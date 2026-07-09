https://crimea.ria.ru/20260709/na-kubani-zarabotali-esche-36-azs-kak-otpuskayut-toplivo-1157503331.html

На Кубани заработали еще 36 АЗС: как отпускают топливо

На Кубани заработали еще 36 АЗС: как отпускают топливо - РИА Новости Крым, 09.07.2026

На Кубани заработали еще 36 АЗС: как отпускают топливо

36 ранее закрытых автозаправочных станций Краснодарского края возобновили работу. Об этом сообщил оперативный штаб региона. РИА Новости Крым, 09.07.2026

2026-07-09T14:25

2026-07-09T14:25

2026-07-09T14:25

краснодарский край

кубань

топливо

новости

азс

бензин

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл - РИА Новости Крым. 36 ранее закрытых автозаправочных станций Краснодарского края возобновили работу. Об этом сообщил оперативный штаб региона.Уточняется, что по решению правительства России увеличен объем поставок топлива в регион. При этом для стабилизации ситуации на большинстве АЗС продолжает действовать ограничение на отпуск топлива в размере 20-30 литров на один автомобиль. Продажа топлива в канистры и другие емкости пока не разрешена.Накануне президент России Владимир Путин поручил в кратчайшие сроки принять решение о выделении Республике Крым и Севастополю субсидии для закупки топлива, чтобы добиться снижения его цены на полуострове.По словам главы государства, для преодоления текущей ситуации в топливном секторе достаточно организовать работу вместе с вертикально интегрированными компаниями, которые не должны "зажимать" продукт исключительно в рамках своих АЗС, а и выдавать нужный продукт независимым АЗС. Кроме того, по мнению российского лидера, следует как можно быстрее развернуть возможности работы малого и среднего бизнеса по производству нефтепродуктов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму предостерегли детей от оборудования "топливных тайников""Яндекс" начал показывать наличие топлива и очередей на АЗСКрым находится в зоне особого внимания по топливному вопросу – Новак

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

краснодарский край, кубань, топливо, новости, азс, бензин