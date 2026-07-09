Рейтинг@Mail.ru
Сервис "второй руки" стал доступен для подростков в "ВТБ Онлайн" - РИА Новости Крым, 09.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260709/servis-vtoroy-ruki-stal-dostupen-dlya-podrostkov-v-vtb-onlayn-1157495460.html
Сервис "второй руки" стал доступен для подростков в "ВТБ Онлайн"
Сервис "второй руки" стал доступен для подростков в "ВТБ Онлайн" - РИА Новости Крым, 09.07.2026
Сервис "второй руки" стал доступен для подростков в "ВТБ Онлайн"
Подростки от 14 до 18 лет теперь могут в приложении "ВТБ Онлайн" подключить сервис "второй руки" для защиты от действий под влиянием злоумышленников, сообщает... РИА Новости Крым, 09.07.2026
2026-07-09T11:39
2026-07-09T11:39
втб
финансы
банк
новости
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/0f/1147961817_0:125:3071:1852_1920x0_80_0_0_391bce96ad4bda046d238fad42c11ffa.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл – РИА Новости Крым. Подростки от 14 до 18 лет теперь могут в приложении "ВТБ Онлайн" подключить сервис "второй руки" для защиты от действий под влиянием злоумышленников, сообщает пресс-служба банка.Данный сервис позволяет подростку самому установить границу, выше которой родитель или другой законный представитель будет одобрять денежные операции.У подростков будет возможность оформить услугу как онлайн, так и в отделениях банка. Защитниками для несовершеннолетних могут выступить родители, в том числе приемные, а также усыновители и попечители. В личном кабинете юный клиент выбирает родственника и устанавливает сумму, сверх которой операции будут одобряться. Второй вариант – прийти с законным представителем в любое отделение банка.Как отметили в пресс-службе, 76% всех трат подростков по обороту приходится на топ-10 категорий: супермаркеты (37%), фастфуд-сети (11%), развлечения (театр – 9% и кино – 2%, включая покупки по “Пушкинской карте”), маркетплейсы (6%), общественный транспорт (4%). Еще по 2% приходится на покупки в универсамах, магазинах одежды и обуви, приобретение цифровых товаров и посещение кафе и ресторанов. Самый высокий средний чек – в категориях электроника (2,355 тысячи рублей), одежда и обувь (1,268 тысячи рублей).Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/0f/1147961817_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_e2f870c9e5a0ac9d1642f63e9e91904c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
втб, финансы, банк, новости

Сервис "второй руки" стал доступен для подростков в "ВТБ Онлайн"

11:39 09.07.2026
 
© Фото: банк ВТБНовая эра финансов в Крыму: ВТБ присоединил РНКБ
Новая эра финансов в Крыму: ВТБ присоединил РНКБ
© Фото: банк ВТБ
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл – РИА Новости Крым. Подростки от 14 до 18 лет теперь могут в приложении "ВТБ Онлайн" подключить сервис "второй руки" для защиты от действий под влиянием злоумышленников, сообщает пресс-служба банка.
Данный сервис позволяет подростку самому установить границу, выше которой родитель или другой законный представитель будет одобрять денежные операции.
"Мы видим, что подростки 14-18 лет уже приближаются к взрослым по структуре трат - они активно инвестируют, покупают авиабилеты, электронику, одежду и т.д., в том числе через интернет. Чтобы защитить их от необдуманных и рискованных крупных операций, мы внедрили сервис "второй руки". При этом стать "защитником" может только законный представитель", – рассказал руководитель департамента цифрового бизнеса ВТБ Алексей Курзяков, его слова приводит пресс-служба.
У подростков будет возможность оформить услугу как онлайн, так и в отделениях банка. Защитниками для несовершеннолетних могут выступить родители, в том числе приемные, а также усыновители и попечители. В личном кабинете юный клиент выбирает родственника и устанавливает сумму, сверх которой операции будут одобряться. Второй вариант – прийти с законным представителем в любое отделение банка.
Как отметили в пресс-службе, 76% всех трат подростков по обороту приходится на топ-10 категорий: супермаркеты (37%), фастфуд-сети (11%), развлечения (театр – 9% и кино – 2%, включая покупки по “Пушкинской карте”), маркетплейсы (6%), общественный транспорт (4%). Еще по 2% приходится на покупки в универсамах, магазинах одежды и обуви, приобретение цифровых товаров и посещение кафе и ресторанов. Самый высокий средний чек – в категориях электроника (2,355 тысячи рублей), одежда и обувь (1,268 тысячи рублей).
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
ВТБФинансыБанкНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:48Италия высылает двух военных атташе посольства России – МИД
12:34Тройное убийство в Таганроге - подозреваемый задержан
12:29"Украинская" баллистика – чего ожидать и каким может быть ответ ВС РФ
12:17Умерла певица Бонни Тайлер
12:05Крымский мост сейчас - обстановка днем в четверг
11:59СБУ планировала ударом дрона убить офицера Минобороны
11:56В Белгородской области при атаке ВСУ погиб мужчина и ранен ребенок
11:39Сервис "второй руки" стал доступен для подростков в "ВТБ Онлайн"
11:22Кто сидит у самовара: автор популярного хита родилась в Ялте
11:07В Крыму запустят пилотный проект по реабилитации детей-инвалидов
10:54Производство ракет для Patriot на Украине: эксперт оценил перспективу
10:48Энергетики Крыма переходят в режим повышенной готовности из-за непогоды
10:41Житель Джанкоя погиб при атаке ВСУ на Крым
10:28Для военных с инвалидностью ввели 35-часовую рабочую неделю
10:16В Крыму разработали меры поддержки предпринимателей в условиях ЧС
10:05Братья из Ялты шантажировали знакомого интимным видео с несовершеннолетней
09:51График каникул на 2026/2027 учебный год - предложение от Минпросвещения РФ
09:44Жителю Севастополя грозит срок за угрозы взорвать цветочный магазин
09:33Где можно заправиться в четверг в Севастополе
09:22Повышенные выплаты родителям-пенсионерам – как получить в Крыму
Лента новостейМолния