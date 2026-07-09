В Крыму открыли 24 пункта проката для молодых семей с детьми
В Крыму открыли 24 пункта проката предметов первой необходимости для новорожденных
© Министерство образования, науки и молодежи КрымаВ Крыму открыли 24 пункта проката для молодых семей с детьми
© Министерство образования, науки и молодежи Крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл - РИА Новости Крым. В Крыму открыли 24 специализированных пункта проката предметов первой необходимости для новорожденных. Об этом сообщили в министерство образования, науки и молодежи Крыма.
"Молодые родители могут абсолютно бесплатно или на льготных условиях взять в пользование детские кроватки, коляски, пеленальные столы, ванночки, автомобильные кресла, электронные весы и другие дорогостоящие товары, потребность в которых имеет временный характер", - говорится в сообщении.
Пункты открыты в Алуште, Армянске, Джанкое, Евпатории, Керчи, Красноперекопске, Саках, Симферополе, Феодосии, Ялте, Бахчисарае, Белогорске, Кировском, Красногвардейском, Ленино, Нижнегорском, Первомайском, Раздольном, Советском, Черноморском, а также в селе Воинка Красноперекопского района и селе Пожарское Симферопольского района. Адреса пунктов проката доступны по ссылке.
Инициатива призвана оказать комплексную поддержку молодым родителям, в том числе студенческим семьям, уточнили в профильном министерстве.
Ранее завкафедрой социально-экономической географии им. Н.В. Багрова факультета географии, геоэкологии и туризма КФУ им. В.И. Вернадского Александра Швец рассказала, что в Крыму необходимо создать центр демографического знания и управления территорией.
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