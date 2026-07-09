https://crimea.ria.ru/20260709/pomosch-leninskomu-rayonu-kryma-voda-bankomaty-lekarstva-1157516413.html

Помощь Ленинскому району Крыма: вода, банкоматы, лекарства

Помощь Ленинскому району Крыма: вода, банкоматы, лекарства - РИА Новости Крым, 09.07.2026

Помощь Ленинскому району Крыма: вода, банкоматы, лекарства

В Ленинском районе Крыма власти оказывают помощь всем, кто оказался в трудной ситуации из-за переоев с электроэнергией. Работают Центры содействия, есть... РИА Новости Крым, 09.07.2026

2026-07-09T19:31

2026-07-09T19:31

2026-07-09T19:31

крым

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общество

мининформ крыма

отключение электроэнергии

отключение электроэнергии в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл – РИА Новости Крым. В Ленинском районе Крыма власти оказывают помощь всем, кто оказался в трудной ситуации из-за переоев с электроэнергией. Работают Центры содействия, есть возможность зарядить телефоны, купить лекарства и продукты, снять наличные деньги. Как и где можно это сделать, и как осуществляется водоснабжение района, подробно рассказали в мининформе Крыма.Центры содействия - где искать и как работаютЦентры содействия – специально организованные общедоступные пункты поддержки населения, где обеспечен постоянный доступ населения к средствам связи и информации и созданы условия для оказания оперативной помощи гражданам.Адреса:г. Щелкино, Первый мкр-н, 17 (на базе ДК "Арабат"). График работы: ежедневно, с 9:00 до 17:00;пгт Ленино, ул. Пушкина, 22 (на базе администрации Ленинского района). График работы: в будние дни с 8:00 до 17:00.Интернет и связьЖители пгт Ленино могут зарядить свои телефоны по адресу ул. Пушкина, 3а в офисе "Комфорт XXI век". Каждому пользователю предоставляется 30 минут. Жители г. Щелкино могут зарядить телефоны по адресу: Первый мкр-н, 6, секция 7 в офисе "Комфорт XXI век" на первом этаже. Жители остальных населенных пунктов Ленинского района могут обращаться в администрации сельских поселений. При этом на полуострове работает "аварийный роуминг": нужно активировать эту функцию в настройках смартфона, чтобы автоматически подключаться к доступной сети другого оператора, если сеть "упала".График подачи водыЧетные дни – пгт Ленино, г. Щелкино, пгт Багерово.Нечетные дни – территория Батальненского, Белинского, Виноградненского, Войковского, Глазовского, Горностаевского, Заветненского, Ильичевского, Калиновского, Кировского, Красногорского, Ленинского, Луговского, Марфовского, Марьевского, Мысовского, Новониколаевского, Октябрьского, Останинского, Приозёрненского, Семисотского, Уваровского, Челядиновского и Чистопольского сельских поселений.Время подачи: 15:00 – 21:00.График ориентировочный и может корректироваться. В часы подачи воды важно рационально расходовать ресурс и осуществлять его запас!Магазины - где сделать покупки за наличные и по картеПеречень торговых объектов, работающих по безналичному расчету при отсутствии электроэнергии:· "Яблоко" (г. Щелкино, Первый мкр-н, 30в);· "Клевер" (г. Щелкино, 71).Торговые объекты, работающие только по наличному расчету:· "Доброцен" (пгт Ленино, ул. Фрунзе, 53);· "ПУД" (пгт Ленино, ул. Шоссейная, 13).