https://crimea.ria.ru/20260709/povyshennye-vyplaty-roditelyam-pensioneram--kak-poluchit-v-krymu-1157478901.html

Повышенные выплаты родителям-пенсионерам – как получить в Крыму

Повышенные выплаты родителям-пенсионерам – как получить в Крыму - РИА Новости Крым, 09.07.2026

Повышенные выплаты родителям-пенсионерам – как получить в Крыму

Более 25 тысяч родителей-пенсионеров в Крыму получают пенсию в повышенном размере за воспитание детей. О порядке начисления таких выплат рассказали в... РИА Новости Крым, 09.07.2026

2026-07-09T09:22

2026-07-09T09:22

2026-07-09T09:22

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пенсия

общество

дети

соцвыплаты

отделение социального фонда россии по республике крым

соцзащита

социальная пенсия

пособия и выплаты

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл – РИА Новости Крым. Более 25 тысяч родителей-пенсионеров в Крыму получают пенсию в повышенном размере за воспитание детей. О порядке начисления таких выплат рассказали в пресс-службе Отделения Социального Фонда России по Республике Крым.В 2026 году размер повышения фиксированной выплаты страховой пенсии по старости составляет 3194,9 рублей за одного ребенка, 6389,8 рублей – за двух и 9584,69 рублей – за трех и более детей. Повышенная выплата назначается как работающим, так и неработающим пенсионерам.Как поясняют в ведомстве, в случае отчисления ребенка старше 18 лет из учебного заведения, его перевода на заочную или вечернюю форму обучения, а также при призыве на военную службу выплата прекращается. Чтобы избежать переплат и дальнейших удержаний средств из пенсии, о таких фактах необходимо уведомить СФР. При этом выплата не прекращается, если студент берет академический отпуск.Минтруд принял новый перечень документов для оформления пенсий, сообщалось ранее. Теперь процесс будет автоматизированным – Социальный фонд самостоятельно запросит данные о стаже и заработке через Единую цифровую платформу. Это касается страховых, накопительных и государственных пенсий, фиксированной выплаты к страховой пенсии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, , ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчане предпочитают обращаться в Социальный фонд онлайнКакие выплаты от Соцфонда придут крымчанам в июле досрочноВ Крыму семьи с детьми получили 17 млрд рублей поддержки с начала года

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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