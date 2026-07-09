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В Крыму предостерегли детей от оборудования "топливных тайников"
В Крыму предостерегли детей от оборудования "топливных тайников" - РИА Новости Крым, 09.07.2026
В Крыму предостерегли детей от оборудования "топливных тайников"
В Крыму на фоне дефицита топлива появились "топливные тайники", к их созданию могут привлекать несовершеннолетних. Об этом рассказал специалист по работе с... РИА Новости Крым, 09.07.2026
2026-07-09T13:38
2026-07-09T13:38
2026-07-09T13:38
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл - РИА Новости Крым. В Крыму на фоне дефицита топлива появились "топливные тайники", к их созданию могут привлекать несовершеннолетних. Об этом рассказал специалист по работе с молодежью АНО "Дом Молодежи" Мурат Сейтхалилов в ходе пресс-конференции в пресс-центре РИА Новости Крым."Сейчас наболевшая тема – топливо. Много людей попадают в неприятные истории, схемы. Это касается и несовершеннолетних", - рассказал Сейтхалилов.Он отметил, что подростки катаются на мопедах, для которых тоже нужно топливо. На АЗС их не заправляют, поэтому подростки идут в социальные сети к перекупщикам. Там несовершеннолетних могут обмануть, требуя предоплату, или же завербовать, предлагая бензин за выполнение каких-то действий.За это, как и за любое другое нарушение, грозит ответственность. Специалист подчеркнул, что родителям нужно уделять больше внимания детям, налаживать с ними доверительные отношения, чтобы вовремя предупредить неприятности. Ограничения на продажу топлива в Крыму и Севастополе начали вводить с конца мая. Президент России Владимир Путин сообщал, что правительство сформировало спецштаб для оперативного мониторинга ситуации с топливом в России, он работает круглосуточно.Позже глава государства поручил в кратчайшие сроки принять решение о выделении Республике Крым и Севастополю субсидии для закупки топлива, чтобы добиться снижения его цены на полуострове.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Решения найдены: Аксенов о ситуации с топливом и энергетикой в Крыму"Яндекс" начал показывать наличие топлива и очередей на АЗСКрым находится в зоне особого внимания по топливному вопрос
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дефицит топлива в крыму, дети, крым, безопасность, новости крыма
В Крыму предостерегли детей от оборудования "топливных тайников"
В Крыму предостерегли несовершеннолетних от оборудования "топливных тайников"
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл - РИА Новости Крым.
В Крыму на фоне дефицита топлива появились "топливные тайники", к их созданию могут привлекать несовершеннолетних. Об этом рассказал специалист по работе с молодежью АНО "Дом Молодежи" Мурат Сейтхалилов в ходе пресс-конференции в пресс-центре РИА Новости Крым
.
"Сейчас наболевшая тема – топливо. Много людей попадают в неприятные истории, схемы. Это касается и несовершеннолетних", - рассказал Сейтхалилов.
Он отметил, что подростки катаются на мопедах, для которых тоже нужно топливо. На АЗС их не заправляют, поэтому подростки идут в социальные сети к перекупщикам. Там несовершеннолетних могут обмануть, требуя предоплату, или же завербовать, предлагая бензин за выполнение каких-то действий.
"Например, сейчас распространено делать "топливные тайники", к которым привлекают подростков… Закапывают канистры, а покупатели потом ищут… И таких схем много, групп много", - отметил Сейтхалилов.
За это, как и за любое другое нарушение, грозит ответственность. Специалист подчеркнул, что родителям нужно уделять больше внимания детям, налаживать с ними доверительные отношения, чтобы вовремя предупредить неприятности.
Ограничения на продажу топлива в Крыму и Севастополе начали вводить с конца мая. Президент России Владимир Путин сообщал, что правительство сформировало спецштаб
для оперативного мониторинга ситуации с топливом в России, он работает круглосуточно.
Позже глава государства поручил
в кратчайшие сроки принять решение о выделении Республике Крым и Севастополю субсидии для закупки топлива, чтобы добиться снижения его цены на полуострове.
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