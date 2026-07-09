https://crimea.ria.ru/20260709/rezhim-chs-vvodyat-v-zaporozhskoy-oblasti-1157514315.html

Режим ЧС техногенного характера вводят в Запорожской области

Режим ЧС техногенного характера вводят в Запорожской области - РИА Новости Крым, 09.07.2026

Режим ЧС техногенного характера вводят в Запорожской области

В Запорожской области принято решение о введении режима чрезвычайной ситуации техногенного характера регионального уровня. Об этом сообщил сегодня губернатор... РИА Новости Крым, 09.07.2026

2026-07-09T18:03

2026-07-09T18:03

2026-07-09T18:19

режим чс

евгений балицкий

новые регионы россии

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атаки всу

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всу (вооруженные силы украины)

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл – РИА Новости Крым. В Запорожской области принято решение о введении режима чрезвычайной ситуации техногенного характера регионального уровня. Об этом сообщил сегодня губернатор региона Евгений Балицкий.По его информации, с начала июня по 1 июля 2026 года на территории области произошли массовые атаки дронов ВСУ, зафиксированы многочисленные пожары на полях с урожаем. Общая площадь уничтоженных посевов озимой пшеницы составляет 1479 гектаров. Наибольший ущерб причинен в Каменско-Днепровском, Васильевском, Приморском, Бердянском, Мелитопольском муниципальных округах и городском округе Мелитополь.Балицкий отметил, что соответствующий указ будет опубликован на официальном сайте правительства Запорожской области.По словам губернатора, главам администраций поручено организовать постоянный мониторинг обстановки на своей территории.26 июня в Республике Крым и городе Севастополе был введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Решение приняли совместно власти двух регионов, направлено оно в первую очередь на урегулирование вопросов экономического характера.Как сообщал 25 июня глава Крыма Сергей Аксенов, от вражеских атак пострадала энергетическая инфраструктура полуострова, в связи с чем по всей территории республики (и в Севастополе) производится временное отключение энергоснабжения. По словам главы РК, на данном этапе точные графики отключения электроэнергии могут не соблюдаться, что связано с оперативной обстановкой, которая постоянно меняется. Отключения проводятся точечно и по необходимости.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму разработали меры поддержки предпринимателей в условиях ЧСКрым в условиях ЧС: кто и как помогает людямВыплаты во время ЧС в Крыму: пошаговый алгоритм получения

https://crimea.ria.ru/20260707/rezhim-tekhnogennoy-chs-vveden-na-territorii-khersonskoy-oblasti-1157438381.html

новые регионы россии

запорожская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

режим чс, евгений балицкий, новые регионы россии, запорожская область, атаки всу, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), новости