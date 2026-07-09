https://crimea.ria.ru/20260709/umerla-amerikanskaya-pevitsa-bonni-tayler--1157497695.html
Умерла певица Бонни Тайлер
Умерла певица Бонни Тайлер - РИА Новости Крым, 09.07.2026
Умерла певица Бонни Тайлер
Британская певица Бонни Тайлер, исполнительница мегапопулярной песни 80-х годов "Total Eclipse of the Heart", скончалась в возрасте 75 лет. Об этом говорится в... РИА Новости Крым, 09.07.2026
2026-07-09T12:17
2026-07-09T12:17
2026-07-09T12:30
утраты
новости
сша
в мире
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/07/09/1157497835_0:936:1976:2048_1920x0_80_0_0_150791be13e1d8cdf58c441bb685cbeb.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл - РИА Новости Крым. Британская певица Бонни Тайлер, исполнительница мегапопулярной песни 80-х годов "Total Eclipse of the Heart", скончалась в возрасте 75 лет. Об этом говорится в заявлении на официальной странице певицы в соцсети Threads* (принадлежит Meta*, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).Уточняется, что певица перенесла экстренную операцию в Португалии.В мае певица поступила в больницу в Фару, где она проживала, с серьезной инфекцией, вызвавшей перфорацию кишечника. В ходе операции перфорация была устранена, однако справиться с инфекцией не удалось. Это заставило врачей принять решение о введении пациентки в состояние искусственной комы.Бонни Тайлер родилась 8 июня 1951 года, популярность к исполнительнице пришла в 1977 году с выходом альбома The World Starts Tonight. В 1980 году Тайлер начала заниматься рок-музыкой вместе с композитором и продюсером Джимом Стайнманом, который написал известный хит "Total Eclipse of the Heart". Он стал хитом 80-х. Стейнман также написал певице другой большой хит "Holding Out for a Hero". По информации из открытых источников, в 1990-е пецица покорила континентальную Европу с Дитером Боленом, который написал и спродюсировал хит "Bitterblue". В 2003 году Тайлер перезаписала "Total Eclipse of the Heart" с французской певицей Карин Энтонн. Их двуязычный дуэт возглавил французские чарты. * Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, , ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
сша
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/07/09/1157497835_0:34:2685:2048_1920x0_80_0_0_32e734822b00fb0b8163cbe3f538d272.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
утраты, новости, сша, в мире
Умерла певица Бонни Тайлер
Британская певица Бонни Тайлер умерла в возрасте 75 лет - Би-би-си
12:17 09.07.2026 (обновлено: 12:30 09.07.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл - РИА Новости Крым. Британская певица Бонни Тайлер, исполнительница мегапопулярной песни 80-х годов "Total Eclipse of the Heart", скончалась в возрасте 75 лет. Об этом говорится в заявлении на официальной странице певицы в соцсети Threads* (принадлежит Meta*, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).
Уточняется, что певица перенесла экстренную операцию в Португалии.
"Семья и команда Бонни с разбитым сердцем сообщают, что прошлой ночью Бонни неожиданно скончалась в больнице в Португалии в результате болезни, от которой она проходила лечение", - говорится в сообщении.
В мае певица поступила в больницу в Фару, где она проживала, с серьезной инфекцией, вызвавшей перфорацию кишечника. В ходе операции перфорация была устранена, однако справиться с инфекцией не удалось. Это заставило врачей принять решение о введении пациентки в состояние искусственной комы.
Бонни Тайлер родилась 8 июня 1951 года, популярность к исполнительнице пришла в 1977 году с выходом альбома The World Starts Tonight. В 1980 году Тайлер начала заниматься рок-музыкой вместе с композитором и продюсером Джимом Стайнманом, который написал известный хит "Total Eclipse of the Heart". Он стал хитом 80-х. Стейнман также написал певице другой большой хит "Holding Out for a Hero".
По информации из открытых источников, в 1990-е пецица покорила континентальную Европу с Дитером Боленом, который написал и спродюсировал хит "Bitterblue". В 2003 году Тайлер перезаписала "Total Eclipse of the Heart" с французской певицей Карин Энтонн. Их двуязычный дуэт возглавил французские чарты.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, , ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.