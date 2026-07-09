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В Крыму разработали меры поддержки предпринимателей в условиях ЧС
В Крыму разработали меры поддержки предпринимателей в условиях ЧС - РИА Новости Крым, 09.07.2026
В Крыму разработали меры поддержки предпринимателей в условиях ЧС
Власти Крыма разработали комплекс мер поддержки крымских предпринимателей в условия режима чрезвычайной ситуации. В их числе отсрочка платы за землю, льготные... РИА Новости Крым, 09.07.2026
2026-07-09T10:16
2026-07-09T10:16
2026-07-09T10:32
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл – РИА Новости Крым. Власти Крыма разработали комплекс мер поддержки крымских предпринимателей в условия режима чрезвычайной ситуации. В их числе отсрочка платы за землю, льготные микрозаймы и другие механизмы. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем канале в МАКС. Кроме того, предлагается снизить размер платы за предоставление и использование торговых мест на территории розничных рынков, а также реструктуризировать задолженность по договорам лизинга Региональной лизинговой компании. Также для организаций и индивидуальных предпринимателей будет снижена арендная плата за имущество республики (кроме земли и жилья) на 75%.Помимо этого, по словам Аксенова, будут скорректированы календарные планы реализации инвестпроектов, а бизнес сможет получить льготные микрозаймы и реструктуризацию действующих договоров Фонда микрофинансирования предпринимательства РК. Еще одна мера поддержки – продление периода выполнения обязательств по договору об условиях деятельности в свободной экономической зоне. По словам главы республики, также рассматривается возможность установления для инвесторов арендной платы в размере 1 рубля в год на земельные участки в Сакском и Черноморском районах. Кроме того, бизнесу предлагается обучение и сопровождение.Режим ЧС в Крыму26 июня в Республике Крым и городе Севастополе был введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Решение приняли совместно власти двух регионов, направлено оно в первую очередь на урегулирование вопросов экономического характера.Как сообщал 25 июня глава Крыма Сергей Аксенов, от вражеских атак пострадала энергетическая инфраструктура полуострова, в связи с чем по всей территории республики (и в Севастополе) производится временное отключение энергоснабжения. По словам главы РК, на данном этапе точные графики отключения электроэнергии могут не соблюдаться, что связано с оперативной обстановкой, которая постоянно меняется. Отключения проводятся точечно и по необходимости.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, , ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым в условиях ЧС: кто и как помогает людямВыплаты во время ЧС в Крыму: пошаговый алгоритм полученияКак и где работают центры содействия крымчанам
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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крым, новости крыма, сергей аксенов, крымский бизнес, режим чс
В Крыму разработали меры поддержки предпринимателей в условиях ЧС
В Крыму разработали пакет мер поддержки предпринимателей в условиях ЧС
10:16 09.07.2026 (обновлено: 10:32 09.07.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл – РИА Новости Крым. Власти Крыма разработали комплекс мер поддержки крымских предпринимателей в условия режима чрезвычайной ситуации. В их числе отсрочка платы за землю, льготные микрозаймы и другие механизмы. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем канале в МАКС.
"Правительством РК разработан пакет мер поддержки крымских предпринимателей в сложившейся ситуации. Среди них: понижение размера платы за размещение нестационарных торговых объектов; отсрочка на внесение арендной платы за земельные участки, которые находятся в собственности Республики Крым (до 20 декабря 2026 года) по некоторым категориям земли", - написал руководитель региона.
Кроме того, предлагается снизить размер платы за предоставление и использование торговых мест на территории розничных рынков, а также реструктуризировать задолженность по договорам лизинга Региональной лизинговой компании.
Также для организаций и индивидуальных предпринимателей будет снижена арендная плата за имущество республики (кроме земли и жилья) на 75%.
Помимо этого, по словам Аксенова, будут скорректированы календарные планы реализации инвестпроектов, а бизнес сможет получить льготные микрозаймы и реструктуризацию действующих договоров Фонда микрофинансирования предпринимательства РК.
Еще одна мера поддержки – продление периода выполнения обязательств по договору об условиях деятельности в свободной экономической зоне.
По словам главы республики, также рассматривается возможность установления для инвесторов арендной платы в размере 1 рубля в год на земельные участки в Сакском и Черноморском районах. Кроме того, бизнесу предлагается обучение и сопровождение.
Режим ЧС в Крыму
26 июня в Республике Крым и городе Севастополе был введен режим чрезвычайной ситуации
регионального характера. Решение приняли совместно власти двух регионов, направлено оно в первую очередь на урегулирование вопросов экономического характера.
Как сообщал 25 июня глава Крыма Сергей Аксенов, от вражеских атак пострадала энергетическая инфраструктура
полуострова, в связи с чем по всей территории республики (и в Севастополе) производится временное отключение энергоснабжения. По словам главы РК, на данном этапе точные графики отключения электроэнергии могут не соблюдаться, что связано с оперативной обстановкой, которая постоянно меняется. Отключения проводятся точечно и по необходимости.
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