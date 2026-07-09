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Повышенные выплаты родителям-пенсионерам – как получить в Крыму - РИА Новости Крым, 09.07.2026
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Повышенные выплаты родителям-пенсионерам – как получить в Крыму
Повышенные выплаты родителям-пенсионерам – как получить в Крыму - РИА Новости Крым, 09.07.2026
Повышенные выплаты родителям-пенсионерам – как получить в Крыму
Более 25 тысяч родителей-пенсионеров в Крыму получают пенсию в повышенном размере за воспитание детей. О порядке начисления таких выплат рассказали в... РИА Новости Крым, 09.07.2026
2026-07-09T09:22
2026-07-09T09:22
крым
пенсия
общество
дети
соцвыплаты
отделение социального фонда россии по республике крым
соцзащита
социальная пенсия
пособия и выплаты
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл – РИА Новости Крым. Более 25 тысяч родителей-пенсионеров в Крыму получают пенсию в повышенном размере за воспитание детей. О порядке начисления таких выплат рассказали в пресс-службе Отделения Социального Фонда России по Республике Крым.В 2026 году размер повышения фиксированной выплаты страховой пенсии по старости составляет 3194,9 рублей за одного ребенка, 6389,8 рублей – за двух и 9584,69 рублей – за трех и более детей. Повышенная выплата назначается как работающим, так и неработающим пенсионерам.Как поясняют в ведомстве, в случае отчисления ребенка старше 18 лет из учебного заведения, его перевода на заочную или вечернюю форму обучения, а также при призыве на военную службу выплата прекращается. Чтобы избежать переплат и дальнейших удержаний средств из пенсии, о таких фактах необходимо уведомить СФР. При этом выплата не прекращается, если студент берет академический отпуск.Минтруд принял новый перечень документов для оформления пенсий, сообщалось ранее. Теперь процесс будет автоматизированным – Социальный фонд самостоятельно запросит данные о стаже и заработке через Единую цифровую платформу. Это касается страховых, накопительных и государственных пенсий, фиксированной выплаты к страховой пенсии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, , ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчане предпочитают обращаться в Социальный фонд онлайнКакие выплаты от Соцфонда придут крымчанам в июле досрочноВ Крыму семьи с детьми получили 17 млрд рублей поддержки с начала года
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крым, пенсия, общество, дети, соцвыплаты, отделение социального фонда россии по республике крым, соцзащита, социальная пенсия, пособия и выплаты, новости крыма
Повышенные выплаты родителям-пенсионерам – как получить в Крыму

В Крыму родители-пенсионеры могут оформить повышенную пенсию

09:22 09.07.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевДеньги
Деньги - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл – РИА Новости Крым. Более 25 тысяч родителей-пенсионеров в Крыму получают пенсию в повышенном размере за воспитание детей. О порядке начисления таких выплат рассказали в пресс-службе Отделения Социального Фонда России по Республике Крым.
"Увеличенные пенсионные выплаты могут получить граждане, имеющие на своем попечении несовершеннолетних детей до 18 лет или студентов дневной формы обучения младше 23 лет. При этом претендовать на увеличение выплат к страховой пенсии по старости или инвалидности могут оба родителя-пенсионера", – пояснили в Отделении.
В 2026 году размер повышения фиксированной выплаты страховой пенсии по старости составляет 3194,9 рублей за одного ребенка, 6389,8 рублей – за двух и 9584,69 рублей – за трех и более детей. Повышенная выплата назначается как работающим, так и неработающим пенсионерам.
"Надбавка устанавливается одновременно с назначением пенсии. Если право на доплату появилось уже после выхода на пенсию, то нужно подать заявление о перерасчете. Автоматически перерасчет пенсии осуществляется родителям-пенсионерам, чьи дети родились после 1 января 2024 года, данные о рождении ребенка поступают из органов ЗАГС", – цитирует пресс-служба управляющего Отделением Ивана Рябоконь
Как поясняют в ведомстве, в случае отчисления ребенка старше 18 лет из учебного заведения, его перевода на заочную или вечернюю форму обучения, а также при призыве на военную службу выплата прекращается. Чтобы избежать переплат и дальнейших удержаний средств из пенсии, о таких фактах необходимо уведомить СФР. При этом выплата не прекращается, если студент берет академический отпуск.
Минтруд принял новый перечень документов для оформления пенсий, сообщалось ранее. Теперь процесс будет автоматизированным – Социальный фонд самостоятельно запросит данные о стаже и заработке через Единую цифровую платформу. Это касается страховых, накопительных и государственных пенсий, фиксированной выплаты к страховой пенсии.
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КрымПенсияОбществодетиСоцвыплатыОтделение Социального фонда России по Республике КрымСоцзащитаСоциальная пенсияПособия и выплатыНовости Крыма
 
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