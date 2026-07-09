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В Крыму открыли 24 пункта проката для молодых семей с детьми

В Крыму открыли 24 пункта проката для молодых семей с детьми - РИА Новости Крым, 09.07.2026

В Крыму открыли 24 пункта проката для молодых семей с детьми

В Крыму открыли 24 специализированных пункта проката предметов первой необходимости для новорожденных. Об этом сообщили в министерство образования, науки и... РИА Новости Крым, 09.07.2026

2026-07-09T08:12

2026-07-09T08:12

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл - РИА Новости Крым. В Крыму открыли 24 специализированных пункта проката предметов первой необходимости для новорожденных. Об этом сообщили в министерство образования, науки и молодежи Крыма.Пункты открыты в Алуште, Армянске, Джанкое, Евпатории, Керчи, Красноперекопске, Саках, Симферополе, Феодосии, Ялте, Бахчисарае, Белогорске, Кировском, Красногвардейском, Ленино, Нижнегорском, Первомайском, Раздольном, Советском, Черноморском, а также в селе Воинка Красноперекопского района и селе Пожарское Симферопольского района. Адреса пунктов проката доступны по ссылке.Инициатива призвана оказать комплексную поддержку молодым родителям, в том числе студенческим семьям, уточнили в профильном министерстве.Ранее завкафедрой социально-экономической географии им. Н.В. Багрова факультета географии, геоэкологии и туризма КФУ им. В.И. Вернадского Александра Швец рассказала, что в Крыму необходимо создать центр демографического знания и управления территорией.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Число многодетных семей в России растет – ПутинВ Крыму изменили закон о капитале для студенческой семьи: кому положена выплатаКакую поддержку получают многодетные семьи в Крыму

https://crimea.ria.ru/20260610/chado-v-dizaynerskoy-odezhke-v-simferopole-shyut-dlya-detey-1156754277.html

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2026

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крым, общество, семья, демография, рождаемость, минобраз крыма, новости крыма