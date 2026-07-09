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Отключение света в Крыму: оперативные данные на утро четверга - РИА Новости Крым, 09.07.2026
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Отключение света в Крыму: оперативные данные на утро четверга
Отключение света в Крыму: оперативные данные на утро четверга - РИА Новости Крым, 09.07.2026
Отключение света в Крыму: оперативные данные на утро четверга
В Крыму продолжают действовать ограничения электроснабжения. По состоянию на утро четверга, света нет в трех городах и двух районах на севере Крыма. Об этом... РИА Новости Крым, 09.07.2026
2026-07-09T09:04
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл - РИА Новости Крым. В Крыму продолжают действовать ограничения электроснабжения. По состоянию на утро четверга, света нет в трех городах и двух районах на севере Крыма. Об этом сообщает компания "Крымэнерго".Поэтапно, в зависимости от возможностей энергосети, подается электроснабжение в следующие населенные пункты:Дополнительно введенные ограничения электроснабжения действуют в Нижнегорском и Первомайском районах. "В сложившейся ситуации предоставить информацию о времени возобновления электроснабжения невозможно, т.к. в каждом отдельном случае оно зависит от степени повреждения в электросети", - отметили в "Крымэнерго".Основные решения по стабилизации ситуации с топливом и энергообеспечением в Крыму и Севастополе найдены, сейчас речь идет о сроках и деталях реализации, сообщил накануне глава РК Сергей Аксенов по итогам совещания с министром энергетики России Сергеем Цивилевым, в котором также принял участие губернатор Севастополя Михаил Развожаев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов рассказал о ситуации с топливом и энергоснабжением в КрымуВСУ ударили по энергетике на востоке Крыма - ряд городов и районов обесточены
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Отключение света в Крыму: оперативные данные на утро четверга

В Крыму полностью без света остаются три города и два района на севере Крыма

09:04 09.07.2026 (обновлено: 09:09 09.07.2026)
 
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© ТГ-канал Сергея Аксенова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл - РИА Новости Крым. В Крыму продолжают действовать ограничения электроснабжения. По состоянию на утро четверга, света нет в трех городах и двух районах на севере Крыма. Об этом сообщает компания "Крымэнерго".
Так, отсутствует подача электроэнергии в Джанкое, Красноперекопске, городском округе Армянск, в Джанкойском и Красноперекопском районах.
Поэтапно, в зависимости от возможностей энергосети, подается электроснабжение в следующие населенные пункты:
  • городские округа - Феодосия, Евпатория, Симферополь; города - Керчь, Саки, Судак;
  • районы - Советский, Ленинский, Кировский, Советский, Красногвардейский, Белогорский, Сакский, Раздольненский.
Дополнительно введенные ограничения электроснабжения действуют в Нижнегорском и Первомайском районах.
"В сложившейся ситуации предоставить информацию о времени возобновления электроснабжения невозможно, т.к. в каждом отдельном случае оно зависит от степени повреждения в электросети", - отметили в "Крымэнерго".
Основные решения по стабилизации ситуации с топливом и энергообеспечением в Крыму и Севастополе найдены, сейчас речь идет о сроках и деталях реализации, сообщил накануне глава РК Сергей Аксенов по итогам совещания с министром энергетики России Сергеем Цивилевым, в котором также принял участие губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
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