https://crimea.ria.ru/20260709/nad-krymom-nochyu-rabotala-pvo-1157489880.html

Над Крымом ночью работала ПВО

Над Крымом ночью работала ПВО - РИА Новости Крым, 09.07.2026

Над Крымом ночью работала ПВО

Силы ПВО сбили за ночь 73 украинских беспилотника над российскими регионами, в том числе над Крымом, а также в акватории Азовского моря. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 09.07.2026

2026-07-09T07:43

2026-07-09T07:43

2026-07-09T07:51

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл - РИА Новости Крым. Силы ПВО сбили за ночь 73 украинских беспилотника над российскими регионами, в том числе над Крымом, а также в акватории Азовского моря. Об этом сообщили в Минобороны РФ.В ведомстве уточнили, что БПЛА унижены над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Новгородской, Тверской, Орловской, Ленинградской, Ростовской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Азовского моря.В среду днем силы ПВО уничтожили 111 украинских беспилотников над Крымом, Черным и Азовским морями, а также еще 9 регионами России.В ночь на 9 июля в Тверской области в результате отражения атаки БПЛА загорелся один из резервуаров предприятия "Тверская нефтебаза". Также глава Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил, что на территории промышленного объекта региона произошло возгорание в результате атаки дронов ВСУ, людей из прилегающей улицы перевели в безопасное место.Кроме того, минувшей ночью киевский режим при помощи БПЛА вновь атаковал два танкера в Азовском море.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу, атаки всу на крым, новости крыма, министерство обороны рф