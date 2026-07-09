https://crimea.ria.ru/20260709/ssha-vozobnovili-ataki-na-iran--chto-izvestno-1157519351.html

США возобновили атаки на Иран – что известно

США возобновили атаки на Иран – что известно - РИА Новости Крым, 09.07.2026

США возобновили атаки на Иран – что известно

США возобновили атаки на Иран – атакованы объекты в нескольких городах, в том числе в Бушере, где находится иранская атомная электростанция. Об этом сообщают... РИА Новости Крым, 09.07.2026

2026-07-09T22:16

2026-07-09T22:16

2026-07-09T22:16

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али хаменеи

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл – РИА Новости Крым. США возобновили атаки на Иран – атакованы объекты в нескольких городах, в том числе в Бушере, где находится иранская атомная электростанция. Об этом сообщают местные СМИ.По данным иранского агентства Mehr, взрывы прогремели в районе городов Бушер и Бендер-АббасТакже данным агентства, взрывы также раздавались в районе самого города Бушер, а также городов Чогадак и Бендер-Аббас."Несколько минут назад прозвучали три взрыва в городе Конарак", – добавили в агенстве позже.Подробностей касательно жертв среди населения и ущербе, нанесенном инфраструктуре в ходе ударов, пока не сообщалось.В этот вечер Иран в последний раз прощается с аятоллой Али Хаменеи – верховным лидером республики, который был убит 28 февраля, в первый день массированных ударов США и Израиля по исламскому государству. 9 июля рахбара хоронят в родном для него городе Мешхеде. Прощание длилось неделю, с 3 июля.Ранее 9 июля сообщалось, что США нанесли новые удары по Ирану в ночь на четверг, в частности по порту Чабахар на юго-востоке страны, где расположены система управления движением судов и склады.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Иран нанес ответный удар по целям США в Бахрейне и Кувейте Иран показал всем образец ведения переговоров с США – эксперт Верховный лидер Ирана объявил о новых мерах по противостоянию США и Израилю

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

иран, сша, али хаменеи, обострение между израилем и ираном, обострение между ираном и сша, в мире, политика