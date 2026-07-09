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Полиция Крыма напомнила о введении новых пошлин для иностранцев с 27 июля - РИА Новости Крым, 09.07.2026
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Полиция Крыма напомнила о введении новых пошлин для иностранцев с 27 июля
Полиция Крыма напомнила о введении новых пошлин для иностранцев с 27 июля - РИА Новости Крым, 09.07.2026
Полиция Крыма напомнила о введении новых пошлин для иностранцев с 27 июля
Новые и повышенные госпошлины в сфере миграции начнут взиматься с 27 июля в соответствии с ранее утвержденным президентом законом, напоминает МВД по Республике... РИА Новости Крым, 09.07.2026
2026-07-09T07:23
2026-07-09T07:23
трудовые мигранты
мигранты
миграционная политика
мвд по республике крым
пошлина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл – РИА Новости Крым. Новые и повышенные госпошлины в сфере миграции начнут взиматься с 27 июля в соответствии с ранее утвержденным президентом законом, напоминает МВД по Республике Крым."Вступил в силу Федеральный закон № 190‑ФЗ, который корректирует размеры государственные пошлины за оказание некоторых услуг в сфере миграции", – отмечается в сообщении ведомства в социальной сети "ВКонтакте".С указанной даты начнут действуют изменения, предусмотренные документом для иностранцев в России, подчеркивают в МВД по республике.В частности, прием в гражданство РФ и выход из гражданства теперь будет стоить 50 тысяч рублей, а оформление вида на жительство (ВНЖ) – 30 тысяч.Разрешение на временное проживание (РВП) обойдется теперь 15 тысяч рублей. Столько же будет стоить оформление разрешения на привлечение одного иностранного работника.Пошлина за оформление визы для многократного пересечения границыувеличится до 6 тысяч рублей, а приглашение на въезд до 8 тысяч рублей, как и разрешение на временное проживание (РВП) в целях получения образования.Наименьшие в этом перечне расходы – 5 тысяч рублей – предусмотрены для оформляющих разрешение на работу.При этом дополнительно введены пошлины за замену ВНЖ (6 000 рублей) и выдачу дубликата РВП и РВПО (5 000 рублей), отметили в полиции.Для оформления возврата следует подать заявление в подразделение по вопросам миграции территориального органа МВД России и приложить подлинник квитанции."Срок возврата средств производится в срок не более месяца... Если рассмотрение заявления уже начато и в предоставлении услуги отказано по существу (например, из‑за непогашенной судимости), пошлина не возвращается", – добавили в МВД.От уплаты пошлин освобождены участники программы переселения соотечественников, а также отдельные категории иностранных граждан, получающих гражданство или вид на жительство в соответствии с указами президента.Президент России Владимир Путин утвердил закон о повышении государственных пошлин в сфере миграции 26 июня.27 мая Госдума РФ на пленарном заседании приняла закон о едином сроке прохождения медицинского освидетельствования иностранными гражданами - в течение 30 дней со дня въезда в Россию.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Из Крыма выдворят 85 нелегальных мигрантовИностранцы с неснятой судимостью не получат российское гражданствоПреступность мигрантов и работа в новых регионах – доклад главы СК Путину
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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трудовые мигранты, мигранты, миграционная политика, мвд по республике крым, пошлина, новости, закон и право
Полиция Крыма напомнила о введении новых пошлин для иностранцев с 27 июля

В Крыму с 27 июля будут действовать новые и повышенные госпошлины в сфере миграции

07:23 09.07.2026
 
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Проверка документов у работников на стройке в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл – РИА Новости Крым. Новые и повышенные госпошлины в сфере миграции начнут взиматься с 27 июля в соответствии с ранее утвержденным президентом законом, напоминает МВД по Республике Крым.
"Вступил в силу Федеральный закон № 190‑ФЗ, который корректирует размеры государственные пошлины за оказание некоторых услуг в сфере миграции", – отмечается в сообщении ведомства в социальной сети "ВКонтакте".
С указанной даты начнут действуют изменения, предусмотренные документом для иностранцев в России, подчеркивают в МВД по республике.
В частности, прием в гражданство РФ и выход из гражданства теперь будет стоить 50 тысяч рублей, а оформление вида на жительство (ВНЖ) – 30 тысяч.
Разрешение на временное проживание (РВП) обойдется теперь 15 тысяч рублей. Столько же будет стоить оформление разрешения на привлечение одного иностранного работника.
Пошлина за оформление визы для многократного пересечения границы
увеличится до 6 тысяч рублей, а приглашение на въезд до 8 тысяч рублей, как и разрешение на временное проживание (РВП) в целях получения образования.
Наименьшие в этом перечне расходы – 5 тысяч рублей – предусмотрены для оформляющих разрешение на работу.
При этом дополнительно введены пошлины за замену ВНЖ (6 000 рублей) и выдачу дубликата РВП и РВПО (5 000 рублей), отметили в полиции.
В случае переплаты, отказа от обращения за услугой или возврата заявления без рассмотрения уполномоченным органом вернуть уплаченные в качестве госпошлины средства можно в течение трех лет со дня оплаты, уточнили в ведомстве.
Для оформления возврата следует подать заявление в подразделение по вопросам миграции территориального органа МВД России и приложить подлинник квитанции.
"Срок возврата средств производится в срок не более месяца... Если рассмотрение заявления уже начато и в предоставлении услуги отказано по существу (например, из‑за непогашенной судимости), пошлина не возвращается", – добавили в МВД.
От уплаты пошлин освобождены участники программы переселения соотечественников, а также отдельные категории иностранных граждан, получающих гражданство или вид на жительство в соответствии с указами президента.
"Иностранные граждане, заключившие контракт о прохождении военной службы в Российской Федерации в период специальной военной операции сроком от 1 года, освобождаются от уплаты госпошлины за оформление РВП, ВНЖ и гражданства", – уточнили в полиции.
Президент России Владимир Путин утвердил закон о повышении государственных пошлин в сфере миграции 26 июня.
27 мая Госдума РФ на пленарном заседании приняла закон о едином сроке прохождения медицинского освидетельствования иностранными гражданами - в течение 30 дней со дня въезда в Россию.
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