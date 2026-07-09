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Помощь жителям Армянска: где купить продукты и снять наличные - РИА Новости Крым, 09.07.2026
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Помощь жителям Армянска: где купить продукты и снять наличные
Помощь жителям Армянска: где купить продукты и снять наличные - РИА Новости Крым, 09.07.2026
Помощь жителям Армянска: где купить продукты и снять наличные
В Армянске, столкнувшемся с отключениями электричества и воды и сбоями мобильной связи, продолжают функционировать центры содействия жителям. Также в городе... РИА Новости Крым, 09.07.2026
2026-07-09T16:33
2026-07-09T16:33
армянск
отключение электроэнергии в крыму
новости крыма
крым
мининформ крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл – РИА Новости Крым. В Армянске, столкнувшемся с отключениями электричества и воды и сбоями мобильной связи, продолжают функционировать центры содействия жителям. Также в городе есть возможность зарядить телефоны, купить лекарства и продукты, снять наличные деньги. Как и где можно это сделать, и как осуществляется водоснабжение города, рассказали в мининформе Крыма.Как и где работают центры содействияВ городе работают центры содействия – специально организованные общедоступные пункты поддержки населения для оказания гражданам базовой помощи. В этих центрах обеспечен непрерывный доступ людей к средствам связи и информации, также созданы условия для оперативной помощи гражданам.Один из центров содействия расположен на базе АО "Управление жилищно-коммунального хозяйства" (микрорайон им. Генерала Васильева, дом 2). Учреждение работает ежедневно с 9:00 до 20:00.Еще один пункт расположен по адресу ул. Гайдара, 2а, в здании Центра занятости населения. Часы работы: понедельник - пятница с 8:00 до 17:00; суббота, воскресенье – с 9:00 до 15:00.Интернет и связьОператор связи "Миранда" совместно с правительством Крыма организовал бесплатную точку доступа Wi-Fi в центре содействия на Генерала Васильева, чтобы граждане могли оставаться на связи со своими близкими и получать важную информацию, отметили в мининформе. Также в здании МФЦ на ул. Симферопольская, 7, установлен проводной телефон.В министерстве также напомнили, что на полуострове работает "аварийный роуминг". Необходимо активировать эту функцию в настройках смартфона, чтобы автоматически подключаться к доступной сети другого оператора, если сеть "упала".ВодоснабжениеПодача водоснабжения в Армянске осуществляется по графику. По нечетным дням вода подается на частный сектор, по четным – в села Суворово, Перекоп, Волошино, микрорайоны им. Генерала Корявко и Генерала Васильева, улицу Больничная.Время подачи - с 18.00 до нуля часов. При этом график ориентировочный и может корректироваться, поэтому в часы подачи воды важно рационально расходовать ресурс и осуществлять его запас.Где купить продукты по "безналу"В Армянске работают магазины, где можно осуществить покупки по безналичному расчету, когда нет электричества:- "ПУД" (микрорайон им. Генерала Васильева, 2а; ул. Гайдара, 5б; ул. Симферопольская, 12д);- "Продукты" (микрорайон им. Генерала Корявко, 24);- "Доброцен" (ул. Иванищева, 13а);- "Кубаночка" (ул. Иванищева, 22);- "Корзинка" (ул. Симферопольская, 11);- "Мир Еды" (микрорайон им. Генерала Корявко, 20).Где приобрести лекарства и снять деньгиВо время отключения света купить в Армянске медикаменты по безналичному расчету (при наличии интернета) можно в следующих аптечных пунктах:- Аптечный пункт на ул. Больничная, 1;- "Экономная аптека 108" (микрорайон им. Генерала Васильева, 25).- "Социальная аптека" (микрорайон Генерала Васильева, 5).Снять наличные деньги можно в банкоматах ПСБ и ВТБ в магазине "ПУД" на Генерала Васильева, 2а, а также в центральном офисе ВТБ на улице Симферопольская, 4а и отделении "Сбербанка" (ул. Симферопольская, 8).Куда звонитьТелефоны дежурно-диспетчерских служб:– Единая дежурно–диспетчерская служба Армянска (ЕДДС): + 7 978 800 21 12; +7(36567) 2-00-00 (круглосуточно);– "Горячая линия" администрации города: +7 (978) 732-03 -73; +7 (36567) 2-15-26 (с 08:00 до 17:00 с понедельника по пятницу, обеденный перерыв с 12:00 до 13:00);– Красноперекопский филиал "Воды Крыма": +7 (36565) 2-16-56 (приемная);– Армянский участок красноперекопского управления по эксплуатации газового хозяйства предприятия "Крымгазсети": +7 (36567) 2-00-06 (аварийно-диспетчерская служба);– Армянское РОЭ "Крымэнерго" по вопросам обслуживания потребителей: +7 (36567) 2-00-60 (понедельник-четверг – с 08:00 до 17-00, пятница – с 08:00 до 16:00).Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260709/vyplata-postradavshim-ot-chs-v-krymu-podat-zayavlenie-mozhno-cherez-gosuslugi-1157506995.html
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96
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армянск, отключение электроэнергии в крыму, новости крыма, крым, мининформ крыма
Помощь жителям Армянска: где купить продукты и снять наличные

