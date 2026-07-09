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СБУ планировала ударом дрона убить офицера Минобороны
СБУ планировала ударом дрона убить офицера Минобороны - РИА Новости Крым, 09.07.2026
СБУ планировала ударом дрона убить офицера Минобороны
Сотрудники ФСБ задержали в Краснодаре 48-летнего россиянина, который по заданию украинских спецслужб готовил покушение на высокопоставленного офицера Минобороны РИА Новости Крым, 09.07.2026
2026-07-09T11:59
2026-07-09T11:59
2026-07-09T12:05
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл – РИА Новости Крым. Сотрудники ФСБ задержали в Краснодаре 48-летнего россиянина, который по заданию украинских спецслужб готовил покушение на высокопоставленного офицера Минобороны РФ в Московском регионе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на центр общественных связей ФСБ."В Краснодаре был задержан гражданин России, 1978 года рождения, планировавший в Московском регионе совершение террористического акта в отношении высокопоставленного военнослужащего Минобороны России по заданию Службы безопасности Украины", – говорится в сообщении.По данным ведомства, украинские спецслужбы завербовали мужчину в феврале 2026 года под угрозой уголовного преследования его супруги. Он прошел стрелковую и взрывную подготовку, после чего по маршруту Кишинев – Ереван – Минеральные Воды прибыл в Россию. Уточняется, что задержанный ранее был судим за кражи и разбой. После отбытия наказания он уехал на Украину и проживал в Днепропетровске.У злоумышленника изъято самодельное взрывное устройство массой взрывчатого вещества 600 граммов и телефон, в котором обнаружена переписка с куратором, подтверждающая подготовку убийства военного, а также видеокамеры и средства камуфляжа.Задержанный дает признательные показания о сотрудничестве со спецслужбами Украины и подготовке террористического акта.Ранее в четверг ФСБ сообщила о предотвращении попытки украинских спецслужб и их западных кураторов совершить беспрецедентную серию терактов в РФ. Преступления планировались в том числе против военных объектов и высокопоставленных военнослужащих Минобороны РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Использовали "втемную": ФСБ раскрыла детали предотвращенного терактаФСБ предотвратила покушение на сотрудника Минобороны РФГотовил теракт в Крыму: сотрудник СБУ внесен в список террористов
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фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), теракт, краснодар, москва, министерство обороны рф, новости
СБУ планировала ударом дрона убить офицера Минобороны
ФСБ предотвратила в Москве покушение на офицера Минобороны
11:59 09.07.2026 (обновлено: 12:05 09.07.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл – РИА Новости Крым. Сотрудники ФСБ задержали в Краснодаре 48-летнего россиянина, который по заданию украинских спецслужб готовил покушение на высокопоставленного офицера Минобороны РФ в Московском регионе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на центр общественных связей ФСБ.
"В Краснодаре был задержан гражданин России, 1978 года рождения, планировавший в Московском регионе совершение террористического акта в отношении высокопоставленного военнослужащего Минобороны России по заданию Службы безопасности Украины", – говорится в сообщении.
Злоумышленник арендовал квартиру в Москве, откуда снимал на видео место проживания офицера МО РФ. По замыслу украинских спецслужб, в момент входа военнослужащего в подъезд своего дома диверсант должен был подорвать дрон, оборудованный самодельной взрывчаткой ударного действия с поражающими элементами.
По данным ведомства, украинские спецслужбы завербовали мужчину в феврале 2026 года под угрозой уголовного преследования его супруги. Он прошел стрелковую и взрывную подготовку, после чего по маршруту Кишинев – Ереван – Минеральные Воды прибыл в Россию. Уточняется, что задержанный ранее был судим за кражи и разбой. После отбытия наказания он уехал на Украину и проживал в Днепропетровске.
У злоумышленника изъято самодельное взрывное устройство массой взрывчатого вещества 600 граммов и телефон, в котором обнаружена переписка с куратором, подтверждающая подготовку убийства военного, а также видеокамеры и средства камуфляжа.
Задержанный дает признательные показания о сотрудничестве со спецслужбами Украины и подготовке террористического акта.
Ранее в четверг ФСБ сообщила о предотвращении попытки украинских спецслужб и их западных кураторов совершить беспрецедентную серию терактов в РФ. Преступления планировались в том числе против военных объектов и высокопоставленных военнослужащих Минобороны РФ.
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