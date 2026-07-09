https://crimea.ria.ru/20260709/v-krymu-predosteregli-detey-ot-oborudovaniya-toplivnykh-taynikov-1157501577.html

В Крыму предостерегли детей от оборудования "топливных тайников"

В Крыму предостерегли детей от оборудования "топливных тайников" - РИА Новости Крым, 09.07.2026

В Крыму предостерегли детей от оборудования "топливных тайников"

В Крыму на фоне дефицита топлива появились "топливные тайники", к их созданию могут привлекать несовершеннолетних. Об этом рассказал специалист по работе с... РИА Новости Крым, 09.07.2026

2026-07-09T13:38

2026-07-09T13:38

2026-07-09T13:38

дефицит топлива в крыму

дети

крым

безопасность

новости крыма

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/1b/1149781306_0:837:2153:2048_1920x0_80_0_0_6d2a16ac0a141601bb1db71e06fdd160.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл - РИА Новости Крым. В Крыму на фоне дефицита топлива появились "топливные тайники", к их созданию могут привлекать несовершеннолетних. Об этом рассказал специалист по работе с молодежью АНО "Дом Молодежи" Мурат Сейтхалилов в ходе пресс-конференции в пресс-центре РИА Новости Крым."Сейчас наболевшая тема – топливо. Много людей попадают в неприятные истории, схемы. Это касается и несовершеннолетних", - рассказал Сейтхалилов.Он отметил, что подростки катаются на мопедах, для которых тоже нужно топливо. На АЗС их не заправляют, поэтому подростки идут в социальные сети к перекупщикам. Там несовершеннолетних могут обмануть, требуя предоплату, или же завербовать, предлагая бензин за выполнение каких-то действий.За это, как и за любое другое нарушение, грозит ответственность. Специалист подчеркнул, что родителям нужно уделять больше внимания детям, налаживать с ними доверительные отношения, чтобы вовремя предупредить неприятности. Ограничения на продажу топлива в Крыму и Севастополе начали вводить с конца мая. Президент России Владимир Путин сообщал, что правительство сформировало спецштаб для оперативного мониторинга ситуации с топливом в России, он работает круглосуточно.Позже глава государства поручил в кратчайшие сроки принять решение о выделении Республике Крым и Севастополю субсидии для закупки топлива, чтобы добиться снижения его цены на полуострове.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Решения найдены: Аксенов о ситуации с топливом и энергетикой в Крыму"Яндекс" начал показывать наличие топлива и очередей на АЗСКрым находится в зоне особого внимания по топливному вопрос

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дефицит топлива в крыму, дети, крым, безопасность, новости крыма