https://crimea.ria.ru/20260709/na-stavropole-pozhar-na-prompredpriyatii-posle-ataki-vsu---lyudey-evakuirovali-1157489032.html
На Ставрополье пожар на промпредприятии после атаки ВСУ - людей эвакуировали
На Ставрополье пожар на промпредприятии после атаки ВСУ - людей эвакуировали - РИА Новости Крым, 09.07.2026
На Ставрополье пожар на промпредприятии после атаки ВСУ - людей эвакуировали
На территории промышленного объекта в Ставропольском крае произошло возгорание в результате атаки дронов ВСУ, людей из прилегающей улицы перевели в безопасное... РИА Новости Крым, 09.07.2026
2026-07-09T06:59
2026-07-09T06:59
2026-07-09T07:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл - РИА Новости Крым. На территории промышленного объекта в Ставропольском крае произошло возгорание в результате атаки дронов ВСУ, людей из прилегающей улицы перевели в безопасное место. Об этом сообщил глава региона Владимир Владимиров утром в четверг."В результате налета произошло возгорание на территории промышленного объекта в хуторе Вязники Шпаковского округа", - написал губернатор в своем канале в МАКС.Позже он добавил, что пожар на предприятии усилился - огонь дошел до резервуаров с горючими материалами. На место направлены направляются дополнительные пожарные расчеты. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Глава села в Белгородской области тяжело ранен при атаке ВСУВСУ атаковали экспортный газопровод "Газпрома" на Кубани Крым и ряд регионов России отразили массированную атаку ВСУ - сбиты 415 дронов
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РИА Новости Крым
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ставропольский край, ставрополье, атаки всу, пожар, происшествия, новости сво, владимир владимиров
На Ставрополье пожар на промпредприятии после атаки ВСУ - людей эвакуировали
В Ставропольском крае тушат пожар на промпредприятии после атаки беспилотников ВСУ
06:59 09.07.2026 (обновлено: 07:01 09.07.2026)