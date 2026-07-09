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В Крыму запустят пилотный проект по реабилитации детей-инвалидов - РИА Новости Крым, 09.07.2026
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В Крыму запустят пилотный проект по реабилитации детей-инвалидов
В Крыму запустят пилотный проект по реабилитации детей-инвалидов - РИА Новости Крым, 09.07.2026
В Крыму запустят пилотный проект по реабилитации детей-инвалидов
В 2027 году в Республике Крым планируется запустить пилотный проект по реабилитации и абилитации детей с инвалидностью. Об этом сообщили в Министерстве труда и... РИА Новости Крым, 09.07.2026
2026-07-09T11:07
2026-07-09T11:07
инвалидность
дети
минтруда крыма
реабилитация
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл - РИА Новости Крым. В 2027 году в Республике Крым планируется запустить пилотный проект по реабилитации и абилитации детей с инвалидностью. Об этом сообщили в Министерстве труда и социальной защиты РФ.По данным ведомства, в ходе пилотного проекта детей с инвалидностью обучают безопасному поведению, навыкам ориентирования и взаимодействия дома и на улице, помогают сформировать необходимые бытовые навыки и многое другое. Родителям помогают получить необходимые навыки, которые в последующем могут применяться и в домашних условиях.По данным Минтруда РФ, пилотный проект проводится с 2022 года и постоянно расширяет свою географию. Растет и число организаций, которые оказывают помощь в реабилитации детей. На сегодня в проекте участвуют уже 120 организаций из 22 регионов. С начала пилота выпущено порядка 18,8 тысячи электронных сертификатов на общую сумму более 2 миллиардов рублей, более 9 тысяч детей с инвалидностью прошли реабилитацию."С 2027 года проект охватит еще 16 регионов. Это Адыгея, Калмыкия, Коми, Крым, Мордовия, Камчатский край, Владимирская, Волгоградская, Ивановская, Калининградская, Калужская, Новгородская, Псковская, Саратовская, Сахалинская и Ульяновская области. Таким образом, общее число регионов-участников пилотного проекта составит 38", - подчеркнули в министерстве.Также Минтруд предложил продлить проект до конца 2029 года.Ранее сообщалось, что в Крыму ежегодно проходят реабилитацию более 3 тысяч детей с ограниченными возможностями здоровья. Реабилитационную помощь в регионе могут получать дети с первых лет жизни.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму за оборудование рабочего места для инвалида выплатят 200 тысячВ Севастополе опекун присвоила деньги ребенка-инвалидаКак оформить дополнительные выходные для родителей детей с инвалидностью
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инвалидность, дети, минтруда крыма, реабилитация, крым, новости крыма
В Крыму запустят пилотный проект по реабилитации детей-инвалидов

В Крыму в 2027 году запустят проект по реабилитации и абилитации детей с инвалидностью

11:07 09.07.2026
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваБолее 3000 детей-инвалидов проходят реабилитацию в Крыму ежегодно
Более 3000 детей-инвалидов проходят реабилитацию в Крыму ежегодно
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл - РИА Новости Крым. В 2027 году в Республике Крым планируется запустить пилотный проект по реабилитации и абилитации детей с инвалидностью. Об этом сообщили в Министерстве труда и социальной защиты РФ.
"Участниками пилота становятся дети, у которых инвалидность установлена впервые. Семьи получают электронный сертификат, с помощью которого оплачивают необходимые реабилитационные программы… Услуги оказываются в реабилитационных организациях регионов, а также в федеральных реабилитационных учреждениях, подведомственных Минтруду России", - рассказали в министерстве.
По данным ведомства, в ходе пилотного проекта детей с инвалидностью обучают безопасному поведению, навыкам ориентирования и взаимодействия дома и на улице, помогают сформировать необходимые бытовые навыки и многое другое. Родителям помогают получить необходимые навыки, которые в последующем могут применяться и в домашних условиях.
По данным Минтруда РФ, пилотный проект проводится с 2022 года и постоянно расширяет свою географию. Растет и число организаций, которые оказывают помощь в реабилитации детей. На сегодня в проекте участвуют уже 120 организаций из 22 регионов. С начала пилота выпущено порядка 18,8 тысячи электронных сертификатов на общую сумму более 2 миллиардов рублей, более 9 тысяч детей с инвалидностью прошли реабилитацию.
"С 2027 года проект охватит еще 16 регионов. Это Адыгея, Калмыкия, Коми, Крым, Мордовия, Камчатский край, Владимирская, Волгоградская, Ивановская, Калининградская, Калужская, Новгородская, Псковская, Саратовская, Сахалинская и Ульяновская области. Таким образом, общее число регионов-участников пилотного проекта составит 38", - подчеркнули в министерстве.
Также Минтруд предложил продлить проект до конца 2029 года.
Ранее сообщалось, что в Крыму ежегодно проходят реабилитацию более 3 тысяч детей с ограниченными возможностями здоровья. Реабилитационную помощь в регионе могут получать дети с первых лет жизни.
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