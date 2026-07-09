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На Кубани заработали еще 36 АЗС: как отпускают топливо - РИА Новости Крым, 09.07.2026
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На Кубани заработали еще 36 АЗС: как отпускают топливо
На Кубани заработали еще 36 АЗС: как отпускают топливо - РИА Новости Крым, 09.07.2026
На Кубани заработали еще 36 АЗС: как отпускают топливо
36 ранее закрытых автозаправочных станций Краснодарского края возобновили работу. Об этом сообщил оперативный штаб региона. РИА Новости Крым, 09.07.2026
2026-07-09T14:25
2026-07-09T14:25
краснодарский край
кубань
топливо
новости
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бензин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл - РИА Новости Крым. 36 ранее закрытых автозаправочных станций Краснодарского края возобновили работу. Об этом сообщил оперативный штаб региона.Уточняется, что по решению правительства России увеличен объем поставок топлива в регион. При этом для стабилизации ситуации на большинстве АЗС продолжает действовать ограничение на отпуск топлива в размере 20-30 литров на один автомобиль. Продажа топлива в канистры и другие емкости пока не разрешена.Накануне президент России Владимир Путин поручил в кратчайшие сроки принять решение о выделении Республике Крым и Севастополю субсидии для закупки топлива, чтобы добиться снижения его цены на полуострове.По словам главы государства, для преодоления текущей ситуации в топливном секторе достаточно организовать работу вместе с вертикально интегрированными компаниями, которые не должны "зажимать" продукт исключительно в рамках своих АЗС, а и выдавать нужный продукт независимым АЗС. Кроме того, по мнению российского лидера, следует как можно быстрее развернуть возможности работы малого и среднего бизнеса по производству нефтепродуктов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму предостерегли детей от оборудования "топливных тайников""Яндекс" начал показывать наличие топлива и очередей на АЗСКрым находится в зоне особого внимания по топливному вопросу – Новак
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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краснодарский край, кубань, топливо, новости, азс, бензин
На Кубани заработали еще 36 АЗС: как отпускают топливо

В Краснодарском крае возобновили работу 36 ранее закрытых автозаправочных станций

14:25 09.07.2026
 
© Оперштаб Краснодарский крайАЗС на Кубани
АЗС на Кубани
© Оперштаб Краснодарский край
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл - РИА Новости Крым. 36 ранее закрытых автозаправочных станций Краснодарского края возобновили работу. Об этом сообщил оперативный штаб региона.
"За последние сутки в крае возобновили работу еще 36 АЗС. Таким образом, из более 1 тысячи автозаправочных станций в регионе остаются закрыты 192. Наиболее напряженная ситуация – в Анапе, Новороссийске, Геленджике и Крымском районе", - говорится в сообщении.
Уточняется, что по решению правительства России увеличен объем поставок топлива в регион. При этом для стабилизации ситуации на большинстве АЗС продолжает действовать ограничение на отпуск топлива в размере 20-30 литров на один автомобиль. Продажа топлива в канистры и другие емкости пока не разрешена.
Накануне президент России Владимир Путин поручил в кратчайшие сроки принять решение о выделении Республике Крым и Севастополю субсидии для закупки топлива, чтобы добиться снижения его цены на полуострове.
По словам главы государства, для преодоления текущей ситуации в топливном секторе достаточно организовать работу вместе с вертикально интегрированными компаниями, которые не должны "зажимать" продукт исключительно в рамках своих АЗС, а и выдавать нужный продукт независимым АЗС. Кроме того, по мнению российского лидера, следует как можно быстрее развернуть возможности работы малого и среднего бизнеса по производству нефтепродуктов.
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