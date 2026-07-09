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Новости СВО: что произошло на фронте за сутки - РИА Новости Крым, 09.07.2026
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Новости СВО: что произошло на фронте за сутки
Новости СВО: что произошло на фронте за сутки - РИА Новости Крым, 09.07.2026
Новости СВО: что произошло на фронте за сутки
Вооруженные силы России за минувшие сутки в зоне СВО улучшили тактическое положение и заняли более выгодные рубежи на ряде участков фронта. Потери противника... РИА Новости Крым, 09.07.2026
2026-07-09T13:12
2026-07-09T13:12
новости сво
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
потери всу
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за минувшие сутки в зоне СВО улучшили тактическое положение и заняли более выгодные рубежи на ряде участков фронта. Потери противника составили 1385 боевиков, 17 бронемашин, и около 500 беспилотников. Об этом говорится в сводке Минобороны РФ.Группировка войск "Север" улучшила тактическое положение и разбила вражеские формирования в районах семи населенных пунктов Сумской и Харьковской областей. Противник потерял до 170 военнослужащих, пять бронемашин и 12 автомобилей.Подразделения группировки войск "Запад" заняли боевые выгодные рубежи и позиции и нанесли поражение противнику в районах пяти населенных пунктов Донецкой Народной Республики и Харьковской области.В населенном пункте Красный Лиман подразделения 25-й армии завершают уничтожение разрозненных формирований ВСУ.Потери ВСУ в зоне ответственности группировки составили более 210 боевиков, три бронемашины, 16 автомобилей, два орудия полевой артиллерии, боевая машина реактивной системы залпового огня "Град" и две станции РЭБ.Военнослужащие "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю. Разбиты формирования противника в районах четырех населенных пунктов ДНР. Войска киевского режима в зоне ответственности группировки потеряли убитыми и ранеными 175 солдат и офицеров, четыре боевые бронированные машины, 13 автомобилей и артиллерийское орудие.Бойцы группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение, разгромив ВСУ в районах семи населенных пунктов ДНР. Потери врага составили 325 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 12 автомобилей и три артиллерийских орудия.Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника. Формирования ВСУ потерпели поражения в районах пяти населенных пунктов Днепропетровской и Запорожской областей. Потери ВСУ – свыше 450 боевиков убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины и пять автомобилей.Бойцы группировки войск "Днепр" разгромили противника в районах двух населенных пунктов Запорожской и Херсонской областей. Уничтожены до 55 военных ВСУ, боевая бронемашина, 11 автомобилей, артиллерийское орудие и станция РЭБ.Средства противовоздушной обороны сбили девять управляемых авиационных бомб и 468 БПЛА самолетного типа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что произойдет летом в зоне СВО - прогноз военного экспертаРоссийские десантники разбили инженерную технику ВСУ в Запорожской области"За Крым": бойцы "Днепра" сорвали ротацию ВСУ на Ореховском направлении
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, потери всу , новости, инфографика
Новости СВО: что произошло на фронте за сутки

Новости СВО - Киев за сутки потерял около 1400 боевиков

13:12 09.07.2026
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за минувшие сутки в зоне СВО улучшили тактическое положение и заняли более выгодные рубежи на ряде участков фронта. Потери противника составили 1385 боевиков, 17 бронемашин, и около 500 беспилотников. Об этом говорится в сводке Минобороны РФ.
Авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией нанесены удары по логистическим центрам, объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ, местам хранения дронов, складам горюче-смазочных материалов и боеприпасов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах.
Группировка войск "Север" улучшила тактическое положение и разбила вражеские формирования в районах семи населенных пунктов Сумской и Харьковской областей. Противник потерял до 170 военнослужащих, пять бронемашин и 12 автомобилей.
Подразделения группировки войск "Запад" заняли боевые выгодные рубежи и позиции и нанесли поражение противнику в районах пяти населенных пунктов Донецкой Народной Республики и Харьковской области.
В населенном пункте Красный Лиман подразделения 25-й армии завершают уничтожение разрозненных формирований ВСУ.
Потери ВСУ в зоне ответственности группировки составили более 210 боевиков, три бронемашины, 16 автомобилей, два орудия полевой артиллерии, боевая машина реактивной системы залпового огня "Град" и две станции РЭБ.
Сводка Минобороны РФ на 9 июля 2026 годаСводка Минобороны РФ на 9 июля 2026 года
Военнослужащие "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю. Разбиты формирования противника в районах четырех населенных пунктов ДНР. Войска киевского режима в зоне ответственности группировки потеряли убитыми и ранеными 175 солдат и офицеров, четыре боевые бронированные машины, 13 автомобилей и артиллерийское орудие.
Бойцы группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение, разгромив ВСУ в районах семи населенных пунктов ДНР. Потери врага составили 325 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 12 автомобилей и три артиллерийских орудия.
Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника. Формирования ВСУ потерпели поражения в районах пяти населенных пунктов Днепропетровской и Запорожской областей. Потери ВСУ – свыше 450 боевиков убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины и пять автомобилей.
Бойцы группировки войск "Днепр" разгромили противника в районах двух населенных пунктов Запорожской и Херсонской областей. Уничтожены до 55 военных ВСУ, боевая бронемашина, 11 автомобилей, артиллерийское орудие и станция РЭБ.
Средства противовоздушной обороны сбили девять управляемых авиационных бомб и 468 БПЛА самолетного типа.
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Новости СВОМинистерство обороны РФВооруженные силы РоссииПотери ВСУНовости
 
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