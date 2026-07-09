https://crimea.ria.ru/20260709/novye-istrebiteli-su-30-i-su-34-postavleny-v-voyska-1157490344.html

Новые истребители Су-30 и Су-34 поставлены в войска

Новые истребители Су-30 и Су-34 поставлены в войска - РИА Новости Крым, 09.07.2026

Новые истребители Су-30 и Су-34 поставлены в войска

Минобороны РФ получило партию новых истребителей Су-30СМ2 и Су-34. Об этом сообщили в корпорации "Ростех". РИА Новости Крым, 09.07.2026

2026-07-09T08:31

2026-07-09T08:31

2026-07-09T08:31

ростех

самолет

воздушно-космические силы (вкс)

министерство обороны рф

су-34

армия и флот

вооруженные силы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл - РИА Новости Крым. Минобороны РФ получило партию новых истребителей Су-30СМ2 и Су-34. Об этом сообщили в корпорации "Ростех".Су-30СМ2 обладает высокими летно-техническими характеристиками и выдающейся маневренностью. Благодаря глубокой модернизации возможности самолета значительно расширены. Мощная РЛС позволяет истребителю "видеть" значительно дальше по сравнению с предыдущей версией и точно поражать широкий спектр наземных, воздушных и морских целей, не заходя в зону действия ПВО противника, отметили в Ростехе. Су-34 предназначен для поражения наземных, надводных и воздушных целей, объектов инфраструктуры, прикрытых средствами ПВО и расположенных на значительных удалениях от аэродрома базирования. Машина также может использоваться для выполнения задач воздушной разведки. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ростех, самолет, воздушно-космические силы (вкс), министерство обороны рф, су-34, армия и флот, вооруженные силы россии