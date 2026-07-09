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Умерла певица Бонни Тайлер - РИА Новости Крым, 09.07.2026
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Умерла певица Бонни Тайлер
Умерла певица Бонни Тайлер - РИА Новости Крым, 09.07.2026
Умерла певица Бонни Тайлер
Британская певица Бонни Тайлер, исполнительница мегапопулярной песни 80-х годов "Total Eclipse of the Heart", скончалась в возрасте 75 лет. Об этом говорится в... РИА Новости Крым, 09.07.2026
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл - РИА Новости Крым. Британская певица Бонни Тайлер, исполнительница мегапопулярной песни 80-х годов "Total Eclipse of the Heart", скончалась в возрасте 75 лет. Об этом говорится в заявлении на официальной странице певицы в соцсети Threads* (принадлежит Meta*, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).Уточняется, что певица перенесла экстренную операцию в Португалии.В мае певица поступила в больницу в Фару, где она проживала, с серьезной инфекцией, вызвавшей перфорацию кишечника. В ходе операции перфорация была устранена, однако справиться с инфекцией не удалось. Это заставило врачей принять решение о введении пациентки в состояние искусственной комы.Бонни Тайлер родилась 8 июня 1951 года, популярность к исполнительнице пришла в 1977 году с выходом альбома The World Starts Tonight. В 1980 году Тайлер начала заниматься рок-музыкой вместе с композитором и продюсером Джимом Стайнманом, который написал известный хит "Total Eclipse of the Heart". Он стал хитом 80-х. Стейнман также написал певице другой большой хит "Holding Out for a Hero". По информации из открытых источников, в 1990-е пецица покорила континентальную Европу с Дитером Боленом, который написал и спродюсировал хит "Bitterblue". В 2003 году Тайлер перезаписала "Total Eclipse of the Heart" с французской певицей Карин Энтонн. Их двуязычный дуэт возглавил французские чарты. * Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, , ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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4.7
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Умерла певица Бонни Тайлер

Британская певица Бонни Тайлер умерла в возрасте 75 лет - Би-би-си

12:17 09.07.2026 (обновлено: 12:30 09.07.2026)
 
© РИА Новости . Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПевица Бонни Тайлер
Певица Бонни Тайлер - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© РИА Новости . Валерий Мельников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл - РИА Новости Крым. Британская певица Бонни Тайлер, исполнительница мегапопулярной песни 80-х годов "Total Eclipse of the Heart", скончалась в возрасте 75 лет. Об этом говорится в заявлении на официальной странице певицы в соцсети Threads* (принадлежит Meta*, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).
Уточняется, что певица перенесла экстренную операцию в Португалии.
"Семья и команда Бонни с разбитым сердцем сообщают, что прошлой ночью Бонни неожиданно скончалась в больнице в Португалии в результате болезни, от которой она проходила лечение", - говорится в сообщении.
В мае певица поступила в больницу в Фару, где она проживала, с серьезной инфекцией, вызвавшей перфорацию кишечника. В ходе операции перфорация была устранена, однако справиться с инфекцией не удалось. Это заставило врачей принять решение о введении пациентки в состояние искусственной комы.
Бонни Тайлер родилась 8 июня 1951 года, популярность к исполнительнице пришла в 1977 году с выходом альбома The World Starts Tonight. В 1980 году Тайлер начала заниматься рок-музыкой вместе с композитором и продюсером Джимом Стайнманом, который написал известный хит "Total Eclipse of the Heart". Он стал хитом 80-х. Стейнман также написал певице другой большой хит "Holding Out for a Hero".
По информации из открытых источников, в 1990-е пецица покорила континентальную Европу с Дитером Боленом, который написал и спродюсировал хит "Bitterblue". В 2003 году Тайлер перезаписала "Total Eclipse of the Heart" с французской певицей Карин Энтонн. Их двуязычный дуэт возглавил французские чарты.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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