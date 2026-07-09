https://crimea.ria.ru/20260709/situatsiya-v-gorode-saki-gde-mozhno-zaryadit-telefony-i-kupit-lekarstva-1157502634.html

Ситуация в городе Саки: где можно зарядить телефоны и купить лекарства

Ситуация в городе Саки: где можно зарядить телефоны и купить лекарства - РИА Новости Крым, 09.07.2026

Ситуация в городе Саки: где можно зарядить телефоны и купить лекарства

В городе Саки на западе Крыма предпринят ряд мер по поддержке систем жизнеобеспечения. В министерстве внутренней политики, информации и связи Крыма рассказали,... РИА Новости Крым, 09.07.2026

2026-07-09T15:13

2026-07-09T15:13

2026-07-09T15:14

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл – РИА Новости Крым. В городе Саки на западе Крыма предпринят ряд мер по поддержке систем жизнеобеспечения. В министерстве внутренней политики, информации и связи Крыма рассказали, как осуществляется водоснабжение в городе, и где его жители могут зарядит мобильные телефоны, купить лекарства и снять наличные деньги.ВодоснабжениеКак рассказали в министерстве, в городе с 13:00 до 19:00 запускаются генераторы на водонапорных и канализационных станциях с целью обеспечения минимального напора воды в сетях водоснабжения. Также сформирован резервный запас воды в пятилитровых емкостях общим объемом 5 тонн.Управляющие компании совместно с председателями многоквартирных домов организуют вывод поливочных кранов во дворах, чтобы жители верхних этажей могли набрать воду для технических нужд.Зарядка мобильных телефоновЗарядить телефоны и пауэрбанки при отсутствии электричества можно с 9:00 до 20:00 по адресу ул. Строительная, 21 – там работает точка бесплатной зарядки электрических устройств на мобильном генераторе интернет-провайдера "Агронет".Где купить лекарстваОпубликован перечень городских аптек, где можно приобрести лекарства по безналичному расчету во время отключения электричества."Здрав-сервис":– ул. Советская, 5 (круглосуточно);– ул. Ленина, 18; Революции, 4; Симферопольская, 23 (с 8:00 до 19:00)"ИП Поплавская":– ул. Революции (с 8:00 до 19:00)– ул. Красноармейская (с 8:00 до 18:00)"Виста":– ул. Лобозова, ул. Кузнецова (с 8:00 до 20:00)"Экономная аптека":– ул Лобозова, ул. Интернацмональная (с 8:00 до 20:00)– ул. Симферопольская (с 8:00 до 21:00)Все аптеки на территории города работают на генераторах.Где снять наличные деньгиПо адресу ул. Промышленная, 4, (возле здания муниципального учреждения "Городское хозяйство") начал работу мобильный офис "Сбербанка". Также по договоренности с руководителем регионального офиса банка будет приобретен генератор, который сможет обеспечивать работу отделения на улице Кузнецова.При наличии электроэнергии до 18.00 работает отделение банка "Россия" на улице Советская.Кроме того, работают отделения банка "ВТБ" на ул. Революции, 6, (с 8.30 до 18.00) и "Генбанка" (банкомат работает при наличии электроэнергии).Куда звонитьТелефоны дежурно-диспетчерских служб:- Единая дежурно-диспетчерская служба города Саки: +79789150166 (круглосуточно), +7(36563)30579 (круглосуточно).- Сакский филиал предприятия "Вода Крыма": +7 (978) 008-87-69, +7 (978) 008-87-68 (диспетчерская), +7 (36563) 3-10-07 – аварийная служба (круглосуточно).- Сакский РЭС: 8 800 506 0012 "горячая линия" (круглосуточно), +7 (978) 954-41-56 аварийная служба (круглосуточно).- Управление по эксплуатации газового хозяйства "Крымгазсети": +7 (978) 918-46-42, +7 (978) 918-46-52 (служба внутридомовых систем газоснабжения), +7 (978) 918-46-07 (отдел по работе с клиентами).Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Отключение света в Крыму: оперативные данные на утро четвергаАксенов рассказал о ситуации с топливом и энергоснабжением в КрымуКак и где работают центры содействия крымчанам

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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