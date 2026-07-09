https://crimea.ria.ru/20260709/predotvrascheno-massovoe-ubiystvo-v-kultovom-sooruzhenii-v-podmoskove---sk-1157512405.html

Предотвращено массовое убийство в культовом сооружении в Подмосковье - СК

Предотвращено массовое убийство в культовом сооружении в Подмосковье - СК - РИА Новости Крым, 09.07.2026

Предотвращено массовое убийство в культовом сооружении в Подмосковье - СК

В Подмосковье будут судить националиста по делу о подготовке теракта в культовом сооружении. Об этомсообщет пресс-служба СК РФ. РИА Новости Крым, 09.07.2026

2026-07-09T17:16

2026-07-09T17:16

2026-07-09T17:17

теракт

новости

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

ск рф (следственный комитет российской федерации)

происшествия

подмосковье

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл – РИА Новости Крым. В Подмосковье будут судить националиста по делу о подготовке теракта в культовом сооружении. Об этомсообщет пресс-служба СК РФ.По данным следствия, разделяя праворадикальные националистические взгляды, фигурант решил вступить в террористическую организацию, управляемую зарубежными кураторами. В 2024 году через мессенджер он связался с ее представителем и согласился участвовать в деятельности против безопасности России.Преступные действия злоумышленника правоохранители пресекли на стадии приготовления. При обыске в его жилище изъяты мобильные устройства, на которых обнаружены переписки с "кураторами". Сейчас расследование завершено. Уголовное дело по статьям об участии в запрещенной в РФ организации, незаконном приобретении оружия и приготовлении к теракту передано в суд для рассмотрения по существу. В отношении кураторов уголовное дело выделено в отдельное производство.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, , ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ФСБ сорвала серию масштабных терактов в РоссииСклад оружия и план нападения: ФСБ задержала восемь террористовВ Ставропольском крае террориста ИГ* приговорили к 15 годам

подмосковье

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

теракт, новости, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), ск рф (следственный комитет российской федерации), происшествия, подмосковье