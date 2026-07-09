https://crimea.ria.ru/20260709/v-evpatorii-zaderzhali-5-chelovek-posle-napadeniya-na-administratora-kafe-1157504645.html

В Евпатории задержали 5 человек после нападения на администратора кафе

В Евпатории задержали 5 человек после нападения на администратора кафе - РИА Новости Крым, 09.07.2026

В Евпатории задержали 5 человек после нападения на администратора кафе

Продолжается расследование уголовного дела о нападении на девушку-администратора кафе в Евпатории. Пятеро задержаны, еще двух человек объявили в розыск,... РИА Новости Крым, 09.07.2026

2026-07-09T15:02

2026-07-09T15:02

2026-07-09T15:02

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл - РИА Новости Крым. Продолжается расследование уголовного дела о нападении на девушку-администратора кафе в Евпатории. Пятеро задержаны, еще двух человек объявили в розыск, сообщили в полиции Крыма.В ночь с 20 на 21 июня в Евпатории посетитель кафе напал на администратора, 24-летней пострадавшей пришлось обращаться за помощью к медикам. Кроме того, посетитель вместе с приятелями совершали хулиганские действия на территории заведения. Все участники инцидента установлены, возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.Там уточнили, что продолжается проведение комплекса процессуальных и оперативно‑розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.Граждан, которые знают о местонахождении разыскиваемых или пострадали от их действий, просят обратиться в ОМВД России "Евпаторийский" (г. Евпатория, ул. Пушкина, д. 3, тел: +7 (365) 693‑15‑87.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму пассажир ударил таксиста камнем по головеВ Севастополе мужчина с ножом пригрозил кассиру и ограбил алкомаркетДвое крымчан получили реальные сроки за хулиганство в троллейбусе

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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