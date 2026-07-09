Производство ракет для Patriot на Украине: эксперт оценил перспективу
Наладить производство ракет для Patriot на Украине не удастся в ближайшие годы – политолог
© AP Photo Sebastian ApelСтрельбу из системы Patriot
© AP Photo Sebastian Apel
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл – РИА Новости Крым. Наладить на Украине производство ракет для американских зенитных систем Patriot не удастся в ближайшие годы. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал доктор политических наук, профессор Александр Гусев.
Накануне президент США Дональд Трамп на встрече с Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО в Анкаре допустил возможность передачи Украине лицензии на производство ракет для Patriot. При этом глава Белого дома отметил, что уже готовые ракеты США не будут поставлять Киеву, так как сами нуждаются в этих боеприпасах.
"Построить завод по производству этих ракет – дело нескольких лет. "Оболочку" можно построить, а вот "начинку"… Во-первых, таких специалистов на Украине нет, их нужно готовить. Во-вторых, это все достаточно технологично и трудоемко. Ждать, что в ближайший год-два будут построены заводы и обеспечено производство этих ракет, не приходится", - сказал Гусев.
Кроме того, Украине нужны еще и сами комплексы Patriot, а их никто просто так Киеву не отдаст, уверен эксперт.
Представители ВСУ ранее неоднократно жаловались на острый дефицит ракет к системам противовоздушной обороны, прежде всего к американским комплексам Patriot, чтобы эффективно отражать воздушные атаки ВС РФ.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, , ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: