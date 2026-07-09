https://crimea.ria.ru/20260709/moshenniki-vymanili-u-pensionera-dengi-i-zoloto-na-95-mln-rubley-1157494360.html

Мошенники выманили у пенсионера деньги и золото на 95 млн рублей

Мошенники выманили у пенсионера деньги и золото на 95 млн рублей - РИА Новости Крым, 09.07.2026

Мошенники выманили у пенсионера деньги и золото на 95 млн рублей

Телефонные мошенники выманили у 79-летнего петербургского пенсионера свыше 95 миллионов рублей в деньгах и драгоценных металлах, сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 09.07.2026

2026-07-09T21:45

2026-07-09T21:45

2026-07-09T21:45

санкт-петербург

мошенничество

новости

мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл – РИА Новости Крым. Телефонные мошенники выманили у 79-летнего петербургского пенсионера свыше 95 миллионов рублей в деньгах и драгоценных металлах, сообщает пресс-служба регионального главка МВД РФ.По данным ведомства, на протяжении нескольких недель неизвестные звонили пожилому мужчине, представляясь сотрудниками различных структур. Под предлогом необходимости декларирования денежных средств аферисты убеждали пенсионера передавать курьерам наличные деньги и золотые слитки.По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.Ранее сообщалось, что в Крыму за неделю дистанционные мошенники выманили у жителей республики 33 миллиона рублей. В частности, в Симферополе 74-летняя пенсионерка поверила звонившему якобы сотруднику ФСБ, что в отношении нее проводится проверка на причастность к финансированию запрещенных организаций, и передала курьеру более 9 миллионов рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В МВД рассказали о мошенничестве с посылками и чужими деньгамиРаботали на мошенников с Украины: в Крыму задержаны члены ОПГВ правительстве РФ создали оперштаб по борьбе с кибермошенничеством

санкт-петербург

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

санкт-петербург, мошенничество, новости, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)