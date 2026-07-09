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Режим ЧС техногенного характера вводят в Запорожской области
Режим ЧС техногенного характера вводят в Запорожской области - РИА Новости Крым, 09.07.2026
Режим ЧС техногенного характера вводят в Запорожской области
В Запорожской области принято решение о введении режима чрезвычайной ситуации техногенного характера регионального уровня. Об этом сообщил сегодня губернатор... РИА Новости Крым, 09.07.2026
2026-07-09T18:03
2026-07-09T18:03
2026-07-09T18:19
режим чс
евгений балицкий
новые регионы россии
запорожская область
атаки всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл – РИА Новости Крым. В Запорожской области принято решение о введении режима чрезвычайной ситуации техногенного характера регионального уровня. Об этом сообщил сегодня губернатор региона Евгений Балицкий.По его информации, с начала июня по 1 июля 2026 года на территории области произошли массовые атаки дронов ВСУ, зафиксированы многочисленные пожары на полях с урожаем. Общая площадь уничтоженных посевов озимой пшеницы составляет 1479 гектаров. Наибольший ущерб причинен в Каменско-Днепровском, Васильевском, Приморском, Бердянском, Мелитопольском муниципальных округах и городском округе Мелитополь.Балицкий отметил, что соответствующий указ будет опубликован на официальном сайте правительства Запорожской области.По словам губернатора, главам администраций поручено организовать постоянный мониторинг обстановки на своей территории.26 июня в Республике Крым и городе Севастополе был введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Решение приняли совместно власти двух регионов, направлено оно в первую очередь на урегулирование вопросов экономического характера.Как сообщал 25 июня глава Крыма Сергей Аксенов, от вражеских атак пострадала энергетическая инфраструктура полуострова, в связи с чем по всей территории республики (и в Севастополе) производится временное отключение энергоснабжения. По словам главы РК, на данном этапе точные графики отключения электроэнергии могут не соблюдаться, что связано с оперативной обстановкой, которая постоянно меняется. Отключения проводятся точечно и по необходимости.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму разработали меры поддержки предпринимателей в условиях ЧСКрым в условиях ЧС: кто и как помогает людямВыплаты во время ЧС в Крыму: пошаговый алгоритм получения
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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режим чс, евгений балицкий, новые регионы россии, запорожская область, атаки всу, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), новости
Режим ЧС техногенного характера вводят в Запорожской области
Режим ЧС техногенного характера вводят в Запорожской области
18:03 09.07.2026 (обновлено: 18:19 09.07.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл – РИА Новости Крым. В Запорожской области принято решение о введении режима чрезвычайной ситуации техногенного характера регионального уровня. Об этом сообщил сегодня губернатор региона Евгений Балицкий.
По его информации, с начала июня по 1 июля 2026 года на территории области произошли массовые атаки дронов ВСУ, зафиксированы многочисленные пожары на полях с урожаем. Общая площадь уничтоженных посевов озимой пшеницы составляет 1479 гектаров. Наибольший ущерб причинен в Каменско-Днепровском, Васильевском, Приморском, Бердянском, Мелитопольском муниципальных округах и городском округе Мелитополь.
"Сложившаяся обстановка создает угрозу социально-экономической стабильности региона, ввиду чего принято решение ввести на территории Запорожской области режим чрезвычайной ситуации техногенного характера регионального уровня. Режим вводится с 00 часов 00 минут 9 июля 2026 года и будет действовать до особого распоряжения", - говорится в сообщении.
Балицкий отметил, что соответствующий указ будет опубликован на официальном сайте правительства Запорожской области.
По словам губернатора, главам администраций поручено организовать постоянный мониторинг обстановки на своей территории.
26 июня в Республике Крым и городе Севастополе был введен режим чрезвычайной ситуации
регионального характера. Решение приняли совместно власти двух регионов, направлено оно в первую очередь на урегулирование вопросов экономического характера.
Как сообщал 25 июня глава Крыма Сергей Аксенов, от вражеских атак пострадала энергетическая инфраструктура
полуострова, в связи с чем по всей территории республики (и в Севастополе) производится временное отключение энергоснабжения. По словам главы РК, на данном этапе точные графики отключения электроэнергии могут не соблюдаться, что связано с оперативной обстановкой, которая постоянно меняется. Отключения проводятся точечно и по необходимости.
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