АптекиПеречень аптек, в которых доступна оплата за безналичный расчет во время отключения электроэнергии (при наличии интернета):Аптека № 95, пгт Ленино, ул. Пушкина, 46а.БанкоматыПеречень банкоматов с возможностью выдачи наличных:· ВТБ – офис, пгт Ленино, ул. Пушкина, 42;· ВТБ – магазин "ПУД", пгт Ленино, ул. Шоссейная, 12;· ВТБ – магазин "Доброцен", пгт Ленино, ул. Фрунзе, 5з;· ВТБ – территория ж/д вокзала, пгт Ленино, ул. Привокзальная, 1;· ВТБ – магазин "Яблоко", г. Щёлкино, Первый мкр-н, 30в;· ВТБ – магазин "ПУД", г. Щёлкино, Первый мкр-н, 19;· ВТБ – г. Щелкино, 87;· Генбанк – офис, пгт Ленино, ул. Пушкина, 39ж;· "Россия" – офис, пгт Ленино, пр. Энгельса, 11а/6.Телефоны дежурно-диспетчерских служб:· Единая дежурно-диспетчерская служба Ленинского района (ЕДДС): +7-978-700-12-29; +7-978-700-01-44 (круглосуточно);· горячая линия администрации Ленинского района: +7-978-083-06-47, +7-36557-4-10-66 (пн. – пт. с 8:00 до 17:00, перерыв с 12:00 до 13:00);· для жителей Ленинского района ГУП РК "Вода Крыма": +7-979-014-68-89 (диспетчерская);· для жителей Ленинского района ГУП РК "Крымгазсети": +7-978-216-70-71, +7-978-551-72-76;· для жителей Ленинского района ГУП РК "Крымэнерго": +7-978-954-42-02 (аварийная служба).Общественный транспорт№ 1 "Ленино" – "Семисотка" (вторник)Время отправления от начального остановочного пункта "пгт Ленино":04:50, 13:00.Время отправления от конечного остановочного пункта "с. Семисотка":06:50, 14:50.№ 1А "Семисотка" – "Соляное" (вторник)Время отправления от начального остановочного пункта "с. Семисотка":05:35, 13:50.Время отправления от конечного остановочного пункта "с. Соляное":06:00, 14:30.№ 2 "Ленино" – "Песочное"Время отправления от начального остановочного пункта "пгт Ленино":05:40, 12:20, 17:20 в рабочие дни; 05:40, 12:20 в выходные и праздничные дни.Время отправления от конечного остановочного пункта "с. Песочное":06:40, 13:20, 18:20 в рабочие дни; 06:40, 13:20 в выходные и праздничные дни.№ 3 "Ленино" – "Мысовое" (ежедневно)Время отправления от начального остановочного пункта "пгт Ленино":05:40, 07:00, 07:50, 09:30, 10:30, 11:45, 12:30, 13:55, 14:30, 16:10, 16:55, 18:10, 19:10, 20:20.* АС Щёлкино в направлении села Мысовое – 06:20, 07:50, 08:40, 10:10, 11:10, 12:25, 13:10, 14:35, 15:10, 16:50, 17:35, 18:50, 19:55, 20:55.Время отправления от конечного остановочного пункта "с. Мысовое":06:35, 08:05, 09:00, 10:30, 11:30, 12:45, 13:30, 14:55, 15:30, 17:10, 17:55, 19:10, 20:10, 21:10.*АС Щёлкино в направлении пгт Ленино – 06:55, 08:20, 09:20, 10:45, 11:45, 13:00, 13:45, 15:10, 15:45, 17:20, 18:10, 19:25, 20:25, 21:25.№ 4 "Ленино" – "Романово"Время отправления от начального остановочного пункта "пгт Ленино":06:00, 07:20, 13:20, 16:20, 18:00 в рабочие дни; 06:00, 07:20, 13:20, 18:00 в выходные и праздничные дни.Время отправления от конечного остановочного пункта "с. Романово":06:40, 08:00, 14:00, 17:10, 18:40 в рабочие дни; 06:40, 08:00, 14:00, 18:40 в выходные и праздничные дни.№ 5 "Ленино" – "Вулкановка" (среда)Время отправления от начального остановочного пункта "пгт Ленино":05:30, 11:30.