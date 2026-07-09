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Пойдут до конца: что показал саммит НАТО в Анкаре
Пойдут до конца: что показал саммит НАТО в Анкаре - РИА Новости Крым, 09.07.2026
Пойдут до конца: что показал саммит НАТО в Анкаре
Состоявшийся в Анкаре саммит НАТО продемонстрировал решимость Запада до конца использовать Украину в боевых действиях против России, несмотря на отказ ряда... РИА Новости Крым, 09.07.2026
2026-07-09T17:05
2026-07-09T17:05
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл – РИА Новости Крым. Состоявшийся в Анкаре саммит НАТО продемонстрировал решимость Запада до конца использовать Украину в боевых действиях против России, несмотря на отказ ряда стран блока оказывать дальнейшую поддержку Киеву. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал доктор политических наук, профессор Александр Гусев.В то же время, отметил он, внутри Североатлантического альянса наметился определенный раскол. Об этом свидетельствует демарш Чехии, Словакии, Болгарии и Нидерландов, которые отказались поставлять вооружения и военную продукцию Украине и не желают больше вносить деньги в так называемый "фонд мира", финансирующий киевский режим.Тем не менее, большинство стран блока, в том числе обладающие наиболее мощным военно-промышленным комплексом, по-прежнему настроены продолжать использовать Украину как военный таран против России, констатировал Гусев."Они приняли решение дальше снабжать киевский режим деньгами и вооружениями. Да, запасы вооружений у них оскудели, но надо учитывать, что США и ведущие страны Европы – это крепкая промышленность и ВПК. Недооценивать это нельзя", - подчеркнул специалист.Саммит НАТО состоялся 7-8 июля в Анкаре. По его итогам члены альянса приняли декларацию. В ней, в частности, говорится, что Россия "представляет долгосрочную угрозу" евроатлантическому сообществу. Кроме того, в документе отмечается, что страны блока выделят Украине 70 млрд евро в 2026 году, а также обязуются поддерживать Киев на эквивалентном уровне в 2027 году.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Убить сеть": НАТО готовит цифровую систему сдерживания РоссииТрамп на встрече с Зеленским сделал заявление о конфликте на УкраинеЗапасы исчерпаны: Болгария и Венгрия отказались поставлять вооружение Киеву
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александр гусев, новости, нато, сша, украина, россия, политика
Пойдут до конца: что показал саммит НАТО в Анкаре
Саммит НАТО показал стремление Запада воевать с Россией до последнего украинца – эксперт
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл – РИА Новости Крым.
Состоявшийся в Анкаре саммит НАТО продемонстрировал решимость Запада до конца использовать Украину в боевых действиях против России, несмотря на отказ ряда стран блока оказывать дальнейшую поддержку Киеву. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму"
высказал доктор политических наук, профессор Александр Гусев.
"Саммит показал определенную сплоченность, прежде всего, по отношению к нашей стране, которую в НАТО назвали "долгосрочной угрозой" Западу. Ни о каком прекращении огня и мирном урегулировании на Украине речь не шла. Они продолжают войну до последнего украинца, а Россию рассматривают как потенциального врага", – сказал политолог.
В то же время, отметил он, внутри Североатлантического альянса наметился определенный раскол. Об этом свидетельствует демарш Чехии, Словакии, Болгарии и Нидерландов, которые отказались поставлять вооружения и военную продукцию Украине и не желают больше вносить деньги в так называемый "фонд мира", финансирующий киевский режим.
Тем не менее, большинство стран блока, в том числе обладающие наиболее мощным военно-промышленным комплексом, по-прежнему настроены продолжать использовать Украину как военный таран против России, констатировал Гусев.
"Они приняли решение дальше снабжать киевский режим деньгами и вооружениями. Да, запасы вооружений у них оскудели, но надо учитывать, что США и ведущие страны Европы – это крепкая промышленность и ВПК. Недооценивать это нельзя", - подчеркнул специалист.
Саммит НАТО состоялся 7-8 июля в Анкаре. По его итогам члены альянса приняли декларацию. В ней, в частности, говорится, что Россия "представляет долгосрочную угрозу" евроатлантическому сообществу. Кроме того, в документе отмечается, что страны блока выделят Украине 70 млрд евро в 2026 году, а также обязуются поддерживать Киев на эквивалентном уровне в 2027 году.
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