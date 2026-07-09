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Новые истребители Су-30 и Су-34 поставлены в войска - РИА Новости Крым, 09.07.2026
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Новые истребители Су-30 и Су-34 поставлены в войска
Новые истребители Су-30 и Су-34 поставлены в войска - РИА Новости Крым, 09.07.2026
Новые истребители Су-30 и Су-34 поставлены в войска
Минобороны РФ получило партию новых истребителей Су-30СМ2 и Су-34. Об этом сообщили в корпорации "Ростех". РИА Новости Крым, 09.07.2026
2026-07-09T08:31
2026-07-09T08:31
ростех
самолет
воздушно-космические силы (вкс)
министерство обороны рф
су-34
армия и флот
вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл - РИА Новости Крым. Минобороны РФ получило партию новых истребителей Су-30СМ2 и Су-34. Об этом сообщили в корпорации "Ростех".Су-30СМ2 обладает высокими летно-техническими характеристиками и выдающейся маневренностью. Благодаря глубокой модернизации возможности самолета значительно расширены. Мощная РЛС позволяет истребителю "видеть" значительно дальше по сравнению с предыдущей версией и точно поражать широкий спектр наземных, воздушных и морских целей, не заходя в зону действия ПВО противника, отметили в Ростехе. Су-34 предназначен для поражения наземных, надводных и воздушных целей, объектов инфраструктуры, прикрытых средствами ПВО и расположенных на значительных удалениях от аэродрома базирования. Машина также может использоваться для выполнения задач воздушной разведки. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:
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ростех, самолет, воздушно-космические силы (вкс), министерство обороны рф, су-34, армия и флот, вооруженные силы россии
Новые истребители Су-30 и Су-34 поставлены в войска

Армия России получила партию новых истребителей Су-30 и Су-34

08:31 09.07.2026
 
© РостехНовые истребители Су-30 и Су-34 поставлены в войска
Новые истребители Су-30 и Су-34 поставлены в войска
© Ростех
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл - РИА Новости Крым. Минобороны РФ получило партию новых истребителей Су-30СМ2 и Су-34. Об этом сообщили в корпорации "Ростех".
"Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) передала Минобороны России многофункциональные истребители Су-30СМ2 и истребители-бомбардировщики Су-34. Машины прошли весь цикл необходимых наземных и летных заводских испытаний и отправились к местам несения службы", - говорится в сообщении.
Су-30СМ2 обладает высокими летно-техническими характеристиками и выдающейся маневренностью. Благодаря глубокой модернизации возможности самолета значительно расширены. Мощная РЛС позволяет истребителю "видеть" значительно дальше по сравнению с предыдущей версией и точно поражать широкий спектр наземных, воздушных и морских целей, не заходя в зону действия ПВО противника, отметили в Ростехе.
Су-34 предназначен для поражения наземных, надводных и воздушных целей, объектов инфраструктуры, прикрытых средствами ПВО и расположенных на значительных удалениях от аэродрома базирования. Машина также может использоваться для выполнения задач воздушной разведки.
"Самолет Су-34 зарекомендовал себя в зоне проведения специальной военной операции с наилучшей стороны. Прекрасный авиационный комплекс с большим заделом на будущее, он имеет широкий спектр номенклатуры вооружения с возможностью применения перспективных средств поражения для достижения поставленных задач", – отметил летчик Су-34 Воздушно-космических сил России.
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РостехСамолетВоздушно-космические силы (ВКС)Министерство обороны РФСу-34Армия и флотВооруженные силы России
 
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