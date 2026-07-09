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Слепакова* объявили в розыск
Слепакова* объявили в розыск - РИА Новости Крым, 09.07.2026
Слепакова* объявили в розыск
Завершилось расследование уголовного дела в отношении комика Семена Слепакова* (лицо, признанное иноагентом на территории РФ - ред). Он обвиняется в... РИА Новости Крым, 09.07.2026
2026-07-09T17:31
2026-07-09T17:31
2026-07-09T17:31
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл - РИА Новости Крым. Завершилось расследование уголовного дела в отношении комика Семена Слепакова* (лицо, признанное иноагентом на территории РФ - ред). Он обвиняется в неисполнении обязанностей иноагента, объявлен в розыск. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Следственный комитет РФ.По данным следствия, признанный иноагентом в апреле 2023 года комик был дважды в течение года привлечен к административной ответственности за нарушение установленного порядка осуществления деятельности физлица, выполняющего функции иностранного агента. Находясь за границей, он продолжал публиковать в соцсетях материалы без соответствующей пометки.Как отметили в Следкоме, Слепаков* заочно арестован и объявлен в розыск.*Лицо, признанное иноагентом на территории РФСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, , ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Семен Слепаков попал в базу "Миротворца" за концерт в КрымуНа Семена Слепакова* завели уголовное делоОбщественное движение "Крымская солидарность" признано иноагентом
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иноагенты, ск рф (следственный комитет российской федерации), новости, россия, розыск
Слепакова* объявили в розыск
Комика-иноагента Семена Слепакова* заочно арестовали и объявили в розыск
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл - РИА Новости Крым. Завершилось расследование уголовного дела в отношении комика Семена Слепакова* (лицо, признанное иноагентом на территории РФ - ред). Он обвиняется в неисполнении обязанностей иноагента, объявлен в розыск. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Следственный комитет РФ.
"Завершено расследование уголовного дела в отношении Семена Слепакова*. Он (заочно - ред.) обвиняется в... уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах", - сообщили в Следкоме.
По данным следствия, признанный иноагентом в апреле 2023 года комик был дважды в течение года привлечен к административной ответственности за нарушение установленного порядка осуществления деятельности физлица, выполняющего функции иностранного агента. Находясь за границей, он продолжал публиковать в соцсетях материалы без соответствующей пометки.
Как отметили в Следкоме, Слепаков* заочно арестован и объявлен в розыск.
*Лицо, признанное иноагентом на территории РФ
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