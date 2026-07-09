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Помощь жителям Армянска: где купить продукты и снять наличные

Помощь жителям Армянска: где купить продукты и снять наличные - РИА Новости Крым, 09.07.2026

Помощь жителям Армянска: где купить продукты и снять наличные

В Армянске, столкнувшемся с отключениями электричества и воды и сбоями мобильной связи, продолжают функционировать центры содействия жителям. Также в городе... РИА Новости Крым, 09.07.2026

2026-07-09T16:33

2026-07-09T16:33

2026-07-09T16:33

армянск

отключение электроэнергии в крыму

новости крыма

крым

мининформ крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл – РИА Новости Крым. В Армянске, столкнувшемся с отключениями электричества и воды и сбоями мобильной связи, продолжают функционировать центры содействия жителям. Также в городе есть возможность зарядить телефоны, купить лекарства и продукты, снять наличные деньги. Как и где можно это сделать, и как осуществляется водоснабжение города, рассказали в мининформе Крыма.Как и где работают центры содействияВ городе работают центры содействия – специально организованные общедоступные пункты поддержки населения для оказания гражданам базовой помощи. В этих центрах обеспечен непрерывный доступ людей к средствам связи и информации, также созданы условия для оперативной помощи гражданам.Один из центров содействия расположен на базе АО "Управление жилищно-коммунального хозяйства" (микрорайон им. Генерала Васильева, дом 2). Учреждение работает ежедневно с 9:00 до 20:00.Еще один пункт расположен по адресу ул. Гайдара, 2а, в здании Центра занятости населения. Часы работы: понедельник - пятница с 8:00 до 17:00; суббота, воскресенье – с 9:00 до 15:00.Интернет и связьОператор связи "Миранда" совместно с правительством Крыма организовал бесплатную точку доступа Wi-Fi в центре содействия на Генерала Васильева, чтобы граждане могли оставаться на связи со своими близкими и получать важную информацию, отметили в мининформе. Также в здании МФЦ на ул. Симферопольская, 7, установлен проводной телефон.В министерстве также напомнили, что на полуострове работает "аварийный роуминг". Необходимо активировать эту функцию в настройках смартфона, чтобы автоматически подключаться к доступной сети другого оператора, если сеть "упала".ВодоснабжениеПодача водоснабжения в Армянске осуществляется по графику. По нечетным дням вода подается на частный сектор, по четным – в села Суворово, Перекоп, Волошино, микрорайоны им. Генерала Корявко и Генерала Васильева, улицу Больничная.Время подачи - с 18.00 до нуля часов. При этом график ориентировочный и может корректироваться, поэтому в часы подачи воды важно рационально расходовать ресурс и осуществлять его запас.Где купить продукты по "безналу"В Армянске работают магазины, где можно осуществить покупки по безналичному расчету, когда нет электричества:- "ПУД" (микрорайон им. Генерала Васильева, 2а; ул. Гайдара, 5б; ул. Симферопольская, 12д);- "Продукты" (микрорайон им. Генерала Корявко, 24);- "Доброцен" (ул. Иванищева, 13а);- "Кубаночка" (ул. Иванищева, 22);- "Корзинка" (ул. Симферопольская, 11);- "Мир Еды" (микрорайон им. Генерала Корявко, 20).Где приобрести лекарства и снять деньгиВо время отключения света купить в Армянске медикаменты по безналичному расчету (при наличии интернета) можно в следующих аптечных пунктах:- Аптечный пункт на ул. Больничная, 1;- "Экономная аптека 108" (микрорайон им. Генерала Васильева, 25).- "Социальная аптека" (микрорайон Генерала Васильева, 5).Снять наличные деньги можно в банкоматах ПСБ и ВТБ в магазине "ПУД" на Генерала Васильева, 2а, а также в центральном офисе ВТБ на улице Симферопольская, 4а и отделении "Сбербанка" (ул. Симферопольская, 8).Куда звонитьТелефоны дежурно-диспетчерских служб:– Единая дежурно–диспетчерская служба Армянска (ЕДДС): + 7 978 800 21 12; +7(36567) 2-00-00 (круглосуточно);– "Горячая линия" администрации города: +7 (978) 732-03 -73; +7 (36567) 2-15-26 (с 08:00 до 17:00 с понедельника по пятницу, обеденный перерыв с 12:00 до 13:00);– Красноперекопский филиал "Воды Крыма": +7 (36565) 2-16-56 (приемная);– Армянский участок красноперекопского управления по эксплуатации газового хозяйства предприятия "Крымгазсети": +7 (36567) 2-00-06 (аварийно-диспетчерская служба);– Армянское РОЭ "Крымэнерго" по вопросам обслуживания потребителей: +7 (36567) 2-00-60 (понедельник-четверг – с 08:00 до 17-00, пятница – с 08:00 до 16:00).Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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