Рейтинг@Mail.ru
В Крыму открыли 24 пункта проката для молодых семей с детьми - РИА Новости Крым, 09.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260709/v-krymu-otkryli-24-punkta-prokata-dlya-molodykh-semey-s-detmi-1157483751.html
В Крыму открыли 24 пункта проката для молодых семей с детьми
В Крыму открыли 24 пункта проката для молодых семей с детьми - РИА Новости Крым, 09.07.2026
В Крыму открыли 24 пункта проката для молодых семей с детьми
В Крыму открыли 24 специализированных пункта проката предметов первой необходимости для новорожденных. Об этом сообщили в министерство образования, науки и... РИА Новости Крым, 09.07.2026
2026-07-09T08:12
2026-07-09T08:12
крым
общество
семья
демография
рождаемость
минобраз крыма
новости крыма
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/07/08/1157483884_0:121:1824:1147_1920x0_80_0_0_d898cecaf8447f893314111b8a2aed42.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл - РИА Новости Крым. В Крыму открыли 24 специализированных пункта проката предметов первой необходимости для новорожденных. Об этом сообщили в министерство образования, науки и молодежи Крыма.Пункты открыты в Алуште, Армянске, Джанкое, Евпатории, Керчи, Красноперекопске, Саках, Симферополе, Феодосии, Ялте, Бахчисарае, Белогорске, Кировском, Красногвардейском, Ленино, Нижнегорском, Первомайском, Раздольном, Советском, Черноморском, а также в селе Воинка Красноперекопского района и селе Пожарское Симферопольского района. Адреса пунктов проката доступны по ссылке.Инициатива призвана оказать комплексную поддержку молодым родителям, в том числе студенческим семьям, уточнили в профильном министерстве.Ранее завкафедрой социально-экономической географии им. Н.В. Багрова факультета географии, геоэкологии и туризма КФУ им. В.И. Вернадского Александра Швец рассказала, что в Крыму необходимо создать центр демографического знания и управления территорией.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Число многодетных семей в России растет – ПутинВ Крыму изменили закон о капитале для студенческой семьи: кому положена выплатаКакую поддержку получают многодетные семьи в Крыму
https://crimea.ria.ru/20260610/chado-v-dizaynerskoy-odezhke-v-simferopole-shyut-dlya-detey-1156754277.html
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/07/08/1157483884_152:0:1772:1215_1920x0_80_0_0_0ba396e1dd0b171ba9e140523fd1e566.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, общество, семья, демография, рождаемость, минобраз крыма, новости крыма
В Крыму открыли 24 пункта проката для молодых семей с детьми

В Крыму открыли 24 пункта проката предметов первой необходимости для новорожденных

08:12 09.07.2026
 
© Министерство образования, науки и молодежи КрымаВ Крыму открыли 24 пункта проката для молодых семей с детьми
В Крыму открыли 24 пункта проката для молодых семей с детьми
© Министерство образования, науки и молодежи Крыма
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл - РИА Новости Крым. В Крыму открыли 24 специализированных пункта проката предметов первой необходимости для новорожденных. Об этом сообщили в министерство образования, науки и молодежи Крыма.
"Молодые родители могут абсолютно бесплатно или на льготных условиях взять в пользование детские кроватки, коляски, пеленальные столы, ванночки, автомобильные кресла, электронные весы и другие дорогостоящие товары, потребность в которых имеет временный характер", - говорится в сообщении.
Пункты открыты в Алуште, Армянске, Джанкое, Евпатории, Керчи, Красноперекопске, Саках, Симферополе, Феодосии, Ялте, Бахчисарае, Белогорске, Кировском, Красногвардейском, Ленино, Нижнегорском, Первомайском, Раздольном, Советском, Черноморском, а также в селе Воинка Красноперекопского района и селе Пожарское Симферопольского района. Адреса пунктов проката доступны по ссылке.
Инициатива призвана оказать комплексную поддержку молодым родителям, в том числе студенческим семьям, уточнили в профильном министерстве.
Ранее завкафедрой социально-экономической географии им. Н.В. Багрова факультета географии, геоэкологии и туризма КФУ им. В.И. Вернадского Александра Швец рассказала, что в Крыму необходимо создать центр демографического знания и управления территорией.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Число многодетных семей в России растет – Путин
В Крыму изменили закон о капитале для студенческой семьи: кому положена выплата
Какую поддержку получают многодетные семьи в Крыму
В Симферополе шьют детскую дизайнерскую одежду на предприятии с полным циклом производства - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
10 июня, 14:28
Чадо в дизайнерской одежке: в Симферополе шьют для детей
 
КрымОбществосемьяДемографияРождаемостьМинобраз КрымаНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:31Новые истребители Су-30 и Су-34 поставлены в войска
08:20Два района Крыма частично останутся без воды
08:12В Крыму открыли 24 пункта проката для молодых семей с детьми
07:55Из-за атаки ВСУ загорелся резервуар нефтебазы в Тверской области
07:43Над Крымом ночью работала ПВО
07:32Еще два танкера атакованы дронами ВСУ в Азовском море
07:29Херсонская область осталась без света
07:23Полиция Крыма напомнила о введении новых пошлин для иностранцев с 27 июля
06:59На Ставрополье пожар на промпредприятии после атаки ВСУ - людей эвакуировали
06:39США нанесли новые удары по объектам в Иране
06:22Крымский мост сейчас - обстановка на утро четверга
06:08Что произойдет летом в зоне СВО - прогноз военного эксперта
00:01Грозовые ливни и ветер накроют Крым в четверг
00:00Какой сегодня праздник: 9 июля
22:56Встреча Трампа с Зеленским и топливо для Крыма – главное за день
22:39Колыбель жизни: каким является образ современной крымской семьи
22:19На АЗС Севастополя в четверг можно будет заправиться по QR-кодам
22:16Отравленное ожерелье: почему Британия веками видит в России врага
22:04Медик погиб при атаке дрона ВСУ на больницу в Херсонской области
21:52По ГОСТу: можно ли делать детям маникюр в салоне красоты
Лента новостейМолния