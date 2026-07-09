https://crimea.ria.ru/20260709/sledkom-rassleduet-delo-o-gibeli-zhitelya-dzhankoya-pri-atake-vsu-1157507650.html

Следком расследует дело о гибели жителя Джанкоя при атаке ВСУ

Следком расследует дело о гибели жителя Джанкоя при атаке ВСУ - РИА Новости Крым, 09.07.2026

Следком расследует дело о гибели жителя Джанкоя при атаке ВСУ

Следком расследует дело о гибели жителя Джанкоя при атаке украинских беспилотников на Крым. Об этом сообщает пресс-служба СК России. РИА Новости Крым, 09.07.2026

2026-07-09T15:51

2026-07-09T15:51

2026-07-09T15:51

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всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл – РИА Новости Крым. Следком расследует дело о гибели жителя Джанкоя при атаке украинских беспилотников на Крым. Об этом сообщает пресс-служба СК России.Житель Джанкоя погиб в результате атаки украинских беспилотников на Крым в ночь на четверг, сообщал ранее глава республики Сергей Аксенов.Кроме того, СК будут расследовать преступления украинских вооруженных формирований в Белгородской, Херсонской, Брянской, Курской областях, где в результате атак украинских боевиков также погибли мирные жители.Силы ПВО сбили за ночь 73 украинских беспилотника над российскими регионами, в том числе над Крымом, а также над акваторией Азовского моря, сообщили ранее в Минобороны РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, , ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Следком расследует дело о гибели мужчины при атаке ВСУ на СевастопольНад Крымом и морями отработала ПВОБолее 300 мирных жителей убиты и ранены в результате обстрелов ВСУ

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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