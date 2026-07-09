https://crimea.ria.ru/20260709/slepakova-obyavili-v-rozysk-1157512670.html

Слепакова* объявили в розыск

Слепакова* объявили в розыск - РИА Новости Крым, 09.07.2026

Слепакова* объявили в розыск

Завершилось расследование уголовного дела в отношении комика Семена Слепакова* (лицо, признанное иноагентом на территории РФ - ред). Он обвиняется в... РИА Новости Крым, 09.07.2026

2026-07-09T17:31

2026-07-09T17:31

2026-07-09T17:31

иноагенты

ск рф (следственный комитет российской федерации)

новости

россия

розыск

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111407/57/1114075728_0:199:2935:1849_1920x0_80_0_0_d6cdb8e5e6c2dba2d441ec97e83f1b9a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл - РИА Новости Крым. Завершилось расследование уголовного дела в отношении комика Семена Слепакова* (лицо, признанное иноагентом на территории РФ - ред). Он обвиняется в неисполнении обязанностей иноагента, объявлен в розыск. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Следственный комитет РФ.По данным следствия, признанный иноагентом в апреле 2023 года комик был дважды в течение года привлечен к административной ответственности за нарушение установленного порядка осуществления деятельности физлица, выполняющего функции иностранного агента. Находясь за границей, он продолжал публиковать в соцсетях материалы без соответствующей пометки.Как отметили в Следкоме, Слепаков* заочно арестован и объявлен в розыск.*Лицо, признанное иноагентом на территории РФСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, , ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Семен Слепаков попал в базу "Миротворца" за концерт в КрымуНа Семена Слепакова* завели уголовное делоОбщественное движение "Крымская солидарность" признано иноагентом

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

иноагенты, ск рф (следственный комитет российской федерации), новости, россия, розыск