Рейтинг@Mail.ru
В Крыму на социально-культурную сферу потратили более 58 млрд рублей - РИА Новости Крым, 09.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260709/v-krymu-na-sotsialno-kulturnuyu-sferu-potratili-bolee-58-mlrd-rubley-1157508002.html
В Крыму на социально-культурную сферу потратили более 58 млрд рублей
В Крыму на социально-культурную сферу потратили более 58 млрд рублей - РИА Новости Крым, 09.07.2026
В Крыму на социально-культурную сферу потратили более 58 млрд рублей
С начала 2026 года в Крыму на социально-культурную сферу было потрачено из республиканского бюджета более 58 миллиардов рублей. Это на 11,5% больше аналогичного РИА Новости Крым, 09.07.2026
2026-07-09T17:51
2026-07-09T17:51
новости
минфин крыма
бюджет
новости крыма
экономика
ирина кивико
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/images/sharing/article/rus/1157508002.jpg?1783608662
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл - РИА Новости Крым. С начала 2026 года в Крыму на социально-культурную сферу было потрачено из республиканского бюджета более 58 миллиардов рублей. Это на 11,5% больше аналогичного периода 2025 года. Об этом сообщили в Министерстве финансов Крыма.На обеспечение здравоохранения направлено 17,2 миллиарда рублей, средства пошли на уплату страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения Крыма и на реализацию мер по льготному лекарственному обеспечению.Социальная политика профинансирована в размере 15 миллиардов рублей, что на 23,5% больше аналогичного периода 2025 года. Средства направлены в том числе на выплату пособий семьям с детьми, меры соцподдержки отдельных категорий граждан.На развитие культуры выделено 1,6 миллиарда рублей – это на 10,3% больше аналогичного периода прошлого года. На реализацию молодежной политики, физкультуры и спорта израсходовано почти 1,1 миллиарда рублей."Республика выполняет все взятые на себя обязательства по поддержке наших жителей, все платежи проводятся своевременно и в полном объеме", – подчеркнула глава финансового ведомства Ирина Кивико.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Керчь получит почти 26 млн рублей на расселение людей из аварийных домовЛавочки и площадки: чего хотят жители на общественных территориях КрымаКакие больницы отремонтируют в Крыму в нынешнем году - эксперт
https://crimea.ria.ru/20260709/byudzhet-rf-poluchil-36-mlrd-ot-neftegazovykh-dokhodov-za-polugodie-1157506820.html
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, минфин крыма, бюджет, новости крыма, экономика, ирина кивико
В Крыму на социально-культурную сферу потратили более 58 млрд рублей

В Крыму на социально-культурную сферу потратили более 58 миллиардов рублей с начала года

17:51 09.07.2026
 
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл - РИА Новости Крым. С начала 2026 года в Крыму на социально-культурную сферу было потрачено из республиканского бюджета более 58 миллиардов рублей. Это на 11,5% больше аналогичного периода 2025 года. Об этом сообщили в Министерстве финансов Крыма.
"На сферу "Образование" направлено 23,1 миллиарда рублей, что на 11% больше аналогичного периода 2025 года. Более 72% из указанных средств направлено бюджетам муниципальных образований Крыма на оплату труда и учебные расходы дошкольным и общеобразовательным учреждениям", - говорится в сообщении.
На обеспечение здравоохранения направлено 17,2 миллиарда рублей, средства пошли на уплату страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения Крыма и на реализацию мер по льготному лекарственному обеспечению.
Социальная политика профинансирована в размере 15 миллиардов рублей, что на 23,5% больше аналогичного периода 2025 года. Средства направлены в том числе на выплату пособий семьям с детьми, меры соцподдержки отдельных категорий граждан.
На развитие культуры выделено 1,6 миллиарда рублей – это на 10,3% больше аналогичного периода прошлого года. На реализацию молодежной политики, физкультуры и спорта израсходовано почти 1,1 миллиарда рублей.
"Республика выполняет все взятые на себя обязательства по поддержке наших жителей, все платежи проводятся своевременно и в полном объеме", – подчеркнула глава финансового ведомства Ирина Кивико.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Керчь получит почти 26 млн рублей на расселение людей из аварийных домов
Лавочки и площадки: чего хотят жители на общественных территориях Крыма
Какие больницы отремонтируют в Крыму в нынешнем году - эксперт
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
15:23
Бюджет РФ получил 3,6 млрд от нефтегазовых доходов за полугодие
 
НовостиМинфин КрымаБюджетНовости КрымаЭкономикаИрина Кивико
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:03Режим ЧС техногенного характера вводят в Запорожской области
17:51В Крыму на социально-культурную сферу потратили более 58 млрд рублей
17:31Слепакова* объявили в розыск
17:16Предотвращено массовое убийство в культовом сооружении в Подмосковье - СК
17:05Пойдут до конца: что показал саммит НАТО в Анкаре
16:54Дом-корабль и комнаты-каюты: музей Грина в Феодосии отмечает день рождения
16:4512 школ и 10 детсадов закрыли в одном из районов Астраханской области
16:42Выборы в Госдуму: в наблюдатели пригласили иностранных депутатов
16:38Атаки на ЛНР: при тушении пожара повторным ударом ВСУ ранен сотрудник МЧС
16:33Помощь жителям Армянска: где купить продукты и снять наличные
16:21Гаражную амнистию в РФ продлят еще на пять лет
16:12В Севастополе разработают программу децентрализации энергоснабжения
16:10ГК "Полипласт" представила свои разработки и социнициативы на "Иннопроме"
16:00В Белогорске открылся центр содействия жителям: как он работает
15:51Следком расследует дело о гибели жителя Джанкоя при атаке ВСУ
15:36Выплата пострадавшим от ЧС в Крыму: подать заявление можно через "Госуслуги"
15:23Бюджет РФ получил 3,6 млрд от нефтегазовых доходов за полугодие
15:13Ситуация в городе Саки: где можно зарядить телефоны и купить лекарства
15:02В Евпатории задержали 5 человек после нападения на администратора кафе
14:51В Севастополе до позднего вечера будут слышны взрывы и стрельба
Лента новостейМолния