https://crimea.ria.ru/20260709/na-stavropole-pozhar-na-prompredpriyatii-posle-ataki-vsu---lyudey-evakuirovali-1157489032.html

На Ставрополье пожар на промпредприятии после атаки ВСУ - людей эвакуировали

На Ставрополье пожар на промпредприятии после атаки ВСУ - людей эвакуировали - РИА Новости Крым, 09.07.2026

На Ставрополье пожар на промпредприятии после атаки ВСУ - людей эвакуировали

На территории промышленного объекта в Ставропольском крае произошло возгорание в результате атаки дронов ВСУ, людей из прилегающей улицы перевели в безопасное... РИА Новости Крым, 09.07.2026

2026-07-09T06:59

2026-07-09T06:59

2026-07-09T07:01

ставропольский край

ставрополье

атаки всу

пожар

происшествия

новости сво

владимир владимиров

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/0c/1132050741_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_45e6f77d89ee30f744382e79a6222ff5.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл - РИА Новости Крым. На территории промышленного объекта в Ставропольском крае произошло возгорание в результате атаки дронов ВСУ, людей из прилегающей улицы перевели в безопасное место. Об этом сообщил глава региона Владимир Владимиров утром в четверг."В результате налета произошло возгорание на территории промышленного объекта в хуторе Вязники Шпаковского округа", - написал губернатор в своем канале в МАКС.Позже он добавил, что пожар на предприятии усилился - огонь дошел до резервуаров с горючими материалами. На место направлены направляются дополнительные пожарные расчеты. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Глава села в Белгородской области тяжело ранен при атаке ВСУВСУ атаковали экспортный газопровод "Газпрома" на Кубани Крым и ряд регионов России отразили массированную атаку ВСУ - сбиты 415 дронов

ставропольский край

ставрополье

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ставропольский край, ставрополье, атаки всу, пожар, происшествия, новости сво, владимир владимиров