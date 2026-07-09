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Производство ракет для Patriot на Украине: эксперт оценил перспективу - РИА Новости Крым, 09.07.2026
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Производство ракет для Patriot на Украине: эксперт оценил перспективу
Производство ракет для Patriot на Украине: эксперт оценил перспективу - РИА Новости Крым, 09.07.2026
Производство ракет для Patriot на Украине: эксперт оценил перспективу
Наладить на Украине производство ракет для американских зенитных систем Patriot не удастся в ближайшие годы. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму"... РИА Новости Крым, 09.07.2026
2026-07-09T10:54
2026-07-09T10:54
украина
сша
новости
patriot (зенитный ракетный комплекс)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл – РИА Новости Крым. Наладить на Украине производство ракет для американских зенитных систем Patriot не удастся в ближайшие годы. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал доктор политических наук, профессор Александр Гусев.Накануне президент США Дональд Трамп на встрече с Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО в Анкаре допустил возможность передачи Украине лицензии на производство ракет для Patriot. При этом глава Белого дома отметил, что уже готовые ракеты США не будут поставлять Киеву, так как сами нуждаются в этих боеприпасах.Кроме того, Украине нужны еще и сами комплексы Patriot, а их никто просто так Киеву не отдаст, уверен эксперт.Представители ВСУ ранее неоднократно жаловались на острый дефицит ракет к системам противовоздушной обороны, прежде всего к американским комплексам Patriot, чтобы эффективно отражать воздушные атаки ВС РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, , ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Критическая нехватка ракет: Зеленский в письме пожаловался ТрампуВС РФ нанесли удар по производству крылатых ракет "Нептун"Удары по Украине: в Киеве поражено производство ракет "Фламинго" и Fire Point
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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украина, сша, новости, patriot (зенитный ракетный комплекс)
Производство ракет для Patriot на Украине: эксперт оценил перспективу

Наладить производство ракет для Patriot на Украине не удастся в ближайшие годы – политолог

10:54 09.07.2026
 
© AP Photo Sebastian ApelСтрельбу из системы Patriot
Стрельбу из системы Patriot - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© AP Photo Sebastian Apel
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл – РИА Новости Крым. Наладить на Украине производство ракет для американских зенитных систем Patriot не удастся в ближайшие годы. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал доктор политических наук, профессор Александр Гусев.
Накануне президент США Дональд Трамп на встрече с Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО в Анкаре допустил возможность передачи Украине лицензии на производство ракет для Patriot. При этом глава Белого дома отметил, что уже готовые ракеты США не будут поставлять Киеву, так как сами нуждаются в этих боеприпасах.
"Построить завод по производству этих ракет – дело нескольких лет. "Оболочку" можно построить, а вот "начинку"… Во-первых, таких специалистов на Украине нет, их нужно готовить. Во-вторых, это все достаточно технологично и трудоемко. Ждать, что в ближайший год-два будут построены заводы и обеспечено производство этих ракет, не приходится", - сказал Гусев.
Кроме того, Украине нужны еще и сами комплексы Patriot, а их никто просто так Киеву не отдаст, уверен эксперт.
Представители ВСУ ранее неоднократно жаловались на острый дефицит ракет к системам противовоздушной обороны, прежде всего к американским комплексам Patriot, чтобы эффективно отражать воздушные атаки ВС РФ.
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УкраинаСШАНовостиPatriot (зенитный ракетный комплекс)
 
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