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"Украинская" баллистика – чего ожидать и каким может быть ответ ВС РФ
"Украинская" баллистика – чего ожидать и каким может быть ответ ВС РФ - РИА Новости Крым, 09.07.2026
"Украинская" баллистика – чего ожидать и каким может быть ответ ВС РФ
Основные этапы производства "украинской" баллистики сосредоточены в Европе, поэтому целью для ВС РФ должны стать не только сборочные предприятия на Украине, но... РИА Новости Крым, 09.07.2026
2026-07-09T12:29
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл – РИА Новости Крым, Галина Оленева. Основные этапы производства "украинской" баллистики сосредоточены в Европе, поэтому целью для ВС РФ должны стать не только сборочные предприятия на Украине, но и пути доставки, в том числе – вражеские морские порты и следующие в них суда. Такое мнение РИА Новости Крым выразил военный эксперт, заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ Владимир Евсеев.Соучредитель компании Fire Point Денис Штилерман ранее заявил, что Украина может приступить к испытаниям собственной баллистической ракеты по целям на территории России осенью 2026 году, пишут украинские СМИ.По его мнению, главной реакцией России в данном случае может быть только поражение объектов на Украине. При этом речь идет не только о производствах, но и о путях доставки, поскольку заявленная баллистика только условно "украинская".Эксперт также делает акцент на безэкипажных катерах, которые, по его мнению, в настоящее время являются более реальной угрозой, чем "украинская" баллистика, и также могут быть запущены с украинских судов."Есть подозрение, что запуски БЭКов в Черном море в некоторых случаях идут не из Одессы, Николаева или Очакова, а с судов. Поэтому, полагаю, должен быть введен запрет на определенные маршруты движения судов. Как только не выполняется – топить. Пришло время полной блокады Украины с моря. Нужны жесткие меры, чтобы киевский режим почувствовал меру своей вины за террористические удары", – считает собеседник агентства.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, , ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Производство ракет для Patriot на Украине: эксперт оценил перспективуШаги Европы по украинскому вопросу ведут к третьей мировой – СимоньянКогда закончится СВО - мнение военного эксперта
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мнения, владимир евсеев, новости сво, оружие, украина, россия, безопасность, черное море
"Украинская" баллистика – чего ожидать и каким может быть ответ ВС РФ
Ответом на "украинскую" баллистику должно стать поражение объектов на Украине – мнение
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл – РИА Новости Крым, Галина Оленева.
Основные этапы производства "украинской" баллистики сосредоточены в Европе, поэтому целью для ВС РФ должны стать не только сборочные предприятия на Украине, но и пути доставки, в том числе – вражеские морские порты и следующие в них суда. Такое мнение РИА Новости Крым
выразил военный эксперт, заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ Владимир Евсеев.
Соучредитель компании Fire Point Денис Штилерман ранее заявил, что Украина может приступить к испытаниям собственной баллистической ракеты по целям на территории России осенью 2026 году, пишут украинские СМИ.
"Ракетами большой дальности воздушного базирования враг уже стреляет и это долетает до Московской области. Поэтому то, что, положим, ракета будет наземной – не слишком меняет дело. Говорить о характеристиках украинской баллистики пока рано: ни ее точности, ни дальности стрельбы, ни веса головной части мы не знаем. И там много ее не сделают. При этом вообще баллистические ракеты – это большие цели и их хорошо видно. Для нас это плюс. Но есть и минус – времени лёта меньше", – комментирует тему Евсеев.
По его мнению, главной реакцией России в данном случае может быть только поражение объектов на Украине. При этом речь идет не только о производствах, но и о путях доставки, поскольку заявленная баллистика только условно "украинская".
"Ее делают не на Украине – фактически она западного производства. На Украине может вестись отверточная сборка. Поскольку море – самый дешевый путь доставки, надо уничтожать портовую инфраструктуру Украины и топить абсолютно все суда, поскольку досмотр мы вести не можем. Второе – КПП на Украине. Их не так много и их надо уничтожать в ноль", – убежден военный эксперт.
Эксперт также делает акцент на безэкипажных катерах, которые, по его мнению, в настоящее время являются более реальной угрозой, чем "украинская" баллистика, и также могут быть запущены с украинских судов.
"Есть подозрение, что запуски БЭКов в Черном море в некоторых случаях идут не из Одессы, Николаева или Очакова, а с судов. Поэтому, полагаю, должен быть введен запрет на определенные маршруты движения судов. Как только не выполняется – топить. Пришло время полной блокады Украины с моря. Нужны жесткие меры, чтобы киевский режим почувствовал меру своей вины за террористические удары", – считает собеседник агентства.
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