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Предотвращено массовое убийство в культовом сооружении в Подмосковье - СК
Предотвращено массовое убийство в культовом сооружении в Подмосковье - СК - РИА Новости Крым, 09.07.2026
Предотвращено массовое убийство в культовом сооружении в Подмосковье - СК
В Подмосковье будут судить националиста по делу о подготовке теракта в культовом сооружении. Об этомсообщет пресс-служба СК РФ. РИА Новости Крым, 09.07.2026
2026-07-09T17:16
2026-07-09T17:16
2026-07-09T17:17
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл – РИА Новости Крым. В Подмосковье будут судить националиста по делу о подготовке теракта в культовом сооружении. Об этомсообщет пресс-служба СК РФ.По данным следствия, разделяя праворадикальные националистические взгляды, фигурант решил вступить в террористическую организацию, управляемую зарубежными кураторами. В 2024 году через мессенджер он связался с ее представителем и согласился участвовать в деятельности против безопасности России.Преступные действия злоумышленника правоохранители пресекли на стадии приготовления. При обыске в его жилище изъяты мобильные устройства, на которых обнаружены переписки с "кураторами". Сейчас расследование завершено. Уголовное дело по статьям об участии в запрещенной в РФ организации, незаконном приобретении оружия и приготовлении к теракту передано в суд для рассмотрения по существу. В отношении кураторов уголовное дело выделено в отдельное производство.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, , ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ФСБ сорвала серию масштабных терактов в РоссииСклад оружия и план нападения: ФСБ задержала восемь террористовВ Ставропольском крае террориста ИГ* приговорили к 15 годам
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теракт, новости, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), ск рф (следственный комитет российской федерации), происшествия, подмосковье
Предотвращено массовое убийство в культовом сооружении в Подмосковье - СК
Предотвращено массовое убийство - сорван теракт в культовом сооружении в Подмосковье
17:16 09.07.2026 (обновлено: 17:17 09.07.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл – РИА Новости Крым. В Подмосковье будут судить националиста по делу о подготовке теракта в культовом сооружении. Об этомсообщет пресс-служба СК РФ.
По данным следствия, разделяя праворадикальные националистические взгляды, фигурант решил вступить в террористическую организацию, управляемую зарубежными кураторами. В 2024 году через мессенджер он связался с ее представителем и согласился участвовать в деятельности против безопасности России.
"Пройдя обучение в целях осуществления террористической деятельности, хранил в двух тайниках на территории Московского региона патроны к автомату Калашникова и самодельные зажигательные устройства по типу коктейля "Молотова". С помощью них планировал совершить массовое убийство в культовом сооружении на территории Московской области", – сказано в сообщении.
Преступные действия злоумышленника правоохранители пресекли на стадии приготовления. При обыске в его жилище изъяты мобильные устройства, на которых обнаружены переписки с "кураторами".
Сейчас расследование завершено. Уголовное дело по статьям об участии в запрещенной в РФ организации, незаконном приобретении оружия и приготовлении к теракту передано в суд для рассмотрения по существу. В отношении кураторов уголовное дело выделено в отдельное производство.
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