* До села Кирово в рабочие дни – 06:10 (05:30 по средам), 09:10, 11:30, 14:30, 16:20, 17:20; в выходные и праздничные дни – 06:10, 09:10, 11:30, 14:30.** До села Красногорка в рабочие дни – 07:30.Время отправления от конечного остановочного пункта "с. Вулкановка":06:30, 12:30.* От села Кирово в рабочие дни – 06:50, 09:50, 12:10 (12:50 по средам), 15:10, 16:50, 17:50; в выходные и праздничные дни – 06:50, 09:50, 12:10, 15:10.** От села Красногорка в рабочие дни – 07:48.№ 6 "Ленино" – "Азовское" (вторник)Время отправления от начального остановочного пункта "пгт Ленино":06:15, 10:10.* АС Щелкино в направлении села Азовское – 06:50, 10:50.Время отправления от конечного остановочного пункта "с. Азовское":07:00, 11:00.* АС Щелкино в направлении пгт Ленино – 07:15, 11:10.№ 7 "Ленино" – "Уварово"Время отправления от начального остановочного пункта "пгт Ленино":06:20, 13:55, 18:00 в рабочие дни; 06:20, 13:55 по субботам и в праздничные дни.Время отправления от конечного остановочного пункта "с. Уварово":07:00, 14:35, 18:40 в рабочие дни; 07:00, 14:35 по субботам и в праздничные дни.№ 8 "Ленино" – "Ильичево" (ежедневно)Время отправления от начального остановочного пункта "пгт Ленино":07:15, 11:15, 15:30, 17:30.Время отправления от конечного остановочного пункта "с. Ильичево":07:30, 11:30, 15:45, 17:45.№ 9 "Ленино" – "Щелкино" (ежедневно)Время отправления от начального остановочного пункта "пгт Ленино":06:15, 07:25, 08:00, 09:10, 10:10, 11:20, 13:00, 15:40, 16:35, 17:25, 18:50.Время отправления от конечного остановочного пункта "г. Щёлкино":07:15, 08:10, 08:40, 09:50, 11:10, 12:05, 14:05, 16:30, 17:40, 18:15, 19:50.№ 12 "Ленино" – "Объездная" – "Щелкино" (ежедневно)Время отправления от начального остановочного пункта "пгт Ленино":05:45, 08:15, 11:00, 13:30, 17:10.Время отправления от конечного остановочного пункта "г. Щёлкино от дома № 78":06:45, 09:20, 12:05, 14:35, 18:35.* АС Щёлкино в направлении пгт Ленино – 07:00, 09:30, 12:20, 14:50, 18:45.№ 13 "Ленино" – "Луговое" (ежедневно)Время отправления от начального остановочного пункта "пгт Ленино":06:15, 13:00, 16:30.Время отправления от конечного остановочного пункта "с. Луговое":06:45, 13:25, 17:00.№ 16 "Ленино" – "Ячменное" – "Южное" (среда)Время отправления от начального остановочного пункта "пгт Ленино":07:00, 14:00.Время отправления от конечного остановочного пункта "с. Южное":08:00, 15:00.При обнаружении подозрительных предметов:В случае обнаружения взрывных устройств и подозрительных предметов необходимо немедленно сообщить об этом в дежурные службы МВД, ФСБ, МЧС:· Единая диспетчерская служба в Республике Крым: 112;· МВД по Республике Крым: 102; +7-3652-734-613;· УФСБ России по Республике Крым: +7-3652-291-020; +7-3652-291-030;· ГУ МЧС России по Республике Крым: +7-3652-550-901; +7-3652-550-904;· Аппарат АТК в Республике Крым: +7-3652-544-420.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ситуация в городе Саки: где можно зарядить телефоны и купить лекарстваАксенов рассказал о ситуации с топливом и энергоснабжением в КрымуКак и где работают центры содействия крымчанам

https://crimea.ria.ru/20260709/zhizneobespechenie-krasnoperekopska---kak-snyat-nalichnye-i-kupit-lekarstva-1157515739.html

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