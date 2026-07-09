https://crimea.ria.ru/20260709/v-krymu-zapustyat-pilotnyy-proekt-po-reabilitatsii-detey-invalidov-1157494527.html

В Крыму запустят пилотный проект по реабилитации детей-инвалидов

В Крыму запустят пилотный проект по реабилитации детей-инвалидов - РИА Новости Крым, 09.07.2026

В Крыму запустят пилотный проект по реабилитации детей-инвалидов

В 2027 году в Республике Крым планируется запустить пилотный проект по реабилитации и абилитации детей с инвалидностью. Об этом сообщили в Министерстве труда и... РИА Новости Крым, 09.07.2026

2026-07-09T11:07

2026-07-09T11:07

2026-07-09T11:07

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл - РИА Новости Крым. В 2027 году в Республике Крым планируется запустить пилотный проект по реабилитации и абилитации детей с инвалидностью. Об этом сообщили в Министерстве труда и социальной защиты РФ.По данным ведомства, в ходе пилотного проекта детей с инвалидностью обучают безопасному поведению, навыкам ориентирования и взаимодействия дома и на улице, помогают сформировать необходимые бытовые навыки и многое другое. Родителям помогают получить необходимые навыки, которые в последующем могут применяться и в домашних условиях.По данным Минтруда РФ, пилотный проект проводится с 2022 года и постоянно расширяет свою географию. Растет и число организаций, которые оказывают помощь в реабилитации детей. На сегодня в проекте участвуют уже 120 организаций из 22 регионов. С начала пилота выпущено порядка 18,8 тысячи электронных сертификатов на общую сумму более 2 миллиардов рублей, более 9 тысяч детей с инвалидностью прошли реабилитацию."С 2027 года проект охватит еще 16 регионов. Это Адыгея, Калмыкия, Коми, Крым, Мордовия, Камчатский край, Владимирская, Волгоградская, Ивановская, Калининградская, Калужская, Новгородская, Псковская, Саратовская, Сахалинская и Ульяновская области. Таким образом, общее число регионов-участников пилотного проекта составит 38", - подчеркнули в министерстве.Также Минтруд предложил продлить проект до конца 2029 года.Ранее сообщалось, что в Крыму ежегодно проходят реабилитацию более 3 тысяч детей с ограниченными возможностями здоровья. Реабилитационную помощь в регионе могут получать дети с первых лет жизни.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму за оборудование рабочего места для инвалида выплатят 200 тысячВ Севастополе опекун присвоила деньги ребенка-инвалидаКак оформить дополнительные выходные для родителей детей с инвалидностью

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

инвалидность, дети, минтруда крыма, реабилитация, крым, новости крыма