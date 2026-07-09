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Сервис "второй руки" стал доступен для подростков в "ВТБ Онлайн"

Сервис "второй руки" стал доступен для подростков в "ВТБ Онлайн" - РИА Новости Крым, 09.07.2026

Сервис "второй руки" стал доступен для подростков в "ВТБ Онлайн"

Подростки от 14 до 18 лет теперь могут в приложении "ВТБ Онлайн" подключить сервис "второй руки" для защиты от действий под влиянием злоумышленников, сообщает... РИА Новости Крым, 09.07.2026

2026-07-09T11:39

2026-07-09T11:39

2026-07-09T11:39

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл – РИА Новости Крым. Подростки от 14 до 18 лет теперь могут в приложении "ВТБ Онлайн" подключить сервис "второй руки" для защиты от действий под влиянием злоумышленников, сообщает пресс-служба банка.Данный сервис позволяет подростку самому установить границу, выше которой родитель или другой законный представитель будет одобрять денежные операции.У подростков будет возможность оформить услугу как онлайн, так и в отделениях банка. Защитниками для несовершеннолетних могут выступить родители, в том числе приемные, а также усыновители и попечители. В личном кабинете юный клиент выбирает родственника и устанавливает сумму, сверх которой операции будут одобряться. Второй вариант – прийти с законным представителем в любое отделение банка.Как отметили в пресс-службе, 76% всех трат подростков по обороту приходится на топ-10 категорий: супермаркеты (37%), фастфуд-сети (11%), развлечения (театр – 9% и кино – 2%, включая покупки по “Пушкинской карте”), маркетплейсы (6%), общественный транспорт (4%). Еще по 2% приходится на покупки в универсамах, магазинах одежды и обуви, приобретение цифровых товаров и посещение кафе и ресторанов. Самый высокий средний чек – в категориях электроника (2,355 тысячи рублей), одежда и обувь (1,268 тысячи рублей).Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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