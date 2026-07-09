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США нанесли новые удары по объектам в Иране - РИА Новости Крым, 09.07.2026
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США нанесли новые удары по объектам в Иране
США нанесли новые удары по объектам в Иране - РИА Новости Крым, 09.07.2026
США нанесли новые удары по объектам в Иране
Военные США в ночь на четверг нанесли новые, более мощные удары по Ирану, чем сутками ранее. Об этом сообщает Axios . РИА Новости Крым, 09.07.2026
2026-07-09T06:39
2026-07-09T06:39
иран
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обострение между ираном и сша
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл - РИА Новости Крым. Военные США в ночь на четверг нанесли новые, более мощные удары по Ирану, чем сутками ранее. Об этом сообщает Axios .На этот раз целями были системы ПВО, радары и позиции, на которых находились иранские противокорабельные ракеты. В ряде городов на юге и юго-востоке страны прогремели взрывы, пишет РИА Новости.Взрывы также прогремели в городах Бендер-Аббасе, Конараке, Сирике, Джаске, Аккале, на острове Лаван и других.Кроме того, армия США нанесла серию ударов по городу Бушер. Как пишут иранские СМИ, целями ударов там были военные объекты, АЭС "Бушер" не пострадала.Центральное командование США подтвердило, что в ночь на четверг наносит новую серию ударов по Ирану. В сообщении командования в соцсети X отмечается, что цель ударов - снизить возможности Ирана по ограничению судоходства через Ормузский пролив.Президент США Дональд Трамп заявил, что эти обстрелы стали ответом на якобы произошедшие во вторник бомбардировки судов со стороны ИРИ. Глава Белого дома пригрозил увеличить мощность ударов, если такая ситуация повторится.Накануне Трамп сообщил, что прекращение огня с Ираном больше не действует. Он добавил, что может позволить своим переговорщикам продолжить диалог с Тегераном, но не видит в этом смысла. В ночь на 8 июля вооруженные силы США нанесли серию ударов по целям в Иране. По данным Центрального командования ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM), высокоточными боеприпасами поражены более 80 целей.Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана заявил о нанесении ударов по целям в Бахрейне и Кувейте в ответ на действия США.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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иран, сша, обострение между ираном и сша, в мире, новости
США нанесли новые удары по объектам в Иране

США нанесли серию мощных ударов по объектам в Иране

06:39 09.07.2026
 
© AFP 2017/ DOD / Перейти в фотобанкАмериканские истребители
Американские истребители
© AFP 2017/ DOD
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл - РИА Новости Крым. Военные США в ночь на четверг нанесли новые, более мощные удары по Ирану, чем сутками ранее. Об этом сообщает Axios .
На этот раз целями были системы ПВО, радары и позиции, на которых находились иранские противокорабельные ракеты. В ряде городов на юге и юго-востоке страны прогремели взрывы, пишет РИА Новости.
По данным агентства Mehr, взрывы были слышны в Ираншахре, в том числе рядом с аэропортом. Кроме того, как сообщает Fars, удары были нанесены по порту Чабахар на юго-востоке страны, где расположены система управления движением судов и склады. Также пострадали энергетическая инфраструктура и больница.
Взрывы также прогремели в городах Бендер-Аббасе, Конараке, Сирике, Джаске, Аккале, на острове Лаван и других.
Кроме того, армия США нанесла серию ударов по городу Бушер. Как пишут иранские СМИ, целями ударов там были военные объекты, АЭС "Бушер" не пострадала.
Центральное командование США подтвердило, что в ночь на четверг наносит новую серию ударов по Ирану. В сообщении командования в соцсети X отмечается, что цель ударов - снизить возможности Ирана по ограничению судоходства через Ормузский пролив.
Президент США Дональд Трамп заявил, что эти обстрелы стали ответом на якобы произошедшие во вторник бомбардировки судов со стороны ИРИ. Глава Белого дома пригрозил увеличить мощность ударов, если такая ситуация повторится.
Накануне Трамп сообщил, что прекращение огня с Ираном больше не действует. Он добавил, что может позволить своим переговорщикам продолжить диалог с Тегераном, но не видит в этом смысла.
В ночь на 8 июля вооруженные силы США нанесли серию ударов по целям в Иране. По данным Центрального командования ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM), высокоточными боеприпасами поражены более 80 целей.
Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана заявил о нанесении ударов по целям в Бахрейне и Кувейте в ответ на действия США.
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ИранСШАОбострение между Ираном и СШАВ миреНовости
 
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