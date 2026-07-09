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В Белогорске открылся центр содействия жителям: как он работает - РИА Новости Крым, 09.07.2026
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В Белогорске открылся центр содействия жителям: как он работает
В Белогорске открылся центр содействия жителям: как он работает - РИА Новости Крым, 09.07.2026
В Белогорске открылся центр содействия жителям: как он работает
Центр содействия гражданам открылся в Белогорске. Там местные жители могут, в частности, зарядить мобильные телефоны. Об этом сообщил глава администрации... РИА Новости Крым, 09.07.2026
2026-07-09T16:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл - РИА Новости Крым. Центр содействия гражданам открылся в Белогорске. Там местные жители могут, в частности, зарядить мобильные телефоны. Об этом сообщил глава администрации Белогорского района Дмитрий Чумаков.По его информации, центр работает ежедневно с 08:00 до 18:00 по адресу: ул. Мира, 2. При необходимости режим работы центра будет скорректирован.Ранее сообщалось, что с 6 июля в городах Крыма открыты центры содействия для поддержки населения региона, столкнувшегося с отключениями света, воды и перебоями с мобильной связью. Центры работают в течение дня, в них крымчане могут зарядить мобильные телефоны, выйти в интернет, воспользоваться стационарным телефоном, поработать с ноутбуком, а также получить необходимую информацию. В пунктах есть питьевая вода и аптечка первой помощи. По информации мининформа Крыма, услуги предоставляются бесплатно.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму разработали меры поддержки предпринимателей в условиях ЧСКрым в условиях ЧС: кто и как помогает людямВыплаты во время ЧС в Крыму: пошаговый алгоритм получения
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РИА Новости Крым
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белогорск, общество, новости крыма, крым, режим чс
В Белогорске открылся центр содействия жителям: как он работает

В Белогорске открыли центр содействия жителям для помощи в период отключения света

16:00 09.07.2026
 
© Глава администрации Белогорского района Дмитрий ЧумаковВ Белогорске открылся центр содействия жителям:
В Белогорске открылся центр содействия жителям:
© Глава администрации Белогорского района Дмитрий Чумаков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл - РИА Новости Крым. Центр содействия гражданам открылся в Белогорске. Там местные жители могут, в частности, зарядить мобильные телефоны. Об этом сообщил глава администрации Белогорского района Дмитрий Чумаков.
"На базе Белогорской районной детской школы искусств создан центр содействия, куда жители могут обратиться в период отсутствия электроэнергии. Здесь можно зарядить мобильный телефон или портативный аккумулятор, обратиться за помощью при возникновении трудной жизненной ситуации, а также вызвать экстренные службы", - рассказал Чумаков.
© Глава администрации Белогорского района Дмитрий ЧумаковВ Белогорске открылся центр содействия жителям
В Белогорске открылся центр содействия жителям:
© Глава администрации Белогорского района Дмитрий Чумаков
По его информации, центр работает ежедневно с 08:00 до 18:00 по адресу: ул. Мира, 2. При необходимости режим работы центра будет скорректирован.
Ранее сообщалось, что с 6 июля в городах Крыма открыты центры содействия для поддержки населения региона, столкнувшегося с отключениями света, воды и перебоями с мобильной связью. Центры работают в течение дня, в них крымчане могут зарядить мобильные телефоны, выйти в интернет, воспользоваться стационарным телефоном, поработать с ноутбуком, а также получить необходимую информацию. В пунктах есть питьевая вода и аптечка первой помощи. По информации мининформа Крыма, услуги предоставляются бесплатно.
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