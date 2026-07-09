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В Белгородской области при атаке ВСУ погиб мужчина и ранен ребенок
В Белгородской области при атаке ВСУ погиб мужчина и ранен ребенок - РИА Новости Крым, 09.07.2026
В Белгородской области при атаке ВСУ погиб мужчина и ранен ребенок
Один человек погиб и пятеро получили ранения при атаке ВСУ по Белгородской области. Об этом сообщает оперативный штаб региона. РИА Новости Крым, 09.07.2026
2026-07-09T11:56
2026-07-09T11:56
2026-07-09T11:56
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл - РИА Новости Крым. Один человек погиб и пятеро получили ранения при атаке ВСУ по Белгородской области. Об этом сообщает оперативный штаб региона.Еще двоих пострадавших, находившихся в машине, бойцы "Орлана" доставили в больницу. У 16-летнего подростка проникающее осколочное ранение головы и частичная травматическая ампутация ноги. Парня в крайне тяжелом состоянии перевели в детскую областную клиническую больницу. Также женщина получила множественные осколочные ранения тела. Медики оценивают ее состояние как тяжелое. Машина полностью сгорела.Кроме того, в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа при отражении атаки противника на гражданскую инфраструктуру пострадал боец "Орлана". Сослуживцы доставили его больницу, где у мужчины диагностировали осколочное ранение предплечья.В Грайворонском округе в районе села Замостье от атаки FPV-дрона на автомобиль две женщины получили осколочные ранения голеней, предплечья и волосистой части головы.8 июля глава администрации села Долгое Белгородской области получил ранения в результате детонации украинского дрона, он находится в тяжелом состоянии. Также в понедельник ВСУ атаковали пассажирский автобус в Белгородской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ ударили по пассажирскому автобусу из Краснодара: что с пассажирамиВСУ убили пенсионерку и ранили троих мужчин в Запорожской областиУдар ВСУ по автобусу в Белгородской области – ранен подросток
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РИА Новости Крым
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белгородская область, новости, происшествия, атаки всу, обстрелы белгородской области
В Белгородской области при атаке ВСУ погиб мужчина и ранен ребенок
При атаке ВСУ на Белгородскую область один человек погиб и пятеро получили ранения
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл - РИА Новости Крым. Один человек погиб и пятеро получили ранения при атаке ВСУ по Белгородской области. Об этом сообщает оперативный штаб региона.
"На участке автодороги Ясные Зори — Черемошное Белгородского округа беспилотник нанёс удар по автомобилю. От полученных травм мужчина скончался на месте", - говорится в сообщении.
Еще двоих пострадавших, находившихся в машине, бойцы "Орлана" доставили в больницу. У 16-летнего подростка проникающее осколочное ранение головы и частичная травматическая ампутация ноги. Парня в крайне тяжелом состоянии перевели в детскую областную клиническую больницу. Также женщина получила множественные осколочные ранения тела. Медики оценивают ее состояние как тяжелое. Машина полностью сгорела.
Кроме того, в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа при отражении атаки противника на гражданскую инфраструктуру пострадал боец "Орлана". Сослуживцы доставили его больницу, где у мужчины диагностировали осколочное ранение предплечья.
В Грайворонском округе в районе села Замостье от атаки FPV-дрона на автомобиль две женщины получили осколочные ранения голеней, предплечья и волосистой части головы.
8 июля глава администрации села Долгое Белгородской области получил ранения
в результате детонации украинского дрона, он находится в тяжелом состоянии. Также в понедельник ВСУ атаковали пассажирский автобус
в Белгородской области.
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