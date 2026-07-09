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США возобновили атаки на Иран – что известно - РИА Новости Крым, 09.07.2026
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США возобновили атаки на Иран – что известно
США возобновили атаки на Иран – что известно - РИА Новости Крым, 09.07.2026
США возобновили атаки на Иран – что известно
США возобновили атаки на Иран – атакованы объекты в нескольких городах, в том числе в Бушере, где находится иранская атомная электростанция. Об этом сообщают... РИА Новости Крым, 09.07.2026
2026-07-09T22:16
2026-07-09T22:16
иран
сша
али хаменеи
обострение между израилем и ираном
обострение между ираном и сша
в мире
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл – РИА Новости Крым. США возобновили атаки на Иран – атакованы объекты в нескольких городах, в том числе в Бушере, где находится иранская атомная электростанция. Об этом сообщают местные СМИ.По данным иранского агентства Mehr, взрывы прогремели в районе городов Бушер и Бендер-АббасТакже данным агентства, взрывы также раздавались в районе самого города Бушер, а также городов Чогадак и Бендер-Аббас."Несколько минут назад прозвучали три взрыва в городе Конарак", – добавили в агенстве позже.Подробностей касательно жертв среди населения и ущербе, нанесенном инфраструктуре в ходе ударов, пока не сообщалось.В этот вечер Иран в последний раз прощается с аятоллой Али Хаменеи – верховным лидером республики, который был убит 28 февраля, в первый день массированных ударов США и Израиля по исламскому государству. 9 июля рахбара хоронят в родном для него городе Мешхеде. Прощание длилось неделю, с 3 июля.Ранее 9 июля сообщалось, что США нанесли новые удары по Ирану в ночь на четверг, в частности по порту Чабахар на юго-востоке страны, где расположены система управления движением судов и склады.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Иран нанес ответный удар по целям США в Бахрейне и Кувейте Иран показал всем образец ведения переговоров с США – эксперт Верховный лидер Ирана объявил о новых мерах по противостоянию США и Израилю
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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иран, сша, али хаменеи, обострение между израилем и ираном, обострение между ираном и сша, в мире, политика
США возобновили атаки на Иран – что известно

СМИ: США возобновили атаки на Иран – атакованы объекты в нескольких городах

22:16 09.07.2026
 
© AP Photo Heinz-Peter BaderФлаг Ирана
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© AP Photo Heinz-Peter Bader
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл – РИА Новости Крым. США возобновили атаки на Иран – атакованы объекты в нескольких городах, в том числе в Бушере, где находится иранская атомная электростанция. Об этом сообщают местные СМИ.
По данным иранского агентства Mehr, взрывы прогремели в районе городов Бушер и Бендер-Аббас
"По меньшей мере два взрыва произошли в четверг вечером в провинции Бушер на юге Ирана", – сообщает СМИ.
Также данным агентства, взрывы также раздавались в районе самого города Бушер, а также городов Чогадак и Бендер-Аббас.
"Несколько минут назад прозвучали три взрыва в городе Конарак", – добавили в агенстве позже.
Подробностей касательно жертв среди населения и ущербе, нанесенном инфраструктуре в ходе ударов, пока не сообщалось.
В этот вечер Иран в последний раз прощается с аятоллой Али Хаменеи – верховным лидером республики, который был убит 28 февраля, в первый день массированных ударов США и Израиля по исламскому государству. 9 июля рахбара хоронят в родном для него городе Мешхеде. Прощание длилось неделю, с 3 июля.
Ранее 9 июля сообщалось, что США нанесли новые удары по Ирану в ночь на четверг, в частности по порту Чабахар на юго-востоке страны, где расположены система управления движением судов и склады.
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ИранСШААли ХаменеиОбострение между Израилем и ИраномОбострение между Ираном и СШАВ миреПолитика
 
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