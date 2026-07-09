Рейтинг@Mail.ru
В Евпатории задержали 5 человек после нападения на администратора кафе - РИА Новости Крым, 09.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260709/v-evpatorii-zaderzhali-5-chelovek-posle-napadeniya-na-administratora-kafe-1157504645.html
В Евпатории задержали 5 человек после нападения на администратора кафе
В Евпатории задержали 5 человек после нападения на администратора кафе - РИА Новости Крым, 09.07.2026
В Евпатории задержали 5 человек после нападения на администратора кафе
Продолжается расследование уголовного дела о нападении на девушку-администратора кафе в Евпатории. Пятеро задержаны, еще двух человек объявили в розыск,... РИА Новости Крым, 09.07.2026
2026-07-09T15:02
2026-07-09T15:02
администрация евпатории
происшествия
новости
новости крыма
мвд по республике крым
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/03/1122262056_0:104:1620:1015_1920x0_80_0_0_9dc4b590648dee3e9f4b87c1703f3037.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл - РИА Новости Крым. Продолжается расследование уголовного дела о нападении на девушку-администратора кафе в Евпатории. Пятеро задержаны, еще двух человек объявили в розыск, сообщили в полиции Крыма.В ночь с 20 на 21 июня в Евпатории посетитель кафе напал на администратора, 24-летней пострадавшей пришлось обращаться за помощью к медикам. Кроме того, посетитель вместе с приятелями совершали хулиганские действия на территории заведения. Все участники инцидента установлены, возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.Там уточнили, что продолжается проведение комплекса процессуальных и оперативно‑розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.Граждан, которые знают о местонахождении разыскиваемых или пострадали от их действий, просят обратиться в ОМВД России "Евпаторийский" (г. Евпатория, ул. Пушкина, д. 3, тел: +7 (365) 693‑15‑87.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму пассажир ударил таксиста камнем по головеВ Севастополе мужчина с ножом пригрозил кассиру и ограбил алкомаркетДвое крымчан получили реальные сроки за хулиганство в троллейбусе
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/03/1122262056_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_0c7422ea499eb88bcb3ac5f92ce0a0ee.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
администрация евпатории, происшествия, новости, новости крыма, мвд по республике крым
В Евпатории задержали 5 человек после нападения на администратора кафе

Пять человек задержали и еще двух ищут после нападения на администратора кафе в Евпатории

15:02 09.07.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНаручники в руках
Наручники в руках - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл - РИА Новости Крым. Продолжается расследование уголовного дела о нападении на девушку-администратора кафе в Евпатории. Пятеро задержаны, еще двух человек объявили в розыск, сообщили в полиции Крыма.
В ночь с 20 на 21 июня в Евпатории посетитель кафе напал на администратора, 24-летней пострадавшей пришлось обращаться за помощью к медикам. Кроме того, посетитель вместе с приятелями совершали хулиганские действия на территории заведения. Все участники инцидента установлены, возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.
"В рамках расследования уголовного дела задержаны пять фигурантов. В отношении двух из них судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу — они содержатся в следственном изоляторе. Трем фигурантам назначена мера пресечения в виде домашнего ареста. Двое лиц объявлены в федеральный розыск", - рассказали в полиции Крыма.
Там уточнили, что продолжается проведение комплекса процессуальных и оперативно‑розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.
Граждан, которые знают о местонахождении разыскиваемых или пострадали от их действий, просят обратиться в ОМВД России "Евпаторийский" (г. Евпатория, ул. Пушкина, д. 3, тел: +7 (365) 693‑15‑87.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крыму пассажир ударил таксиста камнем по голове
В Севастополе мужчина с ножом пригрозил кассиру и ограбил алкомаркет
Двое крымчан получили реальные сроки за хулиганство в троллейбусе
 
Администрация ЕвпаторииПроисшествияНовостиНовости КрымаМВД по Республике Крым
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:33Помощь жителям Армянска: где купить продукты и снять наличные
16:21Гаражную амнистию в РФ продлят еще на пять лет
16:12В Севастополе разработают программу децентрализации энергоснабжения
16:10ГК "Полипласт" представила свои разработки и социнициативы на "Иннопроме"
16:00В Белогорске открылся центр содействия жителям: как он работает
15:51Следком расследует дело о гибели жителя Джанкоя при атаке ВСУ
15:36Выплата пострадавшим от ЧС в Крыму: подать заявление можно через "Госуслуги"
15:23Бюджет РФ получил 3,6 млрд от нефтегазовых доходов за полугодие
15:13Ситуация в городе Саки: где можно зарядить телефоны и купить лекарства
15:02В Евпатории задержали 5 человек после нападения на администратора кафе
14:51В Севастополе до позднего вечера будут слышны взрывы и стрельба
14:42В Севастополе отменили заезд третьей смены в детские лагеря
14:33В России 130 ТПП объединяют 57 тысяч организаций: Катырин на встрече с Путиным
14:25На Кубани заработали еще 36 АЗС: как отпускают топливо
14:12Грозы и подтопления: Севастополь накроют сильные ливни
14:02В Севастополе организатор сим-боксов для мошенников получил срок
13:55В России проанализируют соответствие заданиям ЕГЭ учебников по русскому
13:38В Крыму предостерегли детей от оборудования "топливных тайников"
13:12Новости СВО: что произошло на фронте за сутки
13:04Двое детей утонули в Крыму с начала года
Лента новостейМолния