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Следком расследует дело о гибели жителя Джанкоя при атаке ВСУ - РИА Новости Крым, 09.07.2026
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Следком расследует дело о гибели жителя Джанкоя при атаке ВСУ
Следком расследует дело о гибели жителя Джанкоя при атаке ВСУ - РИА Новости Крым, 09.07.2026
Следком расследует дело о гибели жителя Джанкоя при атаке ВСУ
Следком расследует дело о гибели жителя Джанкоя при атаке украинских беспилотников на Крым. Об этом сообщает пресс-служба СК России. РИА Новости Крым, 09.07.2026
2026-07-09T15:51
2026-07-09T15:51
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атаки всу на крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл – РИА Новости Крым. Следком расследует дело о гибели жителя Джанкоя при атаке украинских беспилотников на Крым. Об этом сообщает пресс-служба СК России.Житель Джанкоя погиб в результате атаки украинских беспилотников на Крым в ночь на четверг, сообщал ранее глава республики Сергей Аксенов.Кроме того, СК будут расследовать преступления украинских вооруженных формирований в Белгородской, Херсонской, Брянской, Курской областях, где в результате атак украинских боевиков также погибли мирные жители.Силы ПВО сбили за ночь 73 украинских беспилотника над российскими регионами, в том числе над Крымом, а также над акваторией Азовского моря, сообщили ранее в Минобороны РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, , ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Следком расследует дело о гибели мужчины при атаке ВСУ на СевастопольНад Крымом и морями отработала ПВОБолее 300 мирных жителей убиты и ранены в результате обстрелов ВСУ
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Следком расследует дело о гибели жителя Джанкоя при атаке ВСУ

Следком расследует дело о гибели жителя Джанкоя при атаке ВСУна Крым

15:51 09.07.2026
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗдание Следственного комитета РФ в Москве.
Здание Следственного комитета РФ в Москве. - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© РИА Новости . Максим Блинов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл – РИА Новости Крым. Следком расследует дело о гибели жителя Джанкоя при атаке украинских беспилотников на Крым. Об этом сообщает пресс-служба СК России.
Житель Джанкоя погиб в результате атаки украинских беспилотников на Крым в ночь на четверг, сообщал ранее глава республики Сергей Аксенов.
"Следственный комитет России установит все обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к совершению преступлений", – сказано в сообщении.
Кроме того, СК будут расследовать преступления украинских вооруженных формирований в Белгородской, Херсонской, Брянской, Курской областях, где в результате атак украинских боевиков также погибли мирные жители.
Силы ПВО сбили за ночь 73 украинских беспилотника над российскими регионами, в том числе над Крымом, а также над акваторией Азовского моря, сообщили ранее в Минобороны РФ.
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