Помощь жителям Армянска - где купить продукты, снять наличные деньги и зарядить телефоны

16:33 09.07.2026
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкКассир считает деньги в супермаркете. Архивное фото
Кассир считает деньги в супермаркете. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл – РИА Новости Крым. В Армянске, столкнувшемся с отключениями электричества и воды и сбоями мобильной связи, продолжают функционировать центры содействия жителям. Также в городе есть возможность зарядить телефоны, купить лекарства и продукты, снять наличные деньги. Как и где можно это сделать, и как осуществляется водоснабжение города, рассказали в мининформе Крыма.

Как и где работают центры содействия

В городе работают центры содействия – специально организованные общедоступные пункты поддержки населения для оказания гражданам базовой помощи. В этих центрах обеспечен непрерывный доступ людей к средствам связи и информации, также созданы условия для оперативной помощи гражданам.
Один из центров содействия расположен на базе АО "Управление жилищно-коммунального хозяйства" (микрорайон им. Генерала Васильева, дом 2). Учреждение работает ежедневно с 9:00 до 20:00.
Еще один пункт расположен по адресу ул. Гайдара, 2а, в здании Центра занятости населения. Часы работы: понедельник - пятница с 8:00 до 17:00; суббота, воскресенье – с 9:00 до 15:00.

Интернет и связь

Оператор связи "Миранда" совместно с правительством Крыма организовал бесплатную точку доступа Wi-Fi в центре содействия на Генерала Васильева, чтобы граждане могли оставаться на связи со своими близкими и получать важную информацию, отметили в мининформе. Также в здании МФЦ на ул. Симферопольская, 7, установлен проводной телефон.
В министерстве также напомнили, что на полуострове работает "аварийный роуминг". Необходимо активировать эту функцию в настройках смартфона, чтобы автоматически подключаться к доступной сети другого оператора, если сеть "упала".

Водоснабжение

Подача водоснабжения в Армянске осуществляется по графику. По нечетным дням вода подается на частный сектор, по четным – в села Суворово, Перекоп, Волошино, микрорайоны им. Генерала Корявко и Генерала Васильева, улицу Больничная.
Время подачи - с 18.00 до нуля часов. При этом график ориентировочный и может корректироваться, поэтому в часы подачи воды важно рационально расходовать ресурс и осуществлять его запас.
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги. - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
15:36
Выплата пострадавшим от ЧС в Крыму: подать заявление можно через "Госуслуги"

Где купить продукты по "безналу"

В Армянске работают магазины, где можно осуществить покупки по безналичному расчету, когда нет электричества:
- "ПУД" (микрорайон им. Генерала Васильева, 2а; ул. Гайдара, 5б; ул. Симферопольская, 12д);
- "Продукты" (микрорайон им. Генерала Корявко, 24);
- "Доброцен" (ул. Иванищева, 13а);
- "Кубаночка" (ул. Иванищева, 22);
- "Корзинка" (ул. Симферопольская, 11);
- "Мир Еды" (микрорайон им. Генерала Корявко, 20).

Где приобрести лекарства и снять деньги

Во время отключения света купить в Армянске медикаменты по безналичному расчету (при наличии интернета) можно в следующих аптечных пунктах:
- Аптечный пункт на ул. Больничная, 1;
- "Экономная аптека 108" (микрорайон им. Генерала Васильева, 25).
- "Социальная аптека" (микрорайон Генерала Васильева, 5).
Снять наличные деньги можно в банкоматах ПСБ и ВТБ в магазине "ПУД" на Генерала Васильева, 2а, а также в центральном офисе ВТБ на улице Симферопольская, 4а и отделении "Сбербанка" (ул. Симферопольская, 8).

Куда звонить

Телефоны дежурно-диспетчерских служб:
– Единая дежурно–диспетчерская служба Армянска (ЕДДС): + 7 978 800 21 12; +7(36567) 2-00-00 (круглосуточно);
– "Горячая линия" администрации города: +7 (978) 732-03 -73; +7 (36567) 2-15-26 (с 08:00 до 17:00 с понедельника по пятницу, обеденный перерыв с 12:00 до 13:00);
– Красноперекопский филиал "Воды Крыма": +7 (36565) 2-16-56 (приемная);
– Армянский участок красноперекопского управления по эксплуатации газового хозяйства предприятия "Крымгазсети": +7 (36567) 2-00-06 (аварийно-диспетчерская служба);
– Армянское РОЭ "Крымэнерго" по вопросам обслуживания потребителей: +7 (36567) 2-00-60 (понедельник-четверг – с 08:00 до 17-00, пятница – с 08:00 до 16:00).
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Телефоны - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
Вчера, 16:02
Как и где работают центры содействия крымчанам
 
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