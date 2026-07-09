Рейтинг@Mail.ru
Предотвращено массовое убийство в культовом сооружении в Подмосковье - СК - РИА Новости Крым, 09.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260709/predotvrascheno-massovoe-ubiystvo-v-kultovom-sooruzhenii-v-podmoskove---sk-1157512405.html
Предотвращено массовое убийство в культовом сооружении в Подмосковье - СК
Предотвращено массовое убийство в культовом сооружении в Подмосковье - СК - РИА Новости Крым, 09.07.2026
Предотвращено массовое убийство в культовом сооружении в Подмосковье - СК
В Подмосковье будут судить националиста по делу о подготовке теракта в культовом сооружении. Об этомсообщет пресс-служба СК РФ. РИА Новости Крым, 09.07.2026
2026-07-09T17:16
2026-07-09T17:17
теракт
новости
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
ск рф (следственный комитет российской федерации)
происшествия
подмосковье
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/15/1122725024_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_0a46c2f084787dc330a765cd81f1b078.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл – РИА Новости Крым. В Подмосковье будут судить националиста по делу о подготовке теракта в культовом сооружении. Об этомсообщет пресс-служба СК РФ.По данным следствия, разделяя праворадикальные националистические взгляды, фигурант решил вступить в террористическую организацию, управляемую зарубежными кураторами. В 2024 году через мессенджер он связался с ее представителем и согласился участвовать в деятельности против безопасности России.Преступные действия злоумышленника правоохранители пресекли на стадии приготовления. При обыске в его жилище изъяты мобильные устройства, на которых обнаружены переписки с "кураторами". Сейчас расследование завершено. Уголовное дело по статьям об участии в запрещенной в РФ организации, незаконном приобретении оружия и приготовлении к теракту передано в суд для рассмотрения по существу. В отношении кураторов уголовное дело выделено в отдельное производство.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, , ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ФСБ сорвала серию масштабных терактов в РоссииСклад оружия и план нападения: ФСБ задержала восемь террористовВ Ставропольском крае террориста ИГ* приговорили к 15 годам
подмосковье
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/15/1122725024_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_74a45f78d2245e7aae5929a315cb5df4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
теракт, новости, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), ск рф (следственный комитет российской федерации), происшествия, подмосковье
Предотвращено массовое убийство в культовом сооружении в Подмосковье - СК

Предотвращено массовое убийство - сорван теракт в культовом сооружении в Подмосковье

17:16 09.07.2026 (обновлено: 17:17 09.07.2026)
 
© Dmitry MakeevУголовный кодекс Российской Федерации
Уголовный кодекс Российской Федерации
© Dmitry Makeev
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл – РИА Новости Крым. В Подмосковье будут судить националиста по делу о подготовке теракта в культовом сооружении. Об этомсообщет пресс-служба СК РФ.
По данным следствия, разделяя праворадикальные националистические взгляды, фигурант решил вступить в террористическую организацию, управляемую зарубежными кураторами. В 2024 году через мессенджер он связался с ее представителем и согласился участвовать в деятельности против безопасности России.
"Пройдя обучение в целях осуществления террористической деятельности, хранил в двух тайниках на территории Московского региона патроны к автомату Калашникова и самодельные зажигательные устройства по типу коктейля "Молотова". С помощью них планировал совершить массовое убийство в культовом сооружении на территории Московской области", – сказано в сообщении.
Преступные действия злоумышленника правоохранители пресекли на стадии приготовления. При обыске в его жилище изъяты мобильные устройства, на которых обнаружены переписки с "кураторами".
Сейчас расследование завершено. Уголовное дело по статьям об участии в запрещенной в РФ организации, незаконном приобретении оружия и приготовлении к теракту передано в суд для рассмотрения по существу. В отношении кураторов уголовное дело выделено в отдельное производство.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, , ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
ФСБ сорвала серию масштабных терактов в России
Склад оружия и план нападения: ФСБ задержала восемь террористов
В Ставропольском крае террориста ИГ* приговорили к 15 годам
 
ТерактНовостиФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)СК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)ПроисшествияПодмосковье
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:03Режим ЧС техногенного характера вводят в Запорожской области
17:51В Крыму на социально-культурную сферу потратили более 58 млрд рублей
17:31Слепакова* объявили в розыск
17:16Предотвращено массовое убийство в культовом сооружении в Подмосковье - СК
17:05Пойдут до конца: что показал саммит НАТО в Анкаре
16:54Дом-корабль и комнаты-каюты: музей Грина в Феодосии отмечает день рождения
16:4512 школ и 10 детсадов закрыли в одном из районов Астраханской области
16:42Выборы в Госдуму: в наблюдатели пригласили иностранных депутатов
16:38Атаки на ЛНР: при тушении пожара повторным ударом ВСУ ранен сотрудник МЧС
16:33Помощь жителям Армянска: где купить продукты и снять наличные
16:21Гаражную амнистию в РФ продлят еще на пять лет
16:12В Севастополе разработают программу децентрализации энергоснабжения
16:10ГК "Полипласт" представила свои разработки и социнициативы на "Иннопроме"
16:00В Белогорске открылся центр содействия жителям: как он работает
15:51Следком расследует дело о гибели жителя Джанкоя при атаке ВСУ
15:36Выплата пострадавшим от ЧС в Крыму: подать заявление можно через "Госуслуги"
15:23Бюджет РФ получил 3,6 млрд от нефтегазовых доходов за полугодие
15:13Ситуация в городе Саки: где можно зарядить телефоны и купить лекарства
15:02В Евпатории задержали 5 человек после нападения на администратора кафе
14:51В Севастополе до позднего вечера будут слышны взрывы и стрельба
Лента новостейМолния