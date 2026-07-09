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Режим ЧС техногенного характера вводят в Запорожской области - РИА Новости Крым, 09.07.2026
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Режим ЧС техногенного характера вводят в Запорожской области
Режим ЧС техногенного характера вводят в Запорожской области - РИА Новости Крым, 09.07.2026
Режим ЧС техногенного характера вводят в Запорожской области
В Запорожской области принято решение о введении режима чрезвычайной ситуации техногенного характера регионального уровня. Об этом сообщил сегодня губернатор... РИА Новости Крым, 09.07.2026
2026-07-09T18:03
2026-07-09T18:19
режим чс
евгений балицкий
новые регионы россии
запорожская область
атаки всу
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл – РИА Новости Крым. В Запорожской области принято решение о введении режима чрезвычайной ситуации техногенного характера регионального уровня. Об этом сообщил сегодня губернатор региона Евгений Балицкий.По его информации, с начала июня по 1 июля 2026 года на территории области произошли массовые атаки дронов ВСУ, зафиксированы многочисленные пожары на полях с урожаем. Общая площадь уничтоженных посевов озимой пшеницы составляет 1479 гектаров. Наибольший ущерб причинен в Каменско-Днепровском, Васильевском, Приморском, Бердянском, Мелитопольском муниципальных округах и городском округе Мелитополь.Балицкий отметил, что соответствующий указ будет опубликован на официальном сайте правительства Запорожской области.По словам губернатора, главам администраций поручено организовать постоянный мониторинг обстановки на своей территории.26 июня в Республике Крым и городе Севастополе был введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Решение приняли совместно власти двух регионов, направлено оно в первую очередь на урегулирование вопросов экономического характера.Как сообщал 25 июня глава Крыма Сергей Аксенов, от вражеских атак пострадала энергетическая инфраструктура полуострова, в связи с чем по всей территории республики (и в Севастополе) производится временное отключение энергоснабжения. По словам главы РК, на данном этапе точные графики отключения электроэнергии могут не соблюдаться, что связано с оперативной обстановкой, которая постоянно меняется. Отключения проводятся точечно и по необходимости.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму разработали меры поддержки предпринимателей в условиях ЧСКрым в условиях ЧС: кто и как помогает людямВыплаты во время ЧС в Крыму: пошаговый алгоритм получения
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режим чс, евгений балицкий, новые регионы россии, запорожская область, атаки всу, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), новости
Режим ЧС техногенного характера вводят в Запорожской области

Режим ЧС техногенного характера вводят в Запорожской области

18:03 09.07.2026 (обновлено: 18:19 09.07.2026)
 
© РИА Новости . Алексей Никольский / Перейти в фотобанкГубернатор Запорожской области Евгений Балицкий
Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© РИА Новости . Алексей Никольский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл – РИА Новости Крым. В Запорожской области принято решение о введении режима чрезвычайной ситуации техногенного характера регионального уровня. Об этом сообщил сегодня губернатор региона Евгений Балицкий.
По его информации, с начала июня по 1 июля 2026 года на территории области произошли массовые атаки дронов ВСУ, зафиксированы многочисленные пожары на полях с урожаем. Общая площадь уничтоженных посевов озимой пшеницы составляет 1479 гектаров. Наибольший ущерб причинен в Каменско-Днепровском, Васильевском, Приморском, Бердянском, Мелитопольском муниципальных округах и городском округе Мелитополь.
"Сложившаяся обстановка создает угрозу социально-экономической стабильности региона, ввиду чего принято решение ввести на территории Запорожской области режим чрезвычайной ситуации техногенного характера регионального уровня. Режим вводится с 00 часов 00 минут 9 июля 2026 года и будет действовать до особого распоряжения", - говорится в сообщении.
Балицкий отметил, что соответствующий указ будет опубликован на официальном сайте правительства Запорожской области.
По словам губернатора, главам администраций поручено организовать постоянный мониторинг обстановки на своей территории.
Владимир Сальдо, губернатор Херсонской области - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
7 июля, 11:18
Режим техногенной ЧС введен на территории Херсонской области
26 июня в Республике Крым и городе Севастополе был введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Решение приняли совместно власти двух регионов, направлено оно в первую очередь на урегулирование вопросов экономического характера.
Как сообщал 25 июня глава Крыма Сергей Аксенов, от вражеских атак пострадала энергетическая инфраструктура полуострова, в связи с чем по всей территории республики (и в Севастополе) производится временное отключение энергоснабжения. По словам главы РК, на данном этапе точные графики отключения электроэнергии могут не соблюдаться, что связано с оперативной обстановкой, которая постоянно меняется. Отключения проводятся точечно и по необходимости.
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