
В России 130 ТПП объединяют 57 тысяч организаций: Катырин на встрече с Путиным
Владимир Путин провел встречу с главой Торгово-промышленной палаты РФ Сергеем Катыриным
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин принял в Кремле президента Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергея Катырина. В частности, главе государства представлен доклад о поддержке детских домов, борьбе с коррупцией и предложениях по улучшению условий для развития бизнеса и семейного предпринимательства. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Глава ТПП проинформировал Владимира Путина о проекте "Бизнес-Барометр коррупции".
"У нас есть независимое исследование мнения предпринимателей с целью замера антикоррупционных настроений. Проводим его ежегодно, участвуют порядка 40 тысяч человек. После опроса, итоги рассылаем во все органы власти. Благодаря опросу можно увидеть в каких областях на данном этапе существуют коррупционные возможности", - рассказал Сергей Катырин.
Катырин сообщил также о развитии системы филиалов ТПП в регионах (130 палат объединяют примерно 57 тысяч организаций) и поддержке детских домов и детских учреждений через Фонд имени Е.Примакова – особое внимание уделялось Белгородской, Брянской областям.
В своем докладе президент ТПП проинформировал Владимира Путина сопровождении законопроектов с учетом интересов бизнеса, работе Международного коммерческого арбитражного суда и Морской арбитражной комиссии и международных отношениях.
Также на встрече обсуждалась выдача сертификатов происхождения, развитие семейного предпринимательства - в 24 субъектах РФ приняты соответствующие нормативные акты, более 800 детей из семейных компаний прошли обучение основам бизнеса в рамках проекта "Надежда бизнеса".
Ранее сообщалось, что в Крыму заключения о форс-мажоре выдает
Торгово-промышленная палата РК. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются чрезвычайные, непредвиденные и непредотвратимые обстоятельства, возникшие в процессе исполнения договорных обязательств.
Также сообщалось, что Торгово-промышленная палата Крыма инициирует
строительство большого экспокомплекса с современными выставочными залами и сопутствующей инфраструктурой.
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