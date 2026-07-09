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На Ставрополье пожар на промпредприятии после атаки ВСУ - людей эвакуировали - РИА Новости Крым, 09.07.2026
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На Ставрополье пожар на промпредприятии после атаки ВСУ - людей эвакуировали
На Ставрополье пожар на промпредприятии после атаки ВСУ - людей эвакуировали - РИА Новости Крым, 09.07.2026
На Ставрополье пожар на промпредприятии после атаки ВСУ - людей эвакуировали
На территории промышленного объекта в Ставропольском крае произошло возгорание в результате атаки дронов ВСУ, людей из прилегающей улицы перевели в безопасное... РИА Новости Крым, 09.07.2026
2026-07-09T06:59
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ставропольский край
ставрополье
атаки всу
пожар
происшествия
новости сво
владимир владимиров
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл - РИА Новости Крым. На территории промышленного объекта в Ставропольском крае произошло возгорание в результате атаки дронов ВСУ, людей из прилегающей улицы перевели в безопасное место. Об этом сообщил глава региона Владимир Владимиров утром в четверг."В результате налета произошло возгорание на территории промышленного объекта в хуторе Вязники Шпаковского округа", - написал губернатор в своем канале в МАКС.Позже он добавил, что пожар на предприятии усилился - огонь дошел до резервуаров с горючими материалами. На место направлены направляются дополнительные пожарные расчеты. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Глава села в Белгородской области тяжело ранен при атаке ВСУВСУ атаковали экспортный газопровод "Газпрома" на Кубани Крым и ряд регионов России отразили массированную атаку ВСУ - сбиты 415 дронов
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ставропольский край, ставрополье, атаки всу, пожар, происшествия, новости сво, владимир владимиров
На Ставрополье пожар на промпредприятии после атаки ВСУ - людей эвакуировали

В Ставропольском крае тушат пожар на промпредприятии после атаки беспилотников ВСУ

06:59 09.07.2026 (обновлено: 07:01 09.07.2026)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМЧС
МЧС - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл - РИА Новости Крым. На территории промышленного объекта в Ставропольском крае произошло возгорание в результате атаки дронов ВСУ, людей из прилегающей улицы перевели в безопасное место. Об этом сообщил глава региона Владимир Владимиров утром в четверг.
"В результате налета произошло возгорание на территории промышленного объекта в хуторе Вязники Шпаковского округа", - написал губернатор в своем канале в МАКС.
Позже он добавил, что пожар на предприятии усилился - огонь дошел до резервуаров с горючими материалами.
"В целях безопасности принято решение перевести в безопасное место жителей домов близлежащей улицы, организованы пункты временного размещения. При необходимости вся помощь будет оказана", - проинформировал Владимиров.
На место направлены направляются дополнительные пожарные расчеты.
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Ставропольский крайСтавропольеАтаки ВСУПожарПроисшествияНовости СВОВладимир Владимиров
 
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