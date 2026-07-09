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Тройное убийство в Таганроге - подозреваемый задержан
Тройное убийство в Таганроге - подозреваемый задержан - РИА Новости Крым, 09.07.2026
Тройное убийство в Таганроге - подозреваемый задержан
В Таганроге совершено убийство двух женщин и мужчины, подозреваемый в совершении преступления задержан в Ростове-на-Дону. Об этом сообщают управление... РИА Новости Крым, 09.07.2026
2026-07-09T12:34
2026-07-09T12:34
2026-07-09T12:34
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл – РИА Новости Крым. В Таганроге совершено убийство двух женщин и мужчины, подозреваемый в совершении преступления задержан в Ростове-на-Дону. Об этом сообщают управление Следственного комитета по Ростовской области и региональный главк МВД России.Как сообщили в СК, в ночь на 9 июля в частном доме, обнаружены тела двух женщин и мужчины в возрасте 60, 64 и 86 лет с телесными повреждениями, свидетельствующими о криминальном характере смерти.Личность подозреваемого удалось оперативно установить. По предварительным данным, он скрылся с места происшествия на автомобиле. Был объявлен розыск фигуранта, который является предпринимателем. Позже в МВД сообщили, что мужчину задержали в Ростове-на-Дону.В настоящее время ведется розыск родственника задержанного, он проверяется на причастность к совершению данного преступления, добавили в главке МВД.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Севастополец на отдыхе убил знакомого шампуром23-летний житель Крыма осужден за убийство прохожего и реабилитацию нацизма23 ножевых: в Крыму рецидивистка зарезала знакомого
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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происшествия, таганрог, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), полиция, новости, убийство, ростов-на-дону, ростовская область, ск рф (следственный комитет российской федерации)
Тройное убийство в Таганроге - подозреваемый задержан
Полиция задержала подозреваемого в убийстве трех человек в Таганроге
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл – РИА Новости Крым. В Таганроге совершено убийство двух женщин и мужчины, подозреваемый в совершении преступления задержан в Ростове-на-Дону. Об этом сообщают управление Следственного комитета по Ростовской области и региональный главк МВД России.
Как сообщили в СК, в ночь на 9 июля в частном доме, обнаружены тела двух женщин и мужчины в возрасте 60, 64 и 86 лет с телесными повреждениями, свидетельствующими о криминальном характере смерти.
Личность подозреваемого удалось оперативно установить. По предварительным данным, он скрылся с места происшествия на автомобиле. Был объявлен розыск фигуранта, который является предпринимателем. Позже в МВД сообщили, что мужчину задержали в Ростове-на-Дону.
"В Пролетарском районе города Ростова-на-Дону полицейскими обнаружен подозреваемый в особо тяжком преступлении. В настоящее время он доставляется в СУ СК России по Ростовской области", - говорится в сообщении.
В настоящее время ведется розыск родственника задержанного, он проверяется на причастность к совершению данного преступления, добавили в главке МВД.
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