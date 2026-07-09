https://crimea.ria.ru/20260709/proizvodstvo-raket-dlya-patriot-na-ukraine-ekspert-otsenil-perspektivu-1157493759.html

Производство ракет для Patriot на Украине: эксперт оценил перспективу

Производство ракет для Patriot на Украине: эксперт оценил перспективу - РИА Новости Крым, 09.07.2026

Производство ракет для Patriot на Украине: эксперт оценил перспективу

Наладить на Украине производство ракет для американских зенитных систем Patriot не удастся в ближайшие годы. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму"... РИА Новости Крым, 09.07.2026

2026-07-09T10:54

2026-07-09T10:54

2026-07-09T10:54

украина

сша

новости

patriot (зенитный ракетный комплекс)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл – РИА Новости Крым. Наладить на Украине производство ракет для американских зенитных систем Patriot не удастся в ближайшие годы. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал доктор политических наук, профессор Александр Гусев.Накануне президент США Дональд Трамп на встрече с Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО в Анкаре допустил возможность передачи Украине лицензии на производство ракет для Patriot. При этом глава Белого дома отметил, что уже готовые ракеты США не будут поставлять Киеву, так как сами нуждаются в этих боеприпасах.Кроме того, Украине нужны еще и сами комплексы Patriot, а их никто просто так Киеву не отдаст, уверен эксперт.Представители ВСУ ранее неоднократно жаловались на острый дефицит ракет к системам противовоздушной обороны, прежде всего к американским комплексам Patriot, чтобы эффективно отражать воздушные атаки ВС РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, , ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Критическая нехватка ракет: Зеленский в письме пожаловался ТрампуВС РФ нанесли удар по производству крылатых ракет "Нептун"Удары по Украине: в Киеве поражено производство ракет "Фламинго" и Fire Point

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сша

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, сша, новости, patriot (зенитный ракетный комплекс)