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Молодые аграрии Севастополя получат выплаты до 250 тысяч рублей

Молодые аграрии Севастополя получат выплаты до 250 тысяч рублей - РИА Новости Крым, 09.07.2026

Молодые аграрии Севастополя получат выплаты до 250 тысяч рублей

В Севастополе бюджет программы помощи молодым аграриям увеличили с 1 до 2,5 млн рублей. Как сообщает пресс-служба правительства города, 10 молодых специалистов... РИА Новости Крым, 09.07.2026

2026-07-09T20:10

2026-07-09T20:10

2026-07-09T20:10

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе бюджет программы помощи молодым аграриям увеличили с 1 до 2,5 млн рублей. Как сообщает пресс-служба правительства города, 10 молодых специалистов смогут получить по миллиону рублей.Уточняется, что заявление на предоставление единовременной выплаты можно подать в местный департамент сельского хозяйства до 20 июля. Право на поддержку имеют молодые специалисты севастопольский предприятий агропромышленного комплекса - виноградари, садоводы, животноводы и сотрудники перерабатывающих производств."Размер выплаты зависит от уровня образования претендента. Специалисты с высшим образованием могут получить 250 000 рублей, выпускники колледжей и техникумов — 200 000 рублей", — цитирует пресс-служба начальника отдела малого предпринимательского развития сельских территорий департамента Евгений Бодров.Участвовать в программе могут граждане России в возрасте до 35 лет включительно. получив выплату, специалист обязуется отработать на предприятии не менее трех последующих лет.Садоводам Севастополя предоставят субсидию в размере 5,6 миллиона рублей на закладку многолетних насаждений, сообщали ранее в правительстве города.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, , ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму садоводы получат свыше 361 миллиона рублейСады и виноградники: как развивается агропромышленный комплекс в КрымуВ Крыму созрел урожай черешни - сколько соберут

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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