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Полиция Крыма напомнила о введении новых пошлин для иностранцев с 27 июля

Полиция Крыма напомнила о введении новых пошлин для иностранцев с 27 июля - РИА Новости Крым, 09.07.2026

Полиция Крыма напомнила о введении новых пошлин для иностранцев с 27 июля

Новые и повышенные госпошлины в сфере миграции начнут взиматься с 27 июля в соответствии с ранее утвержденным президентом законом, напоминает МВД по Республике... РИА Новости Крым, 09.07.2026

2026-07-09T07:23

2026-07-09T07:23

2026-07-09T07:23

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл – РИА Новости Крым. Новые и повышенные госпошлины в сфере миграции начнут взиматься с 27 июля в соответствии с ранее утвержденным президентом законом, напоминает МВД по Республике Крым."Вступил в силу Федеральный закон № 190‑ФЗ, который корректирует размеры государственные пошлины за оказание некоторых услуг в сфере миграции", – отмечается в сообщении ведомства в социальной сети "ВКонтакте".С указанной даты начнут действуют изменения, предусмотренные документом для иностранцев в России, подчеркивают в МВД по республике.В частности, прием в гражданство РФ и выход из гражданства теперь будет стоить 50 тысяч рублей, а оформление вида на жительство (ВНЖ) – 30 тысяч.Разрешение на временное проживание (РВП) обойдется теперь 15 тысяч рублей. Столько же будет стоить оформление разрешения на привлечение одного иностранного работника.Пошлина за оформление визы для многократного пересечения границыувеличится до 6 тысяч рублей, а приглашение на въезд до 8 тысяч рублей, как и разрешение на временное проживание (РВП) в целях получения образования.Наименьшие в этом перечне расходы – 5 тысяч рублей – предусмотрены для оформляющих разрешение на работу.При этом дополнительно введены пошлины за замену ВНЖ (6 000 рублей) и выдачу дубликата РВП и РВПО (5 000 рублей), отметили в полиции.Для оформления возврата следует подать заявление в подразделение по вопросам миграции территориального органа МВД России и приложить подлинник квитанции."Срок возврата средств производится в срок не более месяца... Если рассмотрение заявления уже начато и в предоставлении услуги отказано по существу (например, из‑за непогашенной судимости), пошлина не возвращается", – добавили в МВД.От уплаты пошлин освобождены участники программы переселения соотечественников, а также отдельные категории иностранных граждан, получающих гражданство или вид на жительство в соответствии с указами президента.Президент России Владимир Путин утвердил закон о повышении государственных пошлин в сфере миграции 26 июня.27 мая Госдума РФ на пленарном заседании приняла закон о едином сроке прохождения медицинского освидетельствования иностранными гражданами - в течение 30 дней со дня въезда в Россию.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Из Крыма выдворят 85 нелегальных мигрантовИностранцы с неснятой судимостью не получат российское гражданствоПреступность мигрантов и работа в новых регионах – доклад главы СК Путину

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

трудовые мигранты, мигранты, миграционная политика, мвд по республике крым, пошлина, новости, закон и право