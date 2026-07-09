Рейтинг@Mail.ru
СБУ планировала ударом дрона убить офицера Минобороны - РИА Новости Крым, 09.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260709/sbu-planirovala-udarom-drona-ubit-rossiyskogo-voennogo-1157496812.html
СБУ планировала ударом дрона убить офицера Минобороны
СБУ планировала ударом дрона убить офицера Минобороны - РИА Новости Крым, 09.07.2026
СБУ планировала ударом дрона убить офицера Минобороны
Сотрудники ФСБ задержали в Краснодаре 48-летнего россиянина, который по заданию украинских спецслужб готовил покушение на высокопоставленного офицера Минобороны РИА Новости Крым, 09.07.2026
2026-07-09T11:59
2026-07-09T12:05
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
теракт
краснодар
москва
министерство обороны рф
новости
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/0f/1125902850_0:0:1620:911_1920x0_80_0_0_76371b543e932513a229ba3a1e66cd9d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл – РИА Новости Крым. Сотрудники ФСБ задержали в Краснодаре 48-летнего россиянина, который по заданию украинских спецслужб готовил покушение на высокопоставленного офицера Минобороны РФ в Московском регионе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на центр общественных связей ФСБ."В Краснодаре был задержан гражданин России, 1978 года рождения, планировавший в Московском регионе совершение террористического акта в отношении высокопоставленного военнослужащего Минобороны России по заданию Службы безопасности Украины", – говорится в сообщении.По данным ведомства, украинские спецслужбы завербовали мужчину в феврале 2026 года под угрозой уголовного преследования его супруги. Он прошел стрелковую и взрывную подготовку, после чего по маршруту Кишинев – Ереван – Минеральные Воды прибыл в Россию. Уточняется, что задержанный ранее был судим за кражи и разбой. После отбытия наказания он уехал на Украину и проживал в Днепропетровске.У злоумышленника изъято самодельное взрывное устройство массой взрывчатого вещества 600 граммов и телефон, в котором обнаружена переписка с куратором, подтверждающая подготовку убийства военного, а также видеокамеры и средства камуфляжа.Задержанный дает признательные показания о сотрудничестве со спецслужбами Украины и подготовке террористического акта.Ранее в четверг ФСБ сообщила о предотвращении попытки украинских спецслужб и их западных кураторов совершить беспрецедентную серию терактов в РФ. Преступления планировались в том числе против военных объектов и высокопоставленных военнослужащих Минобороны РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Использовали "втемную": ФСБ раскрыла детали предотвращенного терактаФСБ предотвратила покушение на сотрудника Минобороны РФГотовил теракт в Крыму: сотрудник СБУ внесен в список террористов
краснодар
москва
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/0f/1125902850_144:0:1584:1080_1920x0_80_0_0_be5e02cbaaa7a75e0dd9ae54ab86467c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), теракт, краснодар, москва, министерство обороны рф, новости
СБУ планировала ударом дрона убить офицера Минобороны

ФСБ предотвратила в Москве покушение на офицера Минобороны

11:59 09.07.2026 (обновлено: 12:05 09.07.2026)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБоец спецназа ФСБ
Боец спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл – РИА Новости Крым. Сотрудники ФСБ задержали в Краснодаре 48-летнего россиянина, который по заданию украинских спецслужб готовил покушение на высокопоставленного офицера Минобороны РФ в Московском регионе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на центр общественных связей ФСБ.
"В Краснодаре был задержан гражданин России, 1978 года рождения, планировавший в Московском регионе совершение террористического акта в отношении высокопоставленного военнослужащего Минобороны России по заданию Службы безопасности Украины", – говорится в сообщении.
Злоумышленник арендовал квартиру в Москве, откуда снимал на видео место проживания офицера МО РФ. По замыслу украинских спецслужб, в момент входа военнослужащего в подъезд своего дома диверсант должен был подорвать дрон, оборудованный самодельной взрывчаткой ударного действия с поражающими элементами.
По данным ведомства, украинские спецслужбы завербовали мужчину в феврале 2026 года под угрозой уголовного преследования его супруги. Он прошел стрелковую и взрывную подготовку, после чего по маршруту Кишинев – Ереван – Минеральные Воды прибыл в Россию. Уточняется, что задержанный ранее был судим за кражи и разбой. После отбытия наказания он уехал на Украину и проживал в Днепропетровске.
У злоумышленника изъято самодельное взрывное устройство массой взрывчатого вещества 600 граммов и телефон, в котором обнаружена переписка с куратором, подтверждающая подготовку убийства военного, а также видеокамеры и средства камуфляжа.
Задержанный дает признательные показания о сотрудничестве со спецслужбами Украины и подготовке террористического акта.
Ранее в четверг ФСБ сообщила о предотвращении попытки украинских спецслужб и их западных кураторов совершить беспрецедентную серию терактов в РФ. Преступления планировались в том числе против военных объектов и высокопоставленных военнослужащих Минобороны РФ.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Использовали "втемную": ФСБ раскрыла детали предотвращенного теракта
ФСБ предотвратила покушение на сотрудника Минобороны РФ
Готовил теракт в Крыму: сотрудник СБУ внесен в список террористов
 
ФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)ТерактКраснодарМоскваМинистерство обороны РФНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:48Италия высылает двух военных атташе посольства России – МИД
12:34Тройное убийство в Таганроге - подозреваемый задержан
12:29"Украинская" баллистика – чего ожидать и каким может быть ответ ВС РФ
12:17Умерла певица Бонни Тайлер
12:05Крымский мост сейчас - обстановка днем в четверг
11:59СБУ планировала ударом дрона убить офицера Минобороны
11:56В Белгородской области при атаке ВСУ погиб мужчина и ранен ребенок
11:39Сервис "второй руки" стал доступен для подростков в "ВТБ Онлайн"
11:22Кто сидит у самовара: автор популярного хита родилась в Ялте
11:07В Крыму запустят пилотный проект по реабилитации детей-инвалидов
10:54Производство ракет для Patriot на Украине: эксперт оценил перспективу
10:48Энергетики Крыма переходят в режим повышенной готовности из-за непогоды
10:41Житель Джанкоя погиб при атаке ВСУ на Крым
10:28Для военных с инвалидностью ввели 35-часовую рабочую неделю
10:16В Крыму разработали меры поддержки предпринимателей в условиях ЧС
10:05Братья из Ялты шантажировали знакомого интимным видео с несовершеннолетней
09:51График каникул на 2026/2027 учебный год - предложение от Минпросвещения РФ
09:44Жителю Севастополя грозит срок за угрозы взорвать цветочный магазин
09:33Где можно заправиться в четверг в Севастополе
09:22Повышенные выплаты родителям-пенсионерам – как получить в Крыму
Лента новостейМолния