https://crimea.ria.ru/20260709/otklyuchenie-sveta-v-krymu-operativnye-dannye-na-utro-chetverga-1157491139.html

Отключение света в Крыму: оперативные данные на утро четверга

Отключение света в Крыму: оперативные данные на утро четверга - РИА Новости Крым, 09.07.2026

Отключение света в Крыму: оперативные данные на утро четверга

В Крыму продолжают действовать ограничения электроснабжения. По состоянию на утро четверга, света нет в трех городах и двух районах на севере Крыма. Об этом... РИА Новости Крым, 09.07.2026

2026-07-09T09:04

2026-07-09T09:04

2026-07-09T09:09

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл - РИА Новости Крым. В Крыму продолжают действовать ограничения электроснабжения. По состоянию на утро четверга, света нет в трех городах и двух районах на севере Крыма. Об этом сообщает компания "Крымэнерго".Поэтапно, в зависимости от возможностей энергосети, подается электроснабжение в следующие населенные пункты:Дополнительно введенные ограничения электроснабжения действуют в Нижнегорском и Первомайском районах. "В сложившейся ситуации предоставить информацию о времени возобновления электроснабжения невозможно, т.к. в каждом отдельном случае оно зависит от степени повреждения в электросети", - отметили в "Крымэнерго".Основные решения по стабилизации ситуации с топливом и энергообеспечением в Крыму и Севастополе найдены, сейчас речь идет о сроках и деталях реализации, сообщил накануне глава РК Сергей Аксенов по итогам совещания с министром энергетики России Сергеем Цивилевым, в котором также принял участие губернатор Севастополя Михаил Развожаев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов рассказал о ситуации с топливом и энергоснабжением в КрымуВСУ ударили по энергетике на востоке Крыма - ряд городов и районов обесточены

https://crimea.ria.ru/20260630/esli-otklyuchayut-svet-kak-sokhranit-produkty-bez-kholodilnika-i-chto-gotovit-1157276157.html

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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