Рейтинг@Mail.ru
Мошенники выманили у пенсионера деньги и золото на 95 млн рублей - РИА Новости Крым, 09.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260709/moshenniki-vymanili-u-pensionera-dengi-i-zoloto-na-95-mln-rubley-1157494360.html
Мошенники выманили у пенсионера деньги и золото на 95 млн рублей
Мошенники выманили у пенсионера деньги и золото на 95 млн рублей - РИА Новости Крым, 09.07.2026
Мошенники выманили у пенсионера деньги и золото на 95 млн рублей
Телефонные мошенники выманили у 79-летнего петербургского пенсионера свыше 95 миллионов рублей в деньгах и драгоценных металлах, сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 09.07.2026
2026-07-09T21:45
2026-07-09T21:45
санкт-петербург
мошенничество
новости
мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/16/1148137019_0:9:1890:1072_1920x0_80_0_0_9fc150de3a0cf0f241daadc73215c084.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл – РИА Новости Крым. Телефонные мошенники выманили у 79-летнего петербургского пенсионера свыше 95 миллионов рублей в деньгах и драгоценных металлах, сообщает пресс-служба регионального главка МВД РФ.По данным ведомства, на протяжении нескольких недель неизвестные звонили пожилому мужчине, представляясь сотрудниками различных структур. Под предлогом необходимости декларирования денежных средств аферисты убеждали пенсионера передавать курьерам наличные деньги и золотые слитки.По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.Ранее сообщалось, что в Крыму за неделю дистанционные мошенники выманили у жителей республики 33 миллиона рублей. В частности, в Симферополе 74-летняя пенсионерка поверила звонившему якобы сотруднику ФСБ, что в отношении нее проводится проверка на причастность к финансированию запрещенных организаций, и передала курьеру более 9 миллионов рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В МВД рассказали о мошенничестве с посылками и чужими деньгамиРаботали на мошенников с Украины: в Крыму задержаны члены ОПГВ правительстве РФ создали оперштаб по борьбе с кибермошенничеством
санкт-петербург
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/16/1148137019_225:0:1665:1080_1920x0_80_0_0_b69226072375fd496b9469edfb007bc3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
санкт-петербург, мошенничество, новости, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
Мошенники выманили у пенсионера деньги и золото на 95 млн рублей

В Петербурге аферисты украли у 79-летнего жителя Петербурга 95 млн рублей

21:45 09.07.2026
 
© РИА Новости Крым . © РИА Новости Крым/Сгенерировано ИИ Искусственный интеллектМошенничество
Мошенничество - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© РИА Новости Крым . © РИА Новости Крым/Сгенерировано ИИ Искусственный интеллект
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл – РИА Новости Крым. Телефонные мошенники выманили у 79-летнего петербургского пенсионера свыше 95 миллионов рублей в деньгах и драгоценных металлах, сообщает пресс-служба регионального главка МВД РФ.
По данным ведомства, на протяжении нескольких недель неизвестные звонили пожилому мужчине, представляясь сотрудниками различных структур. Под предлогом необходимости декларирования денежных средств аферисты убеждали пенсионера передавать курьерам наличные деньги и золотые слитки.
"В общей сложности потерпевший передал злоумышленникам более 95 миллионов рублей, включая денежные средства и драгоценные металлы", - говорится в сообщении.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
Ранее сообщалось, что в Крыму за неделю дистанционные мошенники выманили у жителей республики 33 миллиона рублей. В частности, в Симферополе 74-летняя пенсионерка поверила звонившему якобы сотруднику ФСБ, что в отношении нее проводится проверка на причастность к финансированию запрещенных организаций, и передала курьеру более 9 миллионов рублей.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В МВД рассказали о мошенничестве с посылками и чужими деньгами
Работали на мошенников с Украины: в Крыму задержаны члены ОПГ
В правительстве РФ создали оперштаб по борьбе с кибермошенничеством
 
Санкт-ПетербургМошенничествоНовостиМВД РФ (Министерство внутренних дел Российской Федерации)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:33ЧС на Запорожье и нововведения по топливу в Севастополе – главное
22:16США возобновили атаки на Иран – что известно
22:04Крымский мост - обстановка на вечер 9 июля
21:45Мошенники выманили у пенсионера деньги и золото на 95 млн рублей
21:31Что будет в Крыму с оплатой за детсад в 2027 году
21:25Двое взрослых и ребенок заблудились в горах под Судаком
21:05152 дрона сбиты над Крымом и другими регионами России
20:54Грипп и ковид: какие вирусы "гуляют" сейчас заграницей
20:32Бундестаг не поддержал передачу ракет Taurus и Patriot Украине
20:10Молодые аграрии Севастополя получат выплаты до 250 тысяч рублей
19:34Без QR ежедневно: в Севастополе опробуют новую систему выдачи топлива
19:31Помощь Ленинскому району Крыма: вода, банкоматы, лекарства
19:19В Симферополе отремонтируют памятник "Комсомольцам всех поколений"
19:16Жизнеобеспечение Красноперекопска - как снять наличные и купить лекарства
19:00"Вдруг промахнутся": для чего Эрдоган подарил пистолеты лидерам ЕС
18:56Впервые в истории: армрестлеру из Крыма присвоили звание "Почетный мастер спорта России"
18:34В Севастополе будут судить членов ОПГ за организацию незаконной миграции
18:27В Запорожской области ударами БПЛА уничтожено почти 1,5 тысячи га урожая
18:03Режим ЧС техногенного характера вводят в Запорожской области
17:51В Крыму на социально-культурную сферу потратили более 58 млрд рублей
Лента новостейМолния