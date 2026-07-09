https://crimea.ria.ru/20260709/v-evpatorii-zaderzhali-5-chelovek-posle-napadeniya-na-administratora-kafe-1157504645.html
В Евпатории задержали 5 человек после нападения на администратора кафе
В Евпатории задержали 5 человек после нападения на администратора кафе - РИА Новости Крым, 09.07.2026
В Евпатории задержали 5 человек после нападения на администратора кафе
Продолжается расследование уголовного дела о нападении на девушку-администратора кафе в Евпатории. Пятеро задержаны, еще двух человек объявили в розыск,... РИА Новости Крым, 09.07.2026
2026-07-09T15:02
2026-07-09T15:02
2026-07-09T15:02
администрация евпатории
происшествия
новости
новости крыма
мвд по республике крым
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/03/1122262056_0:104:1620:1015_1920x0_80_0_0_9dc4b590648dee3e9f4b87c1703f3037.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл - РИА Новости Крым. Продолжается расследование уголовного дела о нападении на девушку-администратора кафе в Евпатории. Пятеро задержаны, еще двух человек объявили в розыск, сообщили в полиции Крыма.В ночь с 20 на 21 июня в Евпатории посетитель кафе напал на администратора, 24-летней пострадавшей пришлось обращаться за помощью к медикам. Кроме того, посетитель вместе с приятелями совершали хулиганские действия на территории заведения. Все участники инцидента установлены, возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.Там уточнили, что продолжается проведение комплекса процессуальных и оперативно‑розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.Граждан, которые знают о местонахождении разыскиваемых или пострадали от их действий, просят обратиться в ОМВД России "Евпаторийский" (г. Евпатория, ул. Пушкина, д. 3, тел: +7 (365) 693‑15‑87.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму пассажир ударил таксиста камнем по головеВ Севастополе мужчина с ножом пригрозил кассиру и ограбил алкомаркетДвое крымчан получили реальные сроки за хулиганство в троллейбусе
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/03/1122262056_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_0c7422ea499eb88bcb3ac5f92ce0a0ee.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
администрация евпатории, происшествия, новости, новости крыма, мвд по республике крым
В Евпатории задержали 5 человек после нападения на администратора кафе
Пять человек задержали и еще двух ищут после нападения на администратора кафе в Евпатории
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл - РИА Новости Крым. Продолжается расследование уголовного дела о нападении на девушку-администратора кафе в Евпатории. Пятеро задержаны, еще двух человек объявили в розыск, сообщили в полиции Крыма.
В ночь с 20 на 21 июня в Евпатории посетитель кафе напал
на администратора, 24-летней пострадавшей пришлось обращаться за помощью к медикам. Кроме того, посетитель вместе с приятелями совершали хулиганские действия на территории заведения. Все участники инцидента установлены, возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.
"В рамках расследования уголовного дела задержаны пять фигурантов. В отношении двух из них судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу — они содержатся в следственном изоляторе. Трем фигурантам назначена мера пресечения в виде домашнего ареста. Двое лиц объявлены в федеральный розыск", - рассказали в полиции Крыма.
Там уточнили, что продолжается проведение комплекса процессуальных и оперативно‑розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.
Граждан, которые знают о местонахождении разыскиваемых или пострадали от их действий, просят обратиться в ОМВД России "Евпаторийский" (г. Евпатория, ул. Пушкина, д. 3, тел: +7 (365) 693‑15‑87.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: