https://crimea.ria.ru/20260709/troynoe-ubiystvo-v-taganroge---podozrevaemyy-zaderzhan-1157498472.html

Тройное убийство в Таганроге - подозреваемый задержан

Тройное убийство в Таганроге - подозреваемый задержан - РИА Новости Крым, 09.07.2026

Тройное убийство в Таганроге - подозреваемый задержан

В Таганроге совершено убийство двух женщин и мужчины, подозреваемый в совершении преступления задержан в Ростове-на-Дону. Об этом сообщают управление... РИА Новости Крым, 09.07.2026

2026-07-09T12:34

2026-07-09T12:34

2026-07-09T12:34

происшествия

таганрог

мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)

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новости

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ростов-на-дону

ростовская область

ск рф (следственный комитет российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл – РИА Новости Крым. В Таганроге совершено убийство двух женщин и мужчины, подозреваемый в совершении преступления задержан в Ростове-на-Дону. Об этом сообщают управление Следственного комитета по Ростовской области и региональный главк МВД России.Как сообщили в СК, в ночь на 9 июля в частном доме, обнаружены тела двух женщин и мужчины в возрасте 60, 64 и 86 лет с телесными повреждениями, свидетельствующими о криминальном характере смерти.Личность подозреваемого удалось оперативно установить. По предварительным данным, он скрылся с места происшествия на автомобиле. Был объявлен розыск фигуранта, который является предпринимателем. Позже в МВД сообщили, что мужчину задержали в Ростове-на-Дону.В настоящее время ведется розыск родственника задержанного, он проверяется на причастность к совершению данного преступления, добавили в главке МВД.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Севастополец на отдыхе убил знакомого шампуром23-летний житель Крыма осужден за убийство прохожего и реабилитацию нацизма23 ножевых: в Крыму рецидивистка зарезала знакомого

таганрог

ростов-на-дону

ростовская область

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, таганрог, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), полиция, новости, убийство, ростов-на-дону, ростовская область, ск рф (следственный комитет российской федерации)