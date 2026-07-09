https://crimea.ria.ru/20260709/v-krymu-na-sotsialno-kulturnuyu-sferu-potratili-bolee-58-mlrd-rubley-1157508002.html

В Крыму на социально-культурную сферу потратили более 58 млрд рублей

В Крыму на социально-культурную сферу потратили более 58 млрд рублей - РИА Новости Крым, 09.07.2026

В Крыму на социально-культурную сферу потратили более 58 млрд рублей

С начала 2026 года в Крыму на социально-культурную сферу было потрачено из республиканского бюджета более 58 миллиардов рублей. Это на 11,5% больше аналогичного РИА Новости Крым, 09.07.2026

2026-07-09T17:51

2026-07-09T17:51

2026-07-09T17:51

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл - РИА Новости Крым. С начала 2026 года в Крыму на социально-культурную сферу было потрачено из республиканского бюджета более 58 миллиардов рублей. Это на 11,5% больше аналогичного периода 2025 года. Об этом сообщили в Министерстве финансов Крыма.На обеспечение здравоохранения направлено 17,2 миллиарда рублей, средства пошли на уплату страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения Крыма и на реализацию мер по льготному лекарственному обеспечению.Социальная политика профинансирована в размере 15 миллиардов рублей, что на 23,5% больше аналогичного периода 2025 года. Средства направлены в том числе на выплату пособий семьям с детьми, меры соцподдержки отдельных категорий граждан.На развитие культуры выделено 1,6 миллиарда рублей – это на 10,3% больше аналогичного периода прошлого года. На реализацию молодежной политики, физкультуры и спорта израсходовано почти 1,1 миллиарда рублей."Республика выполняет все взятые на себя обязательства по поддержке наших жителей, все платежи проводятся своевременно и в полном объеме", – подчеркнула глава финансового ведомства Ирина Кивико.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Керчь получит почти 26 млн рублей на расселение людей из аварийных домовЛавочки и площадки: чего хотят жители на общественных территориях КрымаКакие больницы отремонтируют в Крыму в нынешнем году - эксперт

https://crimea.ria.ru/20260709/byudzhet-rf-poluchil-36-mlrd-ot-neftegazovykh-dokhodov-za-polugodie-1157506820.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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