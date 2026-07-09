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В Крыму возобновили движение троллейбуса от Симферополя до Алушты - РИА Новости Крым, 09.07.2026
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В Крыму возобновили движение троллейбуса от Симферополя до Алушты
В Крыму возобновили движение троллейбуса от Симферополя до Алушты - РИА Новости Крым, 09.07.2026
В Крыму возобновили движение троллейбуса от Симферополя до Алушты
В Крыму продолжают работу по восстановлению движения троллейбусного маршрута №51 сообщением Симферополь – Алушта. Об этом сообщили на предприятии... РИА Новости Крым, 09.07.2026
2026-07-09T08:44
2026-07-09T08:44
троллейбус
транспорт
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алушта
симферополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл - РИА Новости Крым. В Крыму продолжают работу по восстановлению движения троллейбусного маршрута №51 сообщением Симферополь – Алушта. Об этом сообщили на предприятии "Крымтроллейбус".На предприятии отметили, что идут работы по увеличению количества троллейбусов на линии.Отправления троллейбусов по маршруту №51 осуществляются по следующему расписанию:Отправление от железнодорожного вокзала Симферополя:05:00, 05:30, 07:00, 07:30, 08:00, 08:15, 08:45, 09:00, 09:40, 10:15, 11:45, 12:15, 12:45, 13:00, 13:30, 13:45, 14:15, 14:45, 16:20, 16:40, 17:20, 17:40, 18:20, 18:40, 19:20, 20:40, 21:00, 21:45, 22:10.Отправление из Алушты:05:00, 05:15, 05:45, 06:00, 06:30, 06:45, 07:15, 07:45, 09:20, 10:00, 10:30, 10:45, 11:15, 11:30, 12:00, 12:30, 14:15, 14:30, 15:00, 15:20, 16:00, 16:20, 17:00, 18:40, 19:00, 19:45, 20:10, 20:40, 21:00.Отмечается, что в связи с работой маршрута в тестовом режиме и проведением мероприятий по стабилизации движения возможны изменения времени отправления троллейбусов.29 июня сообщалось, что движение троллейбусов по маршруту №51 между Симферополем и Алуштой временно приостановлено.8 июля сообщалось, что в Крыму поэтапно возобновляют движение по троллейбусному маршруту №21 из Симферополя в Перевальное.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму в июле запускают три новых автобусных маршрутаВ Севастополе троллейбусы возобновляют работуВ Севастополе транспорт будет курсировать во время тревоги
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РИА Новости Крым
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троллейбус, транспорт, общественный транспорт, алушта, симферополь, крымтроллейбус, новости крыма, крым
В Крыму возобновили движение троллейбуса от Симферополя до Алушты

Троллейбусный маршрут №51 "Симферополь – Алушта" возобновил работу в тестовом режиме

08:44 09.07.2026
 
© РИА Новости . Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкРегионы России. Крым
Регионы России. Крым - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл - РИА Новости Крым. В Крыму продолжают работу по восстановлению движения троллейбусного маршрута №51 сообщением Симферополь – Алушта. Об этом сообщили на предприятии "Крымтроллейбус".

"В настоящее время движение по маршруту осуществляется в тестовом режиме с сокращенным выпуском подвижного состава", - говорится в сообщении.

На предприятии отметили, что идут работы по увеличению количества троллейбусов на линии.
Отправления троллейбусов по маршруту №51 осуществляются по следующему расписанию:
Отправление от железнодорожного вокзала Симферополя:
05:00, 05:30, 07:00, 07:30, 08:00, 08:15, 08:45, 09:00, 09:40, 10:15, 11:45, 12:15, 12:45, 13:00, 13:30, 13:45, 14:15, 14:45, 16:20, 16:40, 17:20, 17:40, 18:20, 18:40, 19:20, 20:40, 21:00, 21:45, 22:10.
Отправление из Алушты:
05:00, 05:15, 05:45, 06:00, 06:30, 06:45, 07:15, 07:45, 09:20, 10:00, 10:30, 10:45, 11:15, 11:30, 12:00, 12:30, 14:15, 14:30, 15:00, 15:20, 16:00, 16:20, 17:00, 18:40, 19:00, 19:45, 20:10, 20:40, 21:00.
Отмечается, что в связи с работой маршрута в тестовом режиме и проведением мероприятий по стабилизации движения возможны изменения времени отправления троллейбусов.
29 июня сообщалось, что движение троллейбусов по маршруту №51 между Симферополем и Алуштой временно приостановлено.
8 июля сообщалось, что в Крыму поэтапно возобновляют движение по троллейбусному маршруту №21 из Симферополя в Перевальное.
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