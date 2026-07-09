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Над Крымом ночью работала ПВО
Над Крымом ночью работала ПВО - РИА Новости Крым, 09.07.2026
Над Крымом ночью работала ПВО
Силы ПВО сбили за ночь 73 украинских беспилотника над российскими регионами, в том числе над Крымом, а также в акватории Азовского моря. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 09.07.2026
2026-07-09T07:43
2026-07-09T07:43
2026-07-09T07:51
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл - РИА Новости Крым. Силы ПВО сбили за ночь 73 украинских беспилотника над российскими регионами, в том числе над Крымом, а также в акватории Азовского моря. Об этом сообщили в Минобороны РФ.В ведомстве уточнили, что БПЛА унижены над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Новгородской, Тверской, Орловской, Ленинградской, Ростовской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Азовского моря.В среду днем силы ПВО уничтожили 111 украинских беспилотников над Крымом, Черным и Азовским морями, а также еще 9 регионами России.В ночь на 9 июля в Тверской области в результате отражения атаки БПЛА загорелся один из резервуаров предприятия "Тверская нефтебаза". Также глава Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил, что на территории промышленного объекта региона произошло возгорание в результате атаки дронов ВСУ, людей из прилегающей улицы перевели в безопасное место.Кроме того, минувшей ночью киевский режим при помощи БПЛА вновь атаковал два танкера в Азовском море.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новости сво, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу, атаки всу на крым, новости крыма, министерство обороны рф
Над Крымом ночью работала ПВО
73 украинских дрона сбиты за ночь над Крымом и другими регионами России
07:43 09.07.2026 (обновлено: 07:51 09.07.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл - РИА Новости Крым. Силы ПВО сбили за ночь 73 украинских беспилотника над российскими регионами, в том числе над Крымом, а также в акватории Азовского моря. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"В течение ночи, в период с 20.00 мск 8 июля до 7.00 мск 9 июля, дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 73 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что БПЛА унижены над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Новгородской, Тверской, Орловской, Ленинградской, Ростовской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Азовского моря.
В среду днем силы ПВО уничтожили
111 украинских беспилотников над Крымом, Черным и Азовским морями, а также еще 9 регионами России.
В ночь на 9 июля в Тверской области в результате отражения атаки БПЛА загорелся один из резервуаров предприятия "Тверская нефтебаза". Также глава Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил
, что на территории промышленного объекта региона произошло возгорание в результате атаки дронов ВСУ, людей из прилегающей улицы перевели в безопасное место.
Кроме того, минувшей ночью киевский режим при помощи БПЛА вновь атаковал
два танкера в Азовском море